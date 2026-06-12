Revista Diners
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Muchas de las ciudades se conocen no a través de los ojos ni de los oídos, sino a través del paladar. Es por medio del sentido del gusto en que se puede encontrar una parte de la cultura de un lugar que puede que sea difícil de expresar. Esta es una lista realizada por Time Out sobre 20 de las mejores ciudades del mundo para comer. Estas son algunas ciudades que llevan tiempo consolidándose como uno de los epicentros gastronómicos del mundo.
1. Lima, Perú
Lima se ha consolidado como uno de los principales epicentros gastronómicos del mundo gracias a la riqueza de su herencia cultural y a la extraordinaria diversidad de ingredientes que ofrece Perú. La ciudad reúne influencias indígenas, españolas, africanas, chinas y japonesas, dando origen a una cocina única y reconocida internacionalmente. Además, su acceso a una gran variedad de productos nativos, como papas, ajíes, pescados y mariscos, permite una oferta culinaria innovadora que combina tradición y creatividad, convirtiéndola en un destino imprescindible para los amantes de la gastronomía. Algunos de sus platos más conocidos son: lomo salteado, tiraditos, anticuchos, el ceviche y la causa limeña.
2. Bangkok, Tailandia
Esta gastronomía es de las más vibrantes y se le puede conocer como el paraíso culinario, en un solo bocado el comensal experimenta mezcla de los cuatro sabores, dulce de la leche de coco, salado de la salsa de pescado, ácido del tamarino del limón y picante. Estos alimentos son la base de su comida y entre las cuatro se complementan. Como el pad thai y brochetas de cerdo a la parrilla.
3. Ciudad de México, México
Ciudad de México, por su culinaria destacable e icónica, se recomienda por su gastronomía. El país ha logrado reconocerse por tener una identidad culinaria muy reconocible y exquisita. Uno de los platos destacados es el «taco al pastor», una especialidad mexicana que se recomienda probar.
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4. Londres, Reino Unido
Londres se ha afianzado como uno de los grandes destinos gastronómicos de Europa gracias a su carácter multicultural y a la influencia de cocinas provenientes de todo el mundo. La ciudad ofrece una amplia variedad de experiencias culinarias, desde mercados tradicionales hasta restaurantes de alta cocina, reflejando la diversidad cultural que la convierte en un referente gastronómico internacional.
5. Barcelona, España
Otro de los destinos gastronómicos más destacados del Mediterráneo es Barcelona, gracias a su combinación de tradición catalana, innovación culinaria y acceso a productos frescos del mar y la tierra. Su variada oferta de mercados, bares y restaurantes la posiciona como una ciudad clave para quienes buscan experiencias gastronómicas auténticas y de alta calidad.
6. Ho Chi Minh, Vietnam
La comida de Ho Chi Minh se destaca por su comida callejera, cultura de taburetes y de cocinar los alimentos en el momento de comer. Su gastronomía recibió influencias de Francia, China y Camboya, como el baguette, que es francés, pero en Vietnam lo hacen con harina de arroz. Algunos de sus sabores combinan el dulce y el picante. Usualmente usan salsa de pescado que lleva agua, limón, ajo y chile, esta se utiliza en la mayoría de los platos.
7. Melbourne, Australia
Melbourne, Australia, tienen una cultura culinaria fusionada con otras gastronomías como la italiana, griega, vietnamita, china y libanesa. La gastronomía australiana tomó partes de estas culturas y lo planteo con comida natal de Australia. Uno de los sabores característicos de la culinaria australiana es el café, al que consideran un arte y estilo de vida.
8. Beijing, China
La cocina china es conocida por su tradición y sus técnicas refinadas. Este arte culinario mezclo culturas de las dinastías Ming y Qing. Su cultura gastronómica se basa en trigo, fideos, panes al vapor, masas rellenas, ajo, jengibre y pasta de soja. Algunos de sus platos más reconocidos son fideos con salsas o dumplings mojado en vinagre oscuro de Chi Kiang y aceite de chile.
9. Atenas, Grecia
La cocina de Atenas se basa en el aceite de oliva, el queso feta, hiervas aromáticas como el tomillo, orégano, la menta y el romero. Su cultura gastronómica se destaca con platos de la cocina mediterránea que se caracteriza por alimentos frescos y tradicionales que se comen mejor en compañía. Algunos de sus tradiciones es pedir diferentes platos para compartir. Además, sus platos más conocidos son: ensalada de berenjena ahumada, pure de guisantes, hojas de parra rellenas de arroz e hiervas, queso frito y capas de berenjena, carne picada y salsa bechamel.
10. Lisboa, Portugal
Esta cocina es profundamente tradicional, honesta y marinera. Es una cultura que va evolucionando sin perder las bases ni la esencia de su culinaria, como el bacalao. Este pescado es uno de los más utilizados en la gastronomía portuguesa y existe un sin fin de recetas, como el Bacalhau a Brás, que es el famosos bacalao desmigado con cebolla finamente picada y acompañada de patatas. Otros platos recomendados de esta gastronomía es el pastel de nata, sardinas asadas y las conservas.
11. Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, es una ciudad que logró fusionar varias culturas de varios pueblos indígenas con las de Holanda, Gran Bretaña, Malasia, Madagascar e Indonesia, logrando crear un identidad culinaria única. Esta culinaria se caracteriza por cocinar a fuego y utilizar especies como el curry, cúrcuma, canela y jengibre.
