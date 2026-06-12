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Muchas de las ciudades se conocen no a través de los ojos ni de los oídos, sino a través del paladar. Es por medio del sentido del gusto en que se puede encontrar una parte de la cultura de un lugar que puede que sea difícil de expresar. Esta es una lista realizada por Time Out sobre 20 de las mejores ciudades del mundo para comer. Estas son algunas ciudades que llevan tiempo consolidándose como uno de los epicentros gastronómicos del mundo.

1. Lima, Perú

Un chef que presenta la cocina peruana, una de las más diversas y reconocidas del mundo, famosa por su riqueza de sabores, colores y tradiciones. Foto: Milton Rodriguez / Shutterstock

Lima se ha consolidado como uno de los principales epicentros gastronómicos del mundo gracias a la riqueza de su herencia cultural y a la extraordinaria diversidad de ingredientes que ofrece Perú. La ciudad reúne influencias indígenas, españolas, africanas, chinas y japonesas, dando origen a una cocina única y reconocida internacionalmente. Además, su acceso a una gran variedad de productos nativos, como papas, ajíes, pescados y mariscos, permite una oferta culinaria innovadora que combina tradición y creatividad, convirtiéndola en un destino imprescindible para los amantes de la gastronomía. Algunos de sus platos más conocidos son: lomo salteado, tiraditos, anticuchos, el ceviche y la causa limeña.

2. Bangkok, Tailandia

Disfrute de un delicioso desayuno en un restaurante junto al río en Bangkok, con jugos de fruta fresca y vistas a un magnífico templo. Vista al templo de Wat Arun desde el hotel. Foto: fokke baarssen / Shutterstock

Esta gastronomía es de las más vibrantes y se le puede conocer como el paraíso culinario, en un solo bocado el comensal experimenta mezcla de los cuatro sabores, dulce de la leche de coco, salado de la salsa de pescado, ácido del tamarino del limón y picante. Estos alimentos son la base de su comida y entre las cuatro se complementan. Como el pad thai y brochetas de cerdo a la parrilla.

3. Ciudad de México, México

Chef mexicano cocina tacos al Pastor por la noche en un verdadero restaurante de tacos en el centro de la Ciudad de México. Foto: Gill_figueroa / Shutterstock

Ciudad de México, por su culinaria destacable e icónica, se recomienda por su gastronomía. El país ha logrado reconocerse por tener una identidad culinaria muy reconocible y exquisita. Uno de los platos destacados es el «taco al pastor», una especialidad mexicana que se recomienda probar.

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4. Londres, Reino Unido

Deliciosa comida en el Borough Market de Londres Inglaterra Reino Unido. Foto: Marcus E Jones / Shutterstock

Londres se ha afianzado como uno de los grandes destinos gastronómicos de Europa gracias a su carácter multicultural y a la influencia de cocinas provenientes de todo el mundo. La ciudad ofrece una amplia variedad de experiencias culinarias, desde mercados tradicionales hasta restaurantes de alta cocina, reflejando la diversidad cultural que la convierte en un referente gastronómico internacional.

5. Barcelona, España

Variedad de tapas en un bar de Barcelona. Foto: Alpermera / Shutterstock

Otro de los destinos gastronómicos más destacados del Mediterráneo es Barcelona, gracias a su combinación de tradición catalana, innovación culinaria y acceso a productos frescos del mar y la tierra. Su variada oferta de mercados, bares y restaurantes la posiciona como una ciudad clave para quienes buscan experiencias gastronómicas auténticas y de alta calidad.

6. Ho Chi Minh, Vietnam

Restaurante Pho. Sopa pho de carne fresca adornada con hierbas y verduras. Ciudad de Ho Chi Minh. Vietnam. 27 de octubre de 2025. Foto: godongphoto / Shutterstock

La comida de Ho Chi Minh se destaca por su comida callejera, cultura de taburetes y de cocinar los alimentos en el momento de comer. Su gastronomía recibió influencias de Francia, China y Camboya, como el baguette, que es francés, pero en Vietnam lo hacen con harina de arroz. Algunos de sus sabores combinan el dulce y el picante. Usualmente usan salsa de pescado que lleva agua, limón, ajo y chile, esta se utiliza en la mayoría de los platos.

7. Melbourne, Australia

Una colorida variedad de tartas gourmet en exhibición, mercado del sur de Melbourne. Foto: Bossa Art / Shutterstock

Melbourne, Australia, tienen una cultura culinaria fusionada con otras gastronomías como la italiana, griega, vietnamita, china y libanesa. La gastronomía australiana tomó partes de estas culturas y lo planteo con comida natal de Australia. Uno de los sabores característicos de la culinaria australiana es el café, al que consideran un arte y estilo de vida.

