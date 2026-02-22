Los Juegos Olímpicos de Milán–Cortina d’Ampezzo 2026, también conocidos como los XXV Juegos Olímpicos de Invierno, se celebran del 6 al 22 de febrero de 2026. Durante más de dos semanas, el mundo ha puesto su mirada en este evento deportivo que tiene como sedes principales a Milán y Cortina d’Ampezzo, en el norte de Italia.

Organizados por el Comité Olímpico Internacional, los Juegos reúnen a miles de atletas de más de 90 países, quienes compiten en disciplinas sobre hielo y nieve como el esquí alpino, el patinaje artístico y el hockey sobre hielo. Más allá de las medallas, esta edición ha vuelto a confirmar el poder de los Juegos Olímpicos de Invierno como un espectáculo donde la destreza humana se enfrenta a paisajes extremos y condiciones implacables.

Desde su primera edición en 1924, celebrada en Francia, los Juegos Olímpicos de Invierno se realizan cada cuatro años y han construido un legado que va mucho más allá del deporte. A lo largo de un siglo, han sido escenario de hazañas memorables y de algunas de las imágenes más icónicas del deporte mundial: saltos suspendidos en el aire, giros imposibles sobre el hielo, celebraciones desbordadas y gestos de derrota y triunfo que quedan grabados en la memoria colectiva.

En esta edición de Milán–Cortina 2026, la fotografía vuelve a ocupar un lugar central. Getty Images ha sido nuevamente la encargada de capturar estos momentos decisivos. A través de su lente, los Juegos se transforman en un relato visual donde la precisión deportiva y el manto de nieve dialogan con la emoción, la tensión y la belleza del instante irrepetible.

Desde las pistas de esquí hasta los escenarios de hielo, cada imagen considera no solo el resultado final, sino el proceso: la concentración previa, el esfuerzo extremo y la descarga emocional que sigue a cada competencia. El registro fotográfico convierte a estos Juegos en un archivo vivo que permitirá recordar, una y otra vez, los momentos que ya forman parte de la historia olímpica.

Getty Images ha sido la Agencia Fotográfica Oficial del Comité Olímpico Internacional desde 1988 y ha cubierto los Juegos Olímpicos desde 1968. Su archivo histórico de imágenes olímpicas se remonta a más de 100 años y constituye uno de los registros visuales más completos del deporte mundial. Los Juegos Olímpicos de Invierno, en particular, le han regalado al mundo escenas inolvidables de brillantez atlética y triunfo: desde actuaciones que rompieron récords hasta ceremonias que marcaron época. Estas imágenes cuentan las historias detrás de las medallas e inmortalizan el espíritu de la competencia.

A propósito de la clausura de los Juegos este domingo 22 de febrero, publicamos este artículo con una selección de algunas de las mejores fotografías en la historia de competencia captadas por Getty Images: imágenes que condensan la intensidad de la competencia, la majestuosidad del paisaje y la emoción de un evento que, una vez más, quedará grabado en la historia del deporte y de la fotografía.

Juegos Olímpicos de invierno: ¿Cuáles son algunas de las mejores fotos?

JAPON – FEBRERO 13: Esquí alpino: Juegos Olímpicos de Invierno de 1998, el austriaco Herman Maier en acción, cayendo durante la competencia de descenso, Nagano, JPN 2/13/1998 (Foto por Carl Yarbrough/deportes Ilustrado via Getty Images/Getty Images) (SetNumber: X54500)

Esta impactante imagen captura el instante preciso en que Hermann Maier llevó el riesgo al extremo y su mundo, literalmente, quedó de cabeza. Fotografiado en el aire a más de 120 km/h durante el descenso masculino en Nagano, su espectacular caída se convirtió en uno de los momentos más inolvidables de la historia olímpica. Contra todo pronóstico, salió ileso y, pocos días después, regresó para conquistar dos medallas de oro, convirtiéndose en un símbolo del coraje y la resiliencia que representan los Juegos de Invierno.