12. Osaka, Japón
Japón es uno de los países que cuenta con una cultura gastronómica profundamente arraigada, construida alrededor del arroz y el pescado, dos ingredientes que representan una parte fundamental de su identidad nacional. Dentro de este panorama, Osaka destaca como uno de los destinos culinarios más importantes del país y es conocida popularmente como “el paraíso callejero de Japón”.
La ciudad ha desarrollado una vibrante escena gastronómica que combina recetas tradicionales con comida callejera de gran calidad, convirtiéndose en una parada obligatoria para los amantes de la buena mesa. Entre sus especialidades más reconocidas se encuentran el takoyaki, unas bolas de masa rellenas de pulpo, y el okonomiyaki, una especie de tortilla salada preparada con diversos ingredientes. Su ambiente animado, especialmente en zonas como Dotonbori, hace que la experiencia gastronómica sea tan importante como los propios platos.
13. Bengaluru, India
Bengaluru es una de las ciudades más dinámicas de la India y un destino gastronómico que combina tradición e innovación y es conocida como la capital de cervecería artesanal. Su cocina destaca por especialidades del sur del país como el masala dosa, el idli y el vada, además de una amplia oferta de sabores provenientes de distintas regiones indias. Gracias a su carácter cosmopolita y a su creciente escena culinaria, la ciudad se ha convertido en un lugar ideal para descubrir la diversidad gastronómica de la India.
14. Nápoles, Italia
Italia es reconocida mundialmente por su tradición culinaria y por la influencia que su gastronomía ha tenido en distintas culturas. Dentro del país, Nápoles ocupa un lugar especial al ser considerada la cuna de la pizza moderna y uno de los destinos gastronómicos más emblemáticos de Europa. Su cocina se caracteriza por el uso de ingredientes frescos y sencillos, como el tomate, la mozzarella y el aceite de oliva, que dan vida a recetas que han trascendido fronteras. Además de la famosa pizza napolitana, la ciudad ofrece especialidades como la sfogliatella, la pasta al ragú napolitano y diversos platos de mariscos que reflejan su estrecha relación con el Mediterráneo.
15. Nueva York, Estados Unidos
Nueva York es un verdadero referente gastronómico gracias a la diversidad cultural que ha moldeado su identidad. Considerada un punto de encuentro para comunidades de todos los continentes, la ciudad ofrece una de las escenas culinarias más variadas del planeta, donde conviven tradiciones centenarias y propuestas innovadoras. Sus calles son famosas por especialidades como la pizza al estilo neoyorquino, los bagels, los hot dogs y el cheesecake, además de una amplia oferta de cocinas internacionales que reflejan la riqueza multicultural de la ciudad.
16. Hong Kong
Hong Kong fue un puerto colonial británico y fusiono sus culturas con tradiciones occidentales. Su cocina se caracteriza por sus pequeñas porciones de comida servidas en canastas de bambú, cocidas en vapor, como los dumplings de camarón con masa traslúcida o siu mai (cerdo y hongo).
17. Buenos Aires, Argentina
América Latina también tiene una identidad gastronómica de cada zona, uno de estos países es Buenos Aires, Argentina, que es un referente gastronómico gracias a la influencia de diversas corrientes migratorias, especialmente la italiana y la española, que han enriquecido su identidad culinaria. La ciudad destaca por su reconocida tradición parrillera, con su excelente calidad de su carne vacuna, su amplia oferta de cafés históricos y una escena gastronómica en constante evolución que atrae a visitantes de todo el mundo. Además, es conocida por su oferta gastronómica dulce como los alfajores y gelatos.
18. Marsella, Francia
Marsella es una ciudad que se diferencia gastronómicamente del resto del territorio francesa tradicional. En esta ciudad la comida se basa en la mantequilla, crema y sabores suaves que impulsaron a la creación de su identidad culinaria, que es vibrante, rústica y puramente mediterránea. Algunos de sus platos más recomendados son bouillabaisse, un pescado de alta cocina, la pizza, el cuscús y la bebida pasties, un licor local con sabor a anís. Además, muchos de sus alimentos están condimentados con ajo, aceite de oliva, aceites Provenza, azafrán.
19. Copenhague, Dinamarca
Copenhague, Dinamarca, es una de las gastronomías que ha estado en revolución durante los últimos años. Con su decisión de desarraigarse de la comida francesa comenzaron a impulsar su desarrollo para concretar una identidad propia. Con esto varios chefs han salido a buscar los productos locales como bayas silvestres, hormigas, musgos, setas y plantas marinas, que han moldeado la cocina local.
20. Medellín, Colombia
Medellín es uno de los principales epicentros gastronómicos de Latinoamérica gracias a su propuesta culinaria diversa, que combina la tradición antioqueña con innovadoras apuestas de alta cocina. A lo largo de los años, la ciudad ha fortalecido su reputación como un destino imprescindible para los amantes de la gastronomía, impulsando además el turismo y el desarrollo cultural de la región. Entre los platos más representativos que todo visitante debería probar se encuentran la bandeja paisa, la arepa antioqueña y la mazamorra, preparaciones que reflejan la identidad y el sabor característico de Antioquia.