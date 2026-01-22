¿Por qué es bueno practicar deportes extremos y dónde lo puede hacer en Bogotá?

Deportes extremos en Bogotá, Deportes extremos en Bogotá, Deportes extremos en Bogotá, En los últimos 20 años ha aumentado considerablemente la práctica de deportes extremos en Colombia. Tan solo hay que observar el número creciente de negocios que ofrecen diferentes actividades extremas. En Chapinero puede encontrar diversos muros cubiertos para escalar; kartódromos al sur de la ciudad y el más reciente túnel de viento que queda al norte de la ciudad.

Pero, ¿por qué los deportes extremos y las aventuras locales tienen tanta popularidad? Resulta que según la Universidad Southern Cross y del Instituto Manna en Australia, este es un fenómeno que empezó a convertirse en una tendencia mundial desde que finalizó la cuarentena en el mundo.

“La pandemia de covid-19 motivó a las personas a experimentar nuevas actividades al aire libre, lo que ha intensificado la práctica de deportes extremos y con ellos se ha descubierto una serie de beneficios para la salud mental y física. En primer lugar, estas actividades ayudan a anticiparse a los nervios, controlar emociones, encontrar paz, alivio y sensación de logro”, explica el psicólogo Eric Brymer, PhD de Southern Cross, quien entrevistó a más de 100 deportistas extremos no profesionales.

Lo bueno de practicar deportes extremos

Al igual que otros investigadores de deportes extremos, la doctora Susan Houge Mackenzie, psicóloga deportiva de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, publicó en 2023 la historia de un paciente suyo que era médico interno, al que el deporte le cambió la vida.

“Este médico trabajaba varias semanas seguidas sin descanso y estaba sufriendo de cuadros de depresión, por lo que aceptó tomarse un fin de semana para practicar diferentes aventuras, entre ellas la espeleología. Al principio estaba nervioso por los deportes de aventura que implican riesgos innecesarios, pero luego se sintió vigorizado y después en su trabajo empezó a ver a los pacientes como personas que tenían una historia y una familia en lugar de apresurarse durante el día para solo resolver problemas médicos. El médico continuó buscando aventuras a lo largo de su carrera”, comentó Mackenzie en su artículo de la revista American Psychological Association.

Otros beneficios de practicar deportes extremos

Participar en estos deportes y en actividades de aventura ayudan a mejorar su condición física, así como a desarrollar fuerza, resistencia y flexibilidad. Por otro lado, también lo ayudan a salir de su zona de confort y puede aprender sobre sus fortalezas y debilidades.

Entre tanto, la sensación de logro y confianza a la hora de participar en deportes extremos aumenta la serotonina del cuerpo y ayuda a regular los estados de ánimo que pueda tener. Por otro lado, al tratarse de actividades desafiantes, le ayudarán también a soltar miedos y romper los límites mentales que pueda tener

¿Dónde practicar deportes extremos en Bogotá?

Si llegó hasta acá y está interesado en agregarle algo de emoción a su vida, Diners le muestra diferentes actividades y deportes extremos que puede practicar en la capital colombiana:

1. Túnel de viento

La empresa Gravity Wind Tunnel acaba de inaugurar en Bogotá el primer túnel de viento en Colombia. En la cra. 45 #169-81 se encuentra un tubo aerodinámico que nació en un principio para ver los efectos del movimiento de aire alrededor de objetos sólidos y luego se convirtió en un simulador para que las personas tengan una sensación similar a la de tirarse en un paracaídas.

Esta actividad despierta la adrenalina, aumenta los niveles de serotonina y activa el sistema nervioso simpático por lo que tendrá una descarga de energía en cuestión de segundos. La actividad dura 2:30 minutos, dividida en dos entradas de 1:15. El costo por minuto dentro del túnel de viento está en $38.000 pesos e incluye el traje especial para flotar, así como todos los equipamientos de seguridad. El lugar está abierto de martes a domingo de 9 a. m. a 5 p. m. Puede hacer su reserva al WhatsApp: 350 555 0920.

2. Muro de escalar

Además de poner a prueba su fuerza de agarre, tendrá la posibilidad de despertar la adrenalina al escalar muros de más de 10 metros de altura. En Bogotá, esta actividad la puede practicar en diferentes barrios como sucede con la Gran Pared y Zona de Bloque en Chapinero; Rocópolis en Prado Veraniego y Betaclimb en Usaquén.

En estos lugares encontrará diferentes modalidades para escalar, como la hora libre, en la que sólo necesita alquilar los zapatos para escalar y una buena dosis de magnesio en sus manos; o la asistida en la que tendrá ayuda de un profesor, además de un equipo de escalada que incluye arnés para que tenga toda la seguridad del caso.

Encontrará cuotas de afiliación desde $50.000 hasta los $120.000 pesos.

3. Kartódromos en Bogotá

Los karts están en la delgada línea de deporte extremo y actividad de aventura porque aunque usted no sepa conducir, puede ponerse a prueba en estas pistas que incluyen rectas de velocidad y curvas bien cerradas. Por otro lado, si sabe conducir podrá poner a prueba sus habilidades extremas que por obvias razones no lo puede hacer en un carro convencional.

En este caso, Bogotá cuenta con diferentes kartódromos en la ciudad, como los de Xtreme Karts del centro comercial Outlet Factory en las Américas; los Superkarts del centro comercial Hayuelos; Modo Karting en Paseo Villa del Río y el Kartway al aire libre en la autopista Norte con 232 – 35.

Las tarifas entre cada kartódromo va de $38.000 a $60.000 pesos 10 minutos en pista.

4. Sky Coaster de Mundo Aventura

Esta atracción extrema del parque Mundo Aventura es una de las más apetecidas del público porque ofrece la sensación de caída libre desde más de 100 metros de altura. Lo mejor de todo es que puede ir acompañado de su pareja y poner a prueba esos nervios de acero.

El Sky Coaster no está incluido en el pasaporte que ofrece el parque; se necesita tener una altura mínima de 1.06 mts y el precio individual es de $31.600 pesos y para el de Fan Mundo Aventura de $15.800.

5. Skateparks en Bogotá

Aprender a montar tabla y realizar un truco como el ollie llena de confianza al deportista, pero deslizarse por los medios cascos y los cajones no se comparan con nada en la vida. Gracias a diferentes colectivos, el IDRD ha destinado parte de sus recursos a recuperar los skateparks de la ciudad, ofreciendo al novato y al experto un lugar para rodar.

Aquí encontrará gente que lo instruirá para aprender a sacar sus primeros trucos, además de contarle el secreto para superar el miedo de su primera rodada. Eso sí, tenga en cuenta que lo más seguro es que se caerá al menos una vez en sus primeros intentos. Estos espacios los podrá encontrar a las afueras del centro comercial Fontanar del Río (Diagonal 45 con Carrera 112); La Francia (Calle 6 con Transversal 47) y el Skate Park de El Tunal (Av. Boyacá #21-10), entre los parques más completos de la ciudad. Y si no se anima a patinar, al menos vaya a disfrutar de los trucos y toda la cultura deportiva que gira alrededor del skate.