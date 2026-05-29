La fiebre del Mundial invita a las personas a reunirse y celebrar junto a familiares, amigos y compañeros. Cada vez faltan menos días para el inicio de la Copa del Mundo y son más las marcas que lanzan su propia versión de camisas para sumarse a la emoción futbolera. La moda ya no es ajena al deporte; por el contrario, ambas industrias convergen cada vez más para crear nuevas formas de vivir y vestir la pasión por el fútbol. Estas son algunas marcas que adoptaron esta fiebre y presentan camisas llenas de cultura, estilo e identidad.

Marcas colombianas con camisas de fútbol

La marca Esto es Quindío optó por sacar una colección de camisetas inspiradas en los años 90´s cuando el fútbol no era solo un deporte y un sentimiento, sino un estilo de vida. Esto se representa en el «aura y estilo» de los mismos jugadores, como el Pibe o Rene, entre otros.

Las marcas colombianas Vag Complementos y Origen Colombia se aliaron para sacar una colección inspirada en Colombia. Desde Medellín, las marcas traen una propuesta tricolor y decorado con flores. Es una edición con colores pasteles que funcionan para las apasionadas de la moda y el deporte. Además, incluyen pañoletas que combinan con los colores de la camisa.

Esta colección presentada por las marcas paisas Mishka y Ámbar busca que el público sienta el proceso de creación hasta la celebración de un gol de Colombia. Su propuesta respeta la tricolor icónica del país y lo combina con un estilo moderno. Incluye varias camisas amarillas, rojas o negras con estampados especiales que las hacen únicas.

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La marca Bandos, de Barranquilla, saca una colección con una identidad propia. Busca salirse de la ropa deportiva «clásica» y opta por un estilo streetwear. Con camisetas confeccionadas en algodón pesado y un estilo moderno, simplificado y con los colores clásicos del país, esta colección busca hacer un homenaje a las raíces de Colombia.

La marca Rockgota vuelve a sacar una edición inspirada en la raíces del país. No solo adopto el concepto del mundial, sino que busca representar, de forma sutil, algunos objetos que representan a Colombia. Con colores tricolores utiliza un estampado de orquídeas, capibaras, jaguares, colibríes, entre otros.

Sandia Market es una marca de Pereira reconocida por ser una marca fashion y cómoda. Con esta edición de camisa inspirada en el mundial busca «piezas auténticas, sofisticadas y diferentes. Inspirada en el color de verano y el vibra tropical de Colombia».

En esta nueva temporada en donde las marcas sacan ropa relacionada al mundial, las marcas de animales no se quedan atrás. Mr Bone saca la colección «Vamos mi perritos», en donde propone un nuevo estilo involucrando a las mascotas a la hora de la celebración de los goles de Colombia. Con los colores de la tricolor, la palabra «Colombia» y el número 10, Mr bone saca una colección criolla para que también los perros vistan a la moda y, a la vez, apoyen a la selección colombiana.