8. Beijing, China

Preparado tradicional de la comida y chefs profesionales chinos en la cocina. Foto: AuthenticVision / Shutterstock

La cocina china es conocida por su tradición y sus técnicas refinadas. Este arte culinario mezclo culturas de las dinastías Ming y Qing. Su cultura gastronómica se basa en trigo, fideos, panes al vapor, masas rellenas, ajo, jengibre y pasta de soja. Algunos de sus platos más reconocidos son fideos con salsas o dumplings mojado en vinagre oscuro de Chi Kiang y aceite de chile.

9. Atenas, Grecia

Un plato griego clásico de carne a la parrilla en pita, cubierto con cebollas frescas, tomates y una pizca de pimentón, que ofrece sabores audaces y encanto mediterráneo. Foto: Brian Logan Photography / Shutterstock

La cocina de Atenas se basa en el aceite de oliva, el queso feta, hiervas aromáticas como el tomillo, orégano, la menta y el romero. Su cultura gastronómica se destaca con platos de la cocina mediterránea que se caracteriza por alimentos frescos y tradicionales que se comen mejor en compañía. Algunos de sus tradiciones es pedir diferentes platos para compartir. Además, sus platos más conocidos son: ensalada de berenjena ahumada, pure de guisantes, hojas de parra rellenas de arroz e hiervas, queso frito y capas de berenjena, carne picada y salsa bechamel.

10. Lisboa, Portugal

Bacalao crudo preparado para hornear en Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau en Lisboa, Portugal. Foto: Andrei Antipov / Shutterstock

Esta cocina es profundamente tradicional, honesta y marinera. Es una cultura que va evolucionando sin perder las bases ni la esencia de su culinaria, como el bacalao. Este pescado es uno de los más utilizados en la gastronomía portuguesa y existe un sin fin de recetas, como el Bacalhau a Brás, que es el famosos bacalao desmigado con cebolla finamente picada y acompañada de patatas. Otros platos recomendados de esta gastronomía es el pastel de nata, sardinas asadas y las conservas.

11. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Un delicioso almuerzo con un vibrante menú de degustación en una pintoresca bahía de Hout a las afueras de Ciudad del Cabo. Foto: travel_aficionado / Shutterstock

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, es una ciudad que logró fusionar varias culturas de varios pueblos indígenas con las de Holanda, Gran Bretaña, Malasia, Madagascar e Indonesia, logrando crear un identidad culinaria única. Esta culinaria se caracteriza por cocinar a fuego y utilizar especies como el curry, cúrcuma, canela y jengibre.

12. Osaka, Japón

Vendedor de comida en el mercado Nishiki. El mercado Nishiki también conocido como Kyoto’s Kitchen. Foto: Nuki Nugroho / Shutterstock

Japón es uno de los países que cuenta con una cultura gastronómica profundamente arraigada, construida alrededor del arroz y el pescado, dos ingredientes que representan una parte fundamental de su identidad nacional. Dentro de este panorama, Osaka destaca como uno de los destinos culinarios más importantes del país y es conocida popularmente como “el paraíso callejero de Japón”.

La ciudad ha desarrollado una vibrante escena gastronómica que combina recetas tradicionales con comida callejera de gran calidad, convirtiéndose en una parada obligatoria para los amantes de la buena mesa. Entre sus especialidades más reconocidas se encuentran el takoyaki, unas bolas de masa rellenas de pulpo, y el okonomiyaki, una especie de tortilla salada preparada con diversos ingredientes. Su ambiente animado, especialmente en zonas como Dotonbori, hace que la experiencia gastronómica sea tan importante como los propios platos.

13. Bengaluru, India

Deliciosa masala dosa servida con sambar y chutneys en un plato negro en Bangalore, India. La composición de primer plano resalta la textura. Foto: DiversePixels / Shutterstock

Bengaluru es una de las ciudades más dinámicas de la India y un destino gastronómico que combina tradición e innovación y es conocida como la capital de cervecería artesanal. Su cocina destaca por especialidades del sur del país como el masala dosa, el idli y el vada, además de una amplia oferta de sabores provenientes de distintas regiones indias. Gracias a su carácter cosmopolita y a su creciente escena culinaria, la ciudad se ha convertido en un lugar ideal para descubrir la diversidad gastronómica de la India.

