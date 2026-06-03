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El Mundial cada vez está más cerca y los apasionados por el fútbol no pueden evitar rodearse de todo lo relacionado con este deporte. Y es que el fútbol no se vive únicamente durante los partidos, sino que es una experiencia que comienza mucho antes de que ruede el balón en la Copa del Mundo. Está en las reuniones familiares para llenar álbumes, en los almuerzos frente al televisor para apoyar a su selección y en las camisetas que se usan con orgullo para representar a un país. Pero también está presente en las producciones audiovisuales que han retratado las historias, emociones y momentos más memorables de este deporte. Estos son algunos documentales ideales para calmar la fiebre futbolera antes del Mundial.

Diego Maradona (2019)

Portada del documental de Diego Maradonna

El documental Diego Maradona (calificada con 7.7 sobre 10 estrellas en IMDb) fue dirigido por Asif Kapadia narra en 130 minutos la historia del emblemático deportista argentino que se convirtió en uno de los favoritos y respetados de todos los apasionados por el deporte. El director utiliza más de quinientas horas de material inédito para darle vida a Diego Maradona, retratando su ascenso hasta el éxito y su etapa en Nápoles.

James – Netflix (2026)

Portada del documental de James Rodríguez

Netflix presenta una serie documental sobre la vida de James Rodríguez, James, el actual jugador número 10 de Colombia. En esta serie comparte su camino hacia la élite del fútbol y el sueño de hacer historia con la camiseta de su país, confesando varios momentos claves en su recorrido como deportista, incluyendo cuando pensó en dejar el fútbol. La producción, dirigida por el colombiano Simón Brand, cuenta con «Aguaráchate», una canción de Monsieur Periné, como parte de la banda sonora,

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Ronaldinho – Netflix (2026)

Portada del documental de Ronaldinho.

Netflix trae a la pantalla a una de las figuras más importantes del fútbol brasileño, Ronaldinho. El documental Ronaldinho (calificada con 7.0 sobre 10 estrellas en IMDb) narra la historia de este ícono mundial desde su infancia en Porto Alegre hasta su consolidación como figura emblemática del fútbol. Además de construir la historia íntima de Ronaldinho, incluye archivos nunca antes vistos para construir las victorias y perdidas de toda la carrera del deportista.

Elijo creer: el camino del Campeón – HBO max (2023)

Portada del documental Elijo creer: el camino del Campeón

Elijo Creer: el camino del campeón (calificada con 7.2 sobre 10 estrellas en IMDb) es un documental argentino que revive el histórico camino de la selección de Argentina hacia la conquista de la Copa Mundial de Catar 2022. La producción muestra momentos iconos del torneo, imágenes inéditas, testimonios y la emoción que vivió el equipo argentino liderado por su capitán Lionel Messi durante una de las victorias más importantes en la historia del fútbol argentino. A través de relatos llenos de emoción, pasión y escenas dentro y fuera de la cancha, con este documental se muestra lo que esta selección puedo lograr con esfuerzo, unión e ilusión de millones de apasionados por este deporte que soñaban con volver a levantar la Copa del Mundo después de más de tres décadas sin conseguirlo.

Beckham – Netflix (2023)

Portada del documental de David Beckham

David Beckham es uno de los hombres más exitosos del deporte y esta serie recopila los momentos claves que lo llevaron a ser uno de los jugadores más odiados de una nación entera. El documental Beckham (calificada con 8.1 sobre 10 en IMDb) fue dirigida por Fisher Stevens y narra la historia desde su humilde comienzo hasta el estrellato mundial en el fútbol.

Neymar – El caos perfecto – Netflix (2022)

Portada del documental Neymar – El caos perfecto

Netflix propone una serie documental que recorre la vida del exitoso atleta brasileño, Neymar, desde su niñez hasta sus inicios hasta el estrellato. El documental «Neymar» (calificada con 6.6 sobre 10 estrellas en IMDb) fue dirigida por David Charles Rodrigues consta de tres episodios que cuentan la historia de Neymar de una forma íntima y personal. Además, incluye apariciones de personajes importantes en el fútbol como: Lionel Messi, Kylian Mbappé, David Beckham, Marquinhos y Luis Suárez.