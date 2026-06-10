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El evento más grande de fútbol no solo reúne a los fanáticos del deporte, sino que es un espacio que cada vez más se va consolidando en un evento cultural. La música está tomando un rol protagonista en estos eventos y, cada cuatro años, se espera con ansias las nuevas propuestas musicales de los artistas. Esto se pudo ver con Waka Waka de la colombiana Shakira (Sudáfrica 2010), que se robó el estrellato del evento y se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de los Mundiales. Es por esto que no sorprende que la FIFA haya vuelto a escoger a la colombiana para lanzar la canción oficial.

La barranquillera se sumó a la celebración del fútbol mundial con «Dai Dai», la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, interpretada junto a Burna Boy, uno de los máximos exponentes del afrobeats. Además, la artista volvió a demostrar su lucha por la educación y por darles una voz a los más necesitados al invitar al grupo Ghetto Kids a participar en el video musical de «Dai Dai» y a presentarse en el show de medio tiempo de la final junto a ella.

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¿Quiénes son los Ghetto Kids?

Ghetto Kids es un grupo infantil que se ha robado los corazones de muchos internautas. Este grupo es proveniente de Kampala, Uganda, África, y está conformado por un grupo de más de 30 niños en su mayoría niños desfavorecidos que viven en las calles o son huérfanos. Aunque no tiene un número fijo de integrantes. El grupo fue fundado por Kavuma Dauda en 2007, un hombre que buscó darle una oportunidad a varios niños.

Este grupo busca ser un espacio seguro en donde se utiliza el baile como una herramienta para buscar la educación y poder alejarse de los problemas cotidianos. A la vez buscan contagiar su alegría con su buena actitud y su forma de ver la vida con canciones populares y danzas tradicionales de África con un toque contemporáneo e innovadores.

Con un pasado trágico, el fundador tuvo la oportunidad de acceder a la educación gracias a que en su oportunidad recibió la ayuda de un tercero y se hizo la promesa de ayudar a otros niños a poder salir de la calle. A través de la música, danza y el teatro, Dauda les enseñó a transformar el arte en una forma para salir adelante.

El grupo, que comenzó con cinco integrantes, ha ganado bastante popularidad en sus canales de difusión como Youtube, Instagram y Tiktok. Sin embargo, uno de los momentos claves para conseguir el éxito internacional fue con el video de «Sitya Loss» de Eddy Kenzo, otro artista ugandés.

Además, en 2023 el grupo infantil participó en la temporada 16 de Britain´s Got Talent, en donde cautivaron al público con su gran carisma y movimientos energéticos. Sobre todo enamoraron al juez Bruno Tonioli, quien, a mitad de la presentación, presionó el Botón Dorado para salvar al grupo y que continúen en la competencia. Llegaron hasta la final en donde consiguieron gran reconocimiento internacional.

Show de Medio Tiempo con Shakira

El domingo 19 de julio en la MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, se va a celebrar el show de medio tiempo, en donde los Ghetto Kids van a presentarse junto a Shakira, quien comparte escenario con la leyenda musical Madona y el reconocido grupo surcoreano de K-pop BTS.

El evento marca un punto histórico en el universo de los mundiales, ya que, además de ser la primera vez que se celebra en tres países (Canadá, México y Estados Unidos), va a contar con un espectáculo de medio tiempo, acto que anteriormente solo se veía en el Super Bowls. La participación de los Ghetto Kids vuelve a poner en la mira la vulnerabilidad de los niños en ciertas zonas del mundo y como la música puede funcionar como herramienta para salir adelante.