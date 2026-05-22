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La gran pantalla se prepara para recibir el regreso de algunas de las franquicias y directores más influyentes del cine contemporáneo. Desde el esperado salto de The Mandalorian al formato cinematográfico, hasta el retorno de Pedro Almodóvar al melodrama español y la nueva exploración extraterrestre de Steven Spielberg, estos estrenos prometen conquistar tanto a los fanáticos de la ciencia ficción como a quienes buscan historias íntimas y emocionales. Tres películas muy distintas entre sí, pero unidas por algo en común: la expectativa de volver a vivir el cine en grande.

Star Wars: The Mandalorian y Grogu

DIRECTOR: Jon Favreau

(Ya en cines)

Hace más de seis años que no se estrena una película del universo Star Wars, tal vez la saga de ciencia ficción más famosa de la historia del cine. Ese lapso fue más que justificado, pues la última cinta, El ascenso de Skywalker, fue un desastre absoluto, aunque los jefes de la saga aprovecharon ese tiempo para estrenar varias series en la plataforma Disney+.

Así fue como nació The Mandalorian, en la que el chileno Pedro Pascal interpreta a Din Djarin, un solitario cazarrecompensas que, muy a su pesar, termina cuidando de cualquier cantidad de peligros a un personaje entrañable, Grogu, a quien también se llegó a conocer popularmente como Baby Yoda.

Tras tres temporadas, la serie ahora se convierte en una película que promete mantener esa mezcla de elementos que sostuvo la historia original: la curiosa relación entre las personalidades de los dos protagonistas, la mitología de la comunidad de los Mandalorian y ese constante descubrimiento de criaturas y parajes fantásticos que ofrece el universo Star Wars. En el tapiz de fondo, la galaxia intenta encontrar su equilibrio tras la caída del Imperio y el ascenso de la Nueva República.

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Amarga Navidad

DIRECTOR: Pedro Almodóvar

(Fecha de estreno: 28 de mayo)

Tras deambular por el cine de Hollywood con el mediometraje Extraña forma de vida y con la película La habitación de al lado, el cineasta español Pedro Almodóvar vuelve a su hábitat natural con Amarga Navidad, la primera película que filma en su país después de Madres paralelas (2021).

Ya desde la básica descripción de su argumento —una mujer abandonada por su pareja en Navidad—, la cinta anticipa esos rasgos fundamentales del cine de Almodóvar, como su manejo magistral del género del melodrama y su interés en plasmar las emociones de personajes femeninos.

La actriz española Bárbara Lennie es la encargada de encarnar a la mujer abandonada, Elsa, cuya madre había muerto en ese mes de diciembre y que decide viajar a la isla de Lanzarote con su amiga Patricia. En la otra esquina de la historia está Raúl Rossetti, interpretado por el argentino Leonardo Sbaraglia, un director de cine que está luchando por sacar adelante una nueva historia. En ese personaje aparecen ecos de Salvador Mallo, el director de cine que Antonio Banderas encarnó magistralmente en uno de los filmes más recientes de Almodóvar: Dolor y gloria.

El día de la revelación

DIRECTOR: Steven Spielberg

(Fecha de estreno: 11 de junio)

Otra estrella que regresa a las salas de cine es Steven Spielberg, uno de esos grandes maestros del séptimo arte que, además, decidió volver a un universo que tanto éxito le ha dado: la vida alienígena. En su nueva película, El día de la revelación, no pone en primer plano a esos seres, como lo hizo en E.T. o en Encuentros cercanos del tercer tipo, sino que se cuestiona por los efectos que puede tener el descubrimiento de vida en otros planetas.

Un elenco de primer nivel, como no puede ser de otra manera para una película de Spielberg, integrado por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colman Domingo y Colin Firth, protagoniza esta historia en la que la raza humana está por confirmar que no se encuentra sola en el universo.

A lo largo de la misteriosa trama, de la que se ha revelado muy poco, también se proponen aproximaciones a conceptos de gran impacto contemporáneo, como la paranoia y la desconfianza en la información.