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El 27 de mayo se celebró la tercera edición de los Premios Bigote Dorado de Rappi, un espacio que busca reconocer y premiar a las empresas locales que han dejado huella en la sociedad colombiana. En esta edición, los galardones se consolidaron como “un clásico de la industria”, según explicó Matías Laik, director general de Rappi Colombia. Este año, la iniciativa reunió más de 160.000 votos de usuarios en ocho categorías y contó con 640 restaurantes nominados en todo el país.

Más que una premiación tradicional, los Bigote Dorado buscan reconocer a los restaurantes favoritos de los usuarios. “El Bigote Dorado no le pertenece a Rappi, le pertenece a los usuarios de Rappi, y son ellos quienes votaron por sus restaurantes favoritos”, afirmó Laik durante el evento. A través de un sistema de votación dentro de la aplicación, los consumidores eligieron a sus establecimientos preferidos en un proceso dividido por regiones y tipos de cocina, con el objetivo de garantizar una competencia más equitativa entre cadenas nacionales, marcas internacionales y negocios locales. “Acá los protagonistas son los restaurantes que están en la plataforma de Rappi”, agregó.

En esta edición, ciudades como Pereira, Bucaramanga, Santa Marta, Ibagué y Villavicencio registraron un crecimiento en la presencia de restaurantes dentro de la plataforma. Hoy, muchos de estos negocios locales logran competir en popularidad, demanda y reconocimiento con marcas de alcance nacional. Para Laik, este tipo de resultados permite descubrir “joyas locales”: restaurantes que quizá no tienen visibilidad en todo el país, pero que mantienen una fuerte conexión con sus comunidades y clientes, “y ganan autoridad justamente por ser ganadores del Bigote Dorado”.

“Pasa que mucha gente que no sabía que existía tal marca, ahora sabe que existe. Entonces aumentan sus ventas porque más personas empiezan a conocerla. Además, les damos mayor visibilidad dentro de la aplicación y nosotros también impulsamos esa exposición para que más gente conozca el restaurante”, explicó Matías Laik sobre el impacto que puede tener el reconocimiento para los establecimientos ganadores.

Matías Laks abriendo la premiación del Bigote dorado. Foto: Cortesía de Rappi.

La premiación también evidenció cómo la dinámica de envío a domicilio se ha convertido en un componente clave del sector gastronómico. Rappi destacó el crecimiento de herramientas como Turbo Restaurantes, un modelo que busca reducir los tiempos de entrega y que, según la compañía, está transformando la experiencia de consumo. “El consumidor cada vez disfruta más eso de pedir y recibir en 15 minutos”, señaló el director.

Actualmente, según el director, Rappi tiene censados cerca de 100.000 restaurantes en Colombia, de los cuales el 34 % se encuentra activo en la plataforma. Para la empresa, los restaurantes aliados representan el corazón de la plataforma. En total, 64 restaurantes fueron reconocidos como ganadores entre los 640 nominados, una selección que tuvo en cuenta factores como volumen de órdenes, valoraciones de usuarios, recompra y métricas operativas antes de pasar a la votación final del público.

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Los pesos pesados: los favoritos de los colombianos en delivery

Además de las dinámicas regionales, esta edición también evidenció cuáles son las marcas que siguen posicionándose entre las favoritas de los comensales colombianos en plataformas de envío a domicilio. Entre las cadenas reconocidas y propuestas digitales emergentes, los resultados muestran cómo los hábitos de consumo continúan transformándose en torno a la practicidad, la rapidez y la conexión con las marcas.

El Corral se consolidó como uno de los grandes ganadores de la edición, liderando categorías como Hamburguesas y Sándwiches.

se consolidó como uno de los grandes ganadores de la edición, liderando categorías como Hamburguesas y Sándwiches. Crepes & Waffles vuelve a ser uno de los favoritos de los usuarios, sobre todo en la categoría Sabores del Mundo.

vuelve a ser uno de los favoritos de los usuarios, sobre todo en la categoría Sabores del Mundo. Frisby y Domino’s Pizza volvieron a liderar en la categorías de pollo y pizza.

volvieron a liderar en la categorías de pollo y pizza. Juan Valdez Café ganó la categoría de Antojos.

ganó la categoría de Antojos. Fuego Burger By Westcol fue reconocido como Restaurante Revelación, reflejando el crecimiento de nuevas marcas nativas digitales dentro del ecosistema gastronómico.

