Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

A la hora de viajar, la comida ocupa un lugar fundamental para muchas personas. Por eso, numerosos turistas se sienten atraídos por descubrir nuevas culturas a través de la cocina, entendiendo que la gastronomía reúne sabores, experiencias e historia. En algunos países, incluso, resulta imposible comprender su identidad sin acercarse primero a sus platos más emblemáticos.

Debido a esto, National Geographic realizó una lista de los mejores países en el mundo por la comida y dos ciudades de Colombia aparecen y representan al país en la lista.

Creta, Grecia

Un plato tradicional cretense Dakos. Foto: Anastasia Kamysheva / Shutterstock

Creta se ha consolidado como uno de los destinos gastronómicos más atractivos de Europa tras ser nombrada Región Europea de Gastronomía, reconocimiento que destaca una tradición culinaria considerada modelo de la Dieta Mediterránea. La isla, hogar de cerca de 40 millones de olivos, ha convertido su cocina en un símbolo de bienestar y longevidad gracias a una alimentación basada en aceite de oliva virgen extra, frutas y verduras de temporada, legumbres y cereales integrales.

Además de su valor histórico, con evidencias de celebraciones y almacenamiento de alimentos halladas en el Palacio de Cnosos desde 1900 a.C., Creta mantiene viva sus tradiciones culinarias a través de nuevas generaciones de cocineros y restaurantes como Ntounias, conocido por sus guisos cocinados a fuego abierto, y propuestas en Chania como Chrisostomos y Periplous, donde los ingredientes locales y las recetas tradicionales se mezclan con técnicas contemporáneas para ofrecer una experiencia culinaria auténtica frente al mar Mediterráneo.

Kelowna, Canadá

ala de degustación de la bodega Mission Hill en Kelowna hill town, Columbia Británica, Canadá. Foto: Sun_Shine / Shutterstock



Kelowna se ha convertido en uno de los destinos gastronómicos emergentes de Norteamérica tras ser nombrada Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO, siendo la primera ciudad de Canadá en recibir esta distinción gracias a su creciente escena culinaria y vitivinícola. Ubicada a orillas del lago Okanagan y rodeada de viñedos y tierras preservadas históricamente por el pueblo Syilx Okanagan, la región cuenta hoy con más de 800 granjas y 40 bodegas que han enriquecido su identidad gastronómica.

La experiencia culinaria puede recorrerse a través de la ruta ciclista Boucherie, un trayecto rodeado de vistas al lago y viñedos donde destacan bodegas como Volcanic Hills, fundada por una familia inmigrante del Punjab y reconocida por sus vinos de cereza y merlot, además de Little Straw Vineyards, famosa por sus mezclas tintas de cuerpo completo.

Además sobresale el restaurante Tula, donde la chef Bhawna Tandon fusiona sabores indios con ingredientes locales en platos como el salmón tandoori con miel Okanagan, entre otros, mientras que Old Vines Restaurant ofrece una experiencia gastronómica con vistas privilegiadas al valle desde la bodega Quails’ Gate Estate Winery. A esto se suma Mission Hill Family Estate, reconocido por sus catas de vino, conciertos de verano y etiquetas exclusivas como el prestigioso Oculus 2020.

República Checa o Chequia

Praga comida callejera Dulces Trdelník o pasteles de chimenea. Foto: Shutterranger / Shutterstock

República Checa se ha convertido en uno de los destinos gastronómicos emergentes de Europa gracias al reconocimiento de la nueva guía Michelin de Chequia, que destaca el renacer culinario nacional construido durante décadas. Tras la Revolución de Terciopelo de 1989, el país abrió sus fronteras a nuevas ideas e ingredientes, permitiendo que una nueva generación de chefs reinventara recetas tradicionales checas con técnicas contemporáneas.

Entre ellos destaca Jan Knedla, chef de Papilio, el único restaurante checo con dos estrellas Michelin, reconocido por platos inspirados en los sabores de las montañas Jeseníky. También sobresalen propuestas como de los restaurante Entrée del chef Přemek Forejt, donde con hierbas frescas iluminan platos y postres; La Villa del chef Július Löffler, que mezcla técnicas francesas con ingredientes checos; y Essens de Otto Vašák, inspirado en los paisajes vinícolas y estanques de Moravia.

