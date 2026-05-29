Revista Diners
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El 27 de mayo se celebró la tercera edición de los Premios Bigote Dorado de Rappi, un espacio que busca reconocer y premiar a las empresas locales que han dejado huella en la sociedad colombiana. En esta edición, los galardones se consolidaron como “un clásico de la industria”, según explicó Matías Laik, director general de Rappi Colombia. Este año, la iniciativa reunió más de 160.000 votos de usuarios en ocho categorías y contó con 640 restaurantes nominados en todo el país.
Más que una premiación tradicional, los Bigote Dorado buscan reconocer a los restaurantes favoritos de los usuarios. “El Bigote Dorado no le pertenece a Rappi, le pertenece a los usuarios de Rappi, y son ellos quienes votaron por sus restaurantes favoritos”, afirmó Laik durante el evento. A través de un sistema de votación dentro de la aplicación, los consumidores eligieron a sus establecimientos preferidos en un proceso dividido por regiones y tipos de cocina, con el objetivo de garantizar una competencia más equitativa entre cadenas nacionales, marcas internacionales y negocios locales. “Acá los protagonistas son los restaurantes que están en la plataforma de Rappi”, agregó.
En esta edición, ciudades como Pereira, Bucaramanga, Santa Marta, Ibagué y Villavicencio registraron un crecimiento en la presencia de restaurantes dentro de la plataforma. Hoy, muchos de estos negocios locales logran competir en popularidad, demanda y reconocimiento con marcas de alcance nacional. Para Laik, este tipo de resultados permite descubrir “joyas locales”: restaurantes que quizá no tienen visibilidad en todo el país, pero que mantienen una fuerte conexión con sus comunidades y clientes, “y ganan autoridad justamente por ser ganadores del Bigote Dorado”.
“Pasa que mucha gente que no sabía que existía tal marca, ahora sabe que existe. Entonces aumentan sus ventas porque más personas empiezan a conocerla. Además, les damos mayor visibilidad dentro de la aplicación y nosotros también impulsamos esa exposición para que más gente conozca el restaurante”, explicó Matías Laik sobre el impacto que puede tener el reconocimiento para los establecimientos ganadores.
La premiación también evidenció cómo la dinámica de envío a domicilio se ha convertido en un componente clave del sector gastronómico. Rappi destacó el crecimiento de herramientas como Turbo Restaurantes, un modelo que busca reducir los tiempos de entrega y que, según la compañía, está transformando la experiencia de consumo. “El consumidor cada vez disfruta más eso de pedir y recibir en 15 minutos”, señaló el director.
Actualmente, según el director, Rappi tiene censados cerca de 100.000 restaurantes en Colombia, de los cuales el 34 % se encuentra activo en la plataforma. Para la empresa, los restaurantes aliados representan el corazón de la plataforma. En total, 64 restaurantes fueron reconocidos como ganadores entre los 640 nominados, una selección que tuvo en cuenta factores como volumen de órdenes, valoraciones de usuarios, recompra y métricas operativas antes de pasar a la votación final del público.
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Los pesos pesados: los favoritos de los colombianos en delivery
Además de las dinámicas regionales, esta edición también evidenció cuáles son las marcas que siguen posicionándose entre las favoritas de los comensales colombianos en plataformas de envío a domicilio. Entre las cadenas reconocidas y propuestas digitales emergentes, los resultados muestran cómo los hábitos de consumo continúan transformándose en torno a la practicidad, la rapidez y la conexión con las marcas.
- El Corral se consolidó como uno de los grandes ganadores de la edición, liderando categorías como Hamburguesas y Sándwiches.
- Crepes & Waffles vuelve a ser uno de los favoritos de los usuarios, sobre todo en la categoría Sabores del Mundo.
- Frisby y Domino’s Pizza volvieron a liderar en la categorías de pollo y pizza.
- Juan Valdez Café ganó la categoría de Antojos.
- Fuego Burger By Westcol fue reconocido como Restaurante Revelación, reflejando el crecimiento de nuevas marcas nativas digitales dentro del ecosistema gastronómico.
El Sabor de las Regiones
El mayor logro de esta edición fue la participación de 60 ciudades y la incorporación por primera vez de las Ciudades Intermedias, confirmando que la gastronomía de calidad se vive en todos los rincones de los hogares de Colombia. Estos fueron los restaurantes que conquistaron el paladar —y la preferencia— de los colombianos a lo largo del país.
Región Suroccidente
Cali, Jamundí, Yopal, Palmira y Yumbo
- Asiático: Sushi Break Cali
- Comida Rápida: King Papa Cali
- Antojos y Desayunos: Panadería Kuty
- Hamburguesas: TDT Hamburguesas-Tierra de Todos
- Pizza: Cheers Pizzeria
- Pollo: Mister Wings
- Típica: La Sevillana
- Internacional: Chilitaco
- Saludable: Uki Fresh Food
- Favorito Turbo: Ventolini
Región Centro
Bogotá y alrededores
- Asiático: Osaki
- Comida Rápida: La Lucha Sanguchería
- Antojos y Desayunos: Al agua patos
- Hamburguesas: Home Burgers
- Pizza: Archies
- Pollo: Buffalo Wings-Alitas
- Típica: Chopinar
- Internacional: The Cheese Wheel
- Saludable: Poke
- Favorito Turbo: The Cheese Wheel Turbo
Antioquia y Eje Cafetero
Medellín, Pereira, Manizales y Armenia
- Asiático: Keizaki Sushi
- Comida Rápida: Las Papitas Manizales
- Antojos y Desayunos: La Miguería
- Hamburguesas: Juicio
- Pizza: La Paletería
- Pollo: Wings Alitas
- Típica: Fogón y Leña
- Internacional: il forno
- Saludable: Armando Comida
- Favorito Turbo: Los Perritos – Turbo
Región Costa
Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Valledupar, Riohacha
- Asiático: Mitssu
- Comida Rápida: Mr Chuzz
- Antojos y Desayunos: Dulcema
- Hamburguesas: Topping Burges
- Pizza: Salvator’s Pizza & Pasta
- Pollo: Piko & Rico
- Típica: Las Rocas
- Internacional: Bendito Burrito
- Saludable: Fit Choices
- Favorito Turbo: Mr Bono Turbo
Santander
Bucaramanga, Floridablanca, Barrancabermeja.
- Asiático: Walking Pez
- Comida Rápida: Jacko’s
- Antojos y Desayunos: Don Jacobo Postres y Ponqués
- Hamburguesas: Hamburguesas El Garaje
- Pizza: Zirus Pizza
- Pollo: Jarris
- Típica: Chiflas
- Saludable: Cinnamon Gourmet
- Favorito Turbo: Empanadas Conucos-Turbo
Ciudades Intermedias
Villavicencio, Cajicá, Zipaquirá, Pasto, Neiva, entre otras
- Asiático: Sumeshi
- Comida Rápida: Mi Perro Classic Hot Dogs
- Antojos y Desayunos: Brownie Express
- Hamburguesas: Burgerpop
- Pizza: Napole’s Pizza
- Pollo: El Carnaval del Pollo Mirador
- Típica: La Carbonera Arepas
- Internacional: Mafia Red Tacos