El equipo Frisby con el equipo de Rappi. Foto: cortesía de Rappi

El Sabor de las Regiones

El mayor logro de esta edición fue la participación de 60 ciudades y la incorporación por primera vez de las Ciudades Intermedias, confirmando que la gastronomía de calidad se vive en todos los rincones de los hogares de Colombia. Estos fueron los restaurantes que conquistaron el paladar —y la preferencia— de los colombianos a lo largo del país.

Región Suroccidente

Cali, Jamundí, Yopal, Palmira y Yumbo

Asiático: Sushi Break Cali

Sushi Break Cali Comida Rápida: King Papa Cali

King Papa Cali Antojos y Desayunos: Panadería Kuty

Panadería Kuty Hamburguesas: TDT Hamburguesas-Tierra de Todos

TDT Hamburguesas-Tierra de Todos Pizza: Cheers Pizzeria

Cheers Pizzeria Pollo: Mister Wings

Mister Wings Típica: La Sevillana

La Sevillana Internacional: Chilitaco

Chilitaco Saludable: Uki Fresh Food

Uki Fresh Food Favorito Turbo: Ventolini

Región Centro

Bogotá y alrededores

Asiático: Osaki

Osaki Comida Rápida: La Lucha Sanguchería

La Lucha Sanguchería Antojos y Desayunos: Al agua patos

Al agua patos Hamburguesas: Home Burgers

Home Burgers Pizza: Archies

Archies Pollo: Buffalo Wings-Alitas

Buffalo Wings-Alitas Típica: Chopinar

Chopinar Internacional: The Cheese Wheel

The Cheese Wheel Saludable: Poke

Poke Favorito Turbo: The Cheese Wheel Turbo

El equipo de Cheese Wheel recibiendo su premio Bigote Dorado. Foto: cortesía de Rappi

Antioquia y Eje Cafetero

Medellín, Pereira, Manizales y Armenia

Asiático: Keizaki Sushi

Keizaki Sushi Comida Rápida: Las Papitas Manizales

Las Papitas Manizales Antojos y Desayunos: La Miguería

La Miguería Hamburguesas: Juicio

Juicio Pizza: La Paletería

La Paletería Pollo: Wings Alitas

Wings Alitas Típica: Fogón y Leña

Fogón y Leña Internacional: il forno

il forno Saludable: Armando Comida

Armando Comida Favorito Turbo: Los Perritos – Turbo

Región Costa

Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Valledupar, Riohacha

Asiático: Mitssu

Mitssu Comida Rápida: Mr Chuzz

Mr Chuzz Antojos y Desayunos: Dulcema

Dulcema Hamburguesas: Topping Burges

Topping Burges Pizza: Salvator’s Pizza & Pasta

Salvator’s Pizza & Pasta Pollo: Piko & Rico

Piko & Rico Típica: Las Rocas

Las Rocas Internacional: Bendito Burrito

Bendito Burrito Saludable: Fit Choices

Fit Choices Favorito Turbo: Mr Bono Turbo

Santander

Bucaramanga, Floridablanca, Barrancabermeja.

Asiático: Walking Pez

Walking Pez Comida Rápida: Jacko’s

Jacko’s Antojos y Desayunos: Don Jacobo Postres y Ponqués

Don Jacobo Postres y Ponqués Hamburguesas: Hamburguesas El Garaje

Hamburguesas El Garaje Pizza: Zirus Pizza

Zirus Pizza Pollo: Jarris

Jarris Típica: Chiflas

Chiflas Saludable: Cinnamon Gourmet

Cinnamon Gourmet Favorito Turbo: Empanadas Conucos-Turbo

Ciudades Intermedias

Villavicencio, Cajicá, Zipaquirá, Pasto, Neiva, entre otras