14. Nápoles, Italia

Muchos pasteles de sfogliatella en el mercado callejero. Sfogliatelle hojaldre, panadería de nápoles, sfogliatelle capas de postre italiano, comida tradicional napolitana. Foto: Ermak Oksana / Shutterstock

Italia es reconocida mundialmente por su tradición culinaria y por la influencia que su gastronomía ha tenido en distintas culturas. Dentro del país, Nápoles ocupa un lugar especial al ser considerada la cuna de la pizza moderna y uno de los destinos gastronómicos más emblemáticos de Europa. Su cocina se caracteriza por el uso de ingredientes frescos y sencillos, como el tomate, la mozzarella y el aceite de oliva, que dan vida a recetas que han trascendido fronteras. Además de la famosa pizza napolitana, la ciudad ofrece especialidades como la sfogliatella, la pasta al ragú napolitano y diversos platos de mariscos que reflejan su estrecha relación con el Mediterráneo.

15. Nueva York, Estados Unidos

Joe Pizza. Chefs preparando pizza en Joe’s Pizza en la Nueva York, ofreciendo un vistazo a la artesanía y los sabores icónicos de esta reconocida pizzería turística y local. Foto: Dragos Asaftei / Shutterstock

Nueva York es un verdadero referente gastronómico gracias a la diversidad cultural que ha moldeado su identidad. Considerada un punto de encuentro para comunidades de todos los continentes, la ciudad ofrece una de las escenas culinarias más variadas del planeta, donde conviven tradiciones centenarias y propuestas innovadoras. Sus calles son famosas por especialidades como la pizza al estilo neoyorquino, los bagels, los hot dogs y el cheesecake, además de una amplia oferta de cocinas internacionales que reflejan la riqueza multicultural de la ciudad.

16. Hong Kong

The Hong Kong Dim Sum: Panecillos de cerdo a la barbacoa. Foto: seteka2 / Shutterstock

Hong Kong fue un puerto colonial británico y fusiono sus culturas con tradiciones occidentales. Su cocina se caracteriza por sus pequeñas porciones de comida servidas en canastas de bambú, cocidas en vapor, como los dumplings de camarón con masa traslúcida o siu mai (cerdo y hongo).

17. Buenos Aires, Argentina

Parrilla tradicional argentina. Foto: rocharibeiro / Shutterstock

América Latina también tiene una identidad gastronómica de cada zona, uno de estos países es Buenos Aires, Argentina, que es un referente gastronómico gracias a la influencia de diversas corrientes migratorias, especialmente la italiana y la española, que han enriquecido su identidad culinaria. La ciudad destaca por su reconocida tradición parrillera, con su excelente calidad de su carne vacuna, su amplia oferta de cafés históricos y una escena gastronómica en constante evolución que atrae a visitantes de todo el mundo. Además, es conocida por su oferta gastronómica dulce como los alfajores y gelatos.

18. Marsella, Francia

Bouillabaisse, sopa tradicional de pescado provenzal en Marsella, Francia. Foto: Lewis Tse / Shutterstock

Marsella es una ciudad que se diferencia gastronómicamente del resto del territorio francesa tradicional. En esta ciudad la comida se basa en la mantequilla, crema y sabores suaves que impulsaron a la creación de su identidad culinaria, que es vibrante, rústica y puramente mediterránea. Algunos de sus platos más recomendados son bouillabaisse, un pescado de alta cocina, la pizza, el cuscús y la bebida pasties, un licor local con sabor a anís. Además, muchos de sus alimentos están condimentados con ajo, aceite de oliva, aceites Provenza, azafrán.

19. Copenhague, Dinamarca

Personas dentro de Torvehallerne, un popular mercado moderno. Foto: Oliver Foerstner / Shutterstock

Copenhague, Dinamarca, es una de las gastronomías que ha estado en revolución durante los últimos años. Con su decisión de desarraigarse de la comida francesa comenzaron a impulsar su desarrollo para concretar una identidad propia. Con esto varios chefs han salido a buscar los productos locales como bayas silvestres, hormigas, musgos, setas y plantas marinas, que han moldeado la cocina local.

20. Medellín, Colombia

Plato típico de arroz, bandeja paisa, chorizo, morcilla, huevo frito, chicharrón, frijoles. Foto: JavierLizarazo / Shutterstock

Medellín es uno de los principales epicentros gastronómicos de Latinoamérica gracias a su propuesta culinaria diversa, que combina la tradición antioqueña con innovadoras apuestas de alta cocina. A lo largo de los años, la ciudad ha fortalecido su reputación como un destino imprescindible para los amantes de la gastronomía, impulsando además el turismo y el desarrollo cultural de la región. Entre los platos más representativos que todo visitante debería probar se encuentran la bandeja paisa, la arepa antioqueña y la mazamorra, preparaciones que reflejan la identidad y el sabor característico de Antioquia.