Deporte, XIV Juegos Olímpicos de Invierno, Sarajevo, febrero de 1984, danza sobre hielo en pareja: los británicos Jayne Torvill y Christopher Dean aparecen fotografiados durante su famosa rutina de “Bolero” (Foto por Bob Thomas Deportes Fotografía via Getty Images)

Durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 en Sarajevo, Jayne Torvill y Christopher Dean ofrecieron una actuación calificada con doce puntuaciones perfectas de 6.0, incluidas las máximas calificaciones en impresión artística por parte de todos los jueces, ganando, asi, la medalla de oro en danza sobre hielo.

Esta imagen, capturada en los primeros instantes de su presentación, refleja con claridad la elegancia, la compenetración y la conexión que marcaron una de las actuaciones más icónicas en la historia olímpica.

PYEONGCHANG-GUN, COREA DEL SUR – 14 DE FEBRERO: El medallista de oro Shaun White, de Estados Unidos, posa durante la ceremonia de victoria de la final masculina de halfpipe o medio tubo de snowboard en el quinto día de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, en el Phoenix Snow Park, el 14 de febrero de 2018 en Pyeongchang-gun, Corea del Sur. (Foto de Cameron Spencer/Getty Images)

Durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en PyeongChang, Shaun White, atleta estadounidense, festeja su conquista de la medalla de oro en el halfpipe o medio tubo. En el Phoenix Snow Park y bajo la luz artificial, firmó una última ronda casi impecable que le permitió recuperar el título olímpico y sumar el tercero de su trayectoria, en una escena cargada de reivindicación y adrenalina.

VANCOUVER, BC – 12 DE FEBRERO: Un snowboarder vuela a través de los Anillos Olímpicos durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010 en el BC Place, el 12 de febrero de 2010 en Vancouver, Canadá. (Foto de Kevork Djansezian/Getty Images)

Durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en el BC Place de Vancouver, Canadá, un snowboarder se eleva por el aire mientras fuegos artificiales iluminan los icónicos Anillos Olímpicos. La ceremonia inaugural da inicio oficial a los Juegos y celebra su espíritu con una impactante muestra de unidad, creatividad y conexión global. Este momento y su imagen representa un instante colectivo que reúne al mundo entero en expectativa sobre todas las competencias y experiencias que están por comenzar.

PYEONGCHANG-GUN, COREA DEL SUR – 10 DE FEBRERO: Mikhail Nazarov, del equipo Atletas Olímpicos de Rusia, realiza un salto durante la final individual masculina de trampolín normal de salto de esquí en el primer día de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, en el Alpensia Ski Jumping Center, el 10 de febrero de 2018 en Pyeongchang-gun, Corea del Sur. (Foto de Lars Baron/Getty Images)

Mikhail Nazarov, integrante del equipo de Atletas Olímpicos de Rusia, participa en la final individual masculina de trampolín normal durante los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018. La imponente torre de observación circular al fondo aporta una estética casi de ciencia ficción, como si una nave flotara sobre él mientras surca el aire, desafiando la gravedad y reflejando la valentía y la intensidad que caracterizan al salto de esquí olímpico.

SOCHI, RUSIA – 14 DE FEBRERO: John Daly, de Estados Unidos, toma la salida durante las mangas masculinas de skeleton en el séptimo día de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, en el Sliding Center Sanki, el 14 de febrero de 2014 en Sochi, Rusia. (Foto de Al Bello/Getty Images)

Con la evolución de la tecnología no solo ha avanzado los equipamientos deportivos de todos los atletas, sino que también se ha visto una mejoría en la calidad de la tecnología fotográfica, haciendo posible muchas fotografías precisas. Con lentes más rápidos, cámaras avanzadas y transmisión en tiempo real permiten a todos los fotógrafos de Getty Images ampliar los limites de la creatividad y la nitidez. La tecnología se ha vuelto en un aliado de Getty Images para poder registrar cada fracción de segundo, cada gesto y cada emoción con una precisión inigualable.