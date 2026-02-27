Existen muchos casos de series, libros o películas que tienen las mejores historias y han conseguido una gran base de seguidores que siguen la historia con ánimo e intención. Sin embargo, ya sea por guion, falta de coherencia o porque deja más preguntas que respuestas, hay muchas series que no tuvieron uno de los mejores finales para el público. Uno de los casos más reconocidos en donde ha sucedido esto es Juegos de Tronos o, el más reciente, Stranger Things. En donde su público critica el final que le dieron a sus series favoritas.

Sin embargo, hay algunas series que han logrado satisfacer a su público y cumplir con el final tan esperado por todos ellos. Esta es una recopilación de algunas de las series con mejores finales según GQ México.

7 series con los mejores finales:

1. Gambito de dama – Netflix

The Queen´s Gambit es una miniserie estadounidense que narra la historia de Beth Harmon (Anya Taylor- Joy), una prodigio del ajedrez que asciende a la cima de este deporte mientras lucha contra una adicción a las drogas y al alcohol. Simplemente es una serie que logra obsesionarte con un deporte no tan popular y engancharte hasta el último microsegundo de la serie.

2. Friends – HBO Max

Friends es una serie estadounidense creada y producida por Marta Kauffman y David Crane. Esta serie ha logrado marcar los corazones de varias generaciones y ha logrado volverse la favorita de varios usuarios. Friends trata sobre la vida de un grupo de amigos que atraviesan por momentos malos y momentos buenos con un toque de comedia. Logra consolidar un publico fiel que ha estado siguiéndolos desde 1994 hasta 2004 con un episodio que le llenó los corazones a todos sus usuarios.

3. Objetos afilados – HBO Max

Objetos Afilados o mejor conocida como Sharp Objects es una miniserie estadounidense que narra la historia de Camille Preaker (Amy Adams), una reportera emocionalmente perturbada que regresa a su ciudad natal para cubrir los asesinatos de dos niñas. La serie logra envolver a los usuarios con su atmósfera oscura hasta el último segundo de la producción. Con un final poco predecible se ha convertido en una de las series más inquietantes y favoritas de algunos usuarios.

4. Dark – Netflix

Es una serie alemana de suspenso y ciencia ficción. Ambientada en el pueblo ficticio de Winden, en Alemania, Dark comienza con la misteriosa desaparición de un niño, un hecho que destapa los secretos y los lazos ocultos entre cuatro familias del lugar. A medida que la historia avanza, se revela una compleja conspiración relacionada con viajes en el tiempo que atraviesa tres generaciones.

5. The Killing – Disney+

The Killing es una serie estadounidense basada en la serie de televisión danesa Forbrydelsen del género policíaco. La historia gira alrededor de Sarah Linden, una detective de Seattle, quien está a punto de retirarse para emprender un viaje junto a su hijo. Sin embargo, decide quedarse tras recibir la llamada de un caso inquietante que involucra al concejal Darren Richmond. El final de esta historia es impredecible y da un giro mucho más perturbador.

6. La maldición de Hill House – Netflix

The Haunting Of Hill House, o también conocido como La maldición de Hill House, es una serie de horror que sigue la historia de cinco hermanos que viven una serie de experiencias paranormales en Hill House y son obligados a huir de la mansión tras eventos trágicos. Esta serie tiene un final que juega con las mentes y la percepción de la realidad. Cada uno tiene su propia conclusión de los hechos.

7. Breaking Bad – Netflix

Breaking Bad es una serie estadounidense que narra la historia de un profesor de química que atraviesa dificultades económicas y recibe el diagnóstico de un cáncer de pulmón incurable. Ante la desesperación por costear su tratamiento y garantizar la estabilidad financiera de su familia, decide adentrarse en el mundo del narcotráfico, fabricando y comercializando metanfetamina. Este final está lleno de adrenalina y sin dejar cabos sueltos.