Lucknow, India

Primer plano del famoso Galawati Kebab de Lucknow, un manjar de carne picada derretida en la boca reconocido en la cocina awadhi. Foto: PradeepGaurs / Shutterstock

India ha sido reconocida como una de los destinos gastronómicos más recomendados para los amantes de la gastronomía exótica. Sin embargo, Lucknow puede ser una ciudad no tan conocida, a pesar de que, a partir de 2025, fue la segunda ciudad de la India en recibir el reconocimiento como Ciudad Creativa de la Gastronomía de la UNESCO.

La base de algunos de los platos más icónicos de la ciudad es el dum pukht, un método de cocción en donde la carne hierve a fuego lento en una olla de fondo grueso sellada, cocinándose suavemente en sus propios jugos. El dum pukht es la base de algunos platos como: el galouti kebab, Awadhi biryani, y nahari.

Algunos de los lugares más destacados para probar la llamada cocina Lucknowi son el mercado de Chowk Market, Raheem Kulcha Nahari, reconocido por su tradicional guiso nahari; Lalla Biryani, uno de los establecimientos más recientes y famoso por su arroz de cordero aromatizado con cardamomo creado por Vijay “Lallaji” Shankar Verma; Prakash Ki Mashoor Kulfi, conocido por transformar leche infusionada con especias como el azafrán en el tradicional postre helado kulfi; además de Aminabad, Tunday Kababi, célebre por sus kebabs galouti, y Oudhyana, ubicado dentro del hotel Taj Mahal Lucknow.

Norte de Colombia

Plato del reconocido restaurante Celele. Foto: cortesía del restaurante

Colombia, sobre todo el norte del país, ha sido reconocido principalmente por su gastronomía, ofreciendo una amplia propuesta con una nueva ola de chefs pioneros que buscan posicionar al país como en un destino culinario con una mezcla de tradición e innovación. En esta lista se reconocen dos ciudades, como destinos gastronómicos, que han crecido en la cocina y se han distinguido en este tipo de turismo. Estas son Barranquilla y Cartagena. Dos ciudades que, a pesar de ser de las más turísticas por sus fiestas y playas, no se han quedado atrás en la gastronomía.

Una calle colorida en Cartagena. Foto: Charly Boillot / Shutterstock

En Cartagena se encuentra uno de los 50 mejores restaurantes del mundo, el restaurante Celele, supervisado por el chef Jaime David Rodríguez Camacho, quien ofrece platos tradicionales de la costa caribeña. Por otro lado, se encuentra el restaurante El Curato de el chef Álvaro Clavijo, reconocido chef por ser el dueño de El Chato en Bogotá, restaurante nombrado como el mejor restaurante de Latinoamérica en 2025.

Monumento ventana del mundo, barraquilla, Colombia, ventana del mundo. Foto: Malavasi Photography / Shutterstock

Barranquilla tiene una gastronomía influenciada por culturas indígenas, africanas, españolas, caribeñas y árabes. Su apuesta culinaria va más allá de los restaurantes, con eventos como Sabor Barranquilla, uno de los festivales gastronómicos más importantes del país. Además, chefs como Manuel Mendoza y Carolina Asmar exaltan ingredientes y sabores tradicionales del Caribe colombiano en propuestas gastronómicas contemporáneas

(Le puede interesar: Tres experiencias gastronómicas en Bogotá para viajar por el Mediterráneo, Argentina y la cocina de autor)

Sonora, México

Planta Agave en el desierto de Sonora. Foto: William Hager / Shutterstock

México se sigue consolidando como un destino gastronómico, gracias al auge de las bebidas derivadas del agave. La Bacanora, un licor de agave menos conocido con raíces que se remontan a los indígenas Ópata, está profundamente ligado a la identidad sonorana. En el estado de Sonora, el bacanora —un destilado artesanal similar al mezcal— ha ganado popularidad internacional, impulsando nuevas rutas turísticas enfocadas en su degustación y producción tradicional.

Hoy, la Ruta del Bacanora permite a los viajeros conocer destilerías familiares y campos de agave en municipios como Arivechi, Sahuaripa, Bacanora y Ures. En donde los visitantes recorren las viñatas tradicionales, campos de agrave y pueden presenciar el proceso de destilación centenario. Además de descubrir la gastronomía regional desde Hermosillo, conocida por sus mariscos y carne de res.