El ranking de los deportistas mejores pagados del mundo en 2025 permite entender hasta qué punto el deporte dejó de ser un territorio delimitado por la competencia para convertirse en una plataforma económica donde el talento convive con estructuras empresariales complejas, acuerdos comerciales globales y marcas personales que funcionan como compañías autónomas.

Esta lógica explica por qué Cristiano Ronaldo encabeza la lista y por qué Lionel Messi permanece en la conversación financiera más relevante del planeta, junto a atletas de disciplinas muy distintas que encontraron la manera de transformar su prestigio deportivo en ingresos sostenidos.

1. Cristiano Ronaldo deportistas mejor pagos,

Con $260 millones de dólares, Cristiano Ronaldo lidera el ranking gracias a un entramado empresarial amplio y perfectamente identificado, que incluye su contrato de patrocinio de por vida con Nike, la línea CR7 Fragrances distribuida en mercados de Europa, Asia y Medio Oriente, la cadena hotelera Pestana CR7 con sedes en ciudades como Lisboa, Madrid y Nueva York, la marca de ropa interior y denim CR7, la red de gimnasios CR7 Fitness by Crunch y las clínicas de trasplante capilar Insparya, de las que es socio fundador, a lo que se suma un salario deportivo de enorme impacto y una presencia digital que convierte su imagen en uno de los activos publicitarios más valiosos del mundo.

2. Canelo Álvarez

Saúl Canelo Álvarez alcanza los $137 millones de dólares impulsado por bolsas millonarias en peleas de alcance global y por acuerdos comerciales con marcas como Hennessy, Tecate y Under Armour, además de su propia línea de suplementos nutricionales Yaoca y diversas inversiones inmobiliarias en México y Estados Unidos, una diversificación que le permitió construir una base financiera que no depende exclusivamente del calendario del boxeo.

3. Lionel Messi

Con ingresos estimados en $130 millones de dólares, Lionel Messi combina su salario deportivo con contratos publicitarios de largo aliento como su acuerdo de por vida con Adidas, alianzas con Apple vinculadas a la expansión de la MLS, patrocinios con marcas como Pepsi y Lay’s, además de proyectos empresariales propios como la cadena MIM Hotels y la bebida energética Más+, una estructura que se consolidó tras el Mundial de 2022 y que encontró en Estados Unidos un escenario ideal para crecer.

4. Juan Soto

El dominicano Juan Soto suma $129.2 millones de dólares gracias a uno de los contratos más altos del béisbol contemporáneo, acompañado por acuerdos publicitarios con marcas deportivas de alcance internacional como Nike, aunque no existe información pública detallada sobre un portafolio empresarial tan amplio como el de otros atletas del listado, por lo que su posición se explica principalmente por el peso de su salario y por patrocinios gestionados de manera conservadora con proyección a largo plazo.

5. LeBron James

Con $128.7 millones de dólares, LeBron James representa uno de los modelos empresariales más estudiados del deporte moderno, respaldado por su contrato vitalicio con Nike, la productora audiovisual SpringHill Company responsable de películas y documentales, su participación accionaria en Blaze Pizza, inversiones en el Liverpool y otros activos deportivos a través de Fenway Sports Group, además de proyectos mediáticos y tecnológicos que amplían su influencia mucho más allá de la NBA.

6. Karim Benzema

El francés Karim Benzema alcanza los $115 millones de dólares impulsado por un contrato deportivo de gran magnitud y por acuerdos comerciales con marcas como Adidas, además de inversiones privadas vinculadas al sector inmobiliario y al lujo, aunque buena parte de sus ingresos actuales provienen del impacto económico de su traslado a ligas con fuerte respaldo financiero.

7. Stephen Curry

Con $105.4 millones de dólares, Stephen Curry sostiene su posición gracias a su salario en la NBA y a su relación estratégica con Under Armour, donde lidera la Curry Brand, además de su empresa Thirty Ink que agrupa inversiones en medios, tecnología y producción de contenidos, una estructura diseñada para consolidar su legado empresarial una vez termine su carrera deportiva.

8. Shohei Ohtani

El japonés Shohei Ohtani suma $102.5 millones de dólares gracias a su contrato deportivo como beisbolista y a acuerdos publicitarios con marcas como New Balance, Seiko y Porsche, una combinación que lo convirtió en un fenómeno comercial tanto en Estados Unidos como en Asia, donde su imagen funciona como puente cultural y publicitario entre mercados.

9. Kevin Durant

El basquetbolista tiene ingresos de $100.8 millones de dólares, que no es más que una combinación de su salario deportivo con su contrato con Nike y con las inversiones que canaliza a través de Thirty Five Ventures y Boardroom, plataformas desde las que participa en empresas tecnológicas, medios y startups, además de producir contenidos que fortalecen su influencia cultural.

10. Jon Rahm

El golfista español Jon Rahm cierra este grupo con $100.7 millones de dólares impulsado por premios deportivos, contratos con circuitos de alto poder económico y acuerdos con marcas como Callaway y Rolex, además de inversiones personales que se benefician de la estabilidad financiera de una disciplina donde la carrera profesional puede extenderse durante muchos años.

Este ranking confirma que el dinero en el deporte responde cada vez menos a lo que ocurre durante la competencia y cada vez más a la capacidad de cada atleta para construir una arquitectura empresarial sólida, visible y sostenible.