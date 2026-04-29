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Michael Jackson es una de las celebridades más grandes de la historia, una figura que consolidó una leyenda que aún hoy impresiona y asombra. A pesar de su muerte, ocurrida el 25 de junio del 2009, hace 16 años, su impacto aún sigue vigente y atraviesa generaciones, alimentando un mito que oscila entre la admiración, la leyenda y las teorías en torno a su vida y muerte. Es por esto que sorprende que hasta ahora saquen la primera biopic de su vida: Michael (puntuado con 7.7 sobre 10 estrellas en IMDb al momento de realizar esta nota), una obra que abraza la figura del Rey del Pop, pero se queda corta con su legado.

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Michael

La película biográfica Michael basada en la vida de la super estrella Michael Jackson fue dirigida por Antoine Fuqua, escrita por John Logan y producida por Graham King, el mismo productor de la exitosa biopic de Freddy Mercury, Bohemian Rhapsody (2018). En sus 130 minutos la película sigue la historia del artista desde sus inicios en la exitosa banda The Jackson 5, en donde junto a sus hermanos, Jermaine, Tito, Jackie, Marlon y, posteriormente, Randy, y a su ambicioso padre, Joseph Jackson, construyeron una carrera musical llena de abusos, grandes éxitos y se convirtieron en iconos que trascendieron e hicieron historia.

La vida de Michael Jackson estuvo marcada por la música desde sus primeros años. Creció en un entorno donde el talento no era solo una cualidad, sino una exigencia constante, lo que lo llevó a convertirse en la voz principal de The Jackson 5 con apenas ocho años. Desde entonces, su presencia escénica y capacidad vocal empezaron a perfilar a un artista fuera de lo común, capaz de conectar con el público de una manera que pocos lograban a su edad. Sin embargo, ese mismo talento también lo empujó a tomar decisiones difíciles, como emprender una carrera en solitario que implicaba distanciarse no solo de la agrupación, sino también de la dinámica familiar que había definido sus inicios.

La película intenta reconstruir ese origen, deteniéndose en su infancia y en los primeros pasos de su carrera artística. No obstante, este recorrido se queda en la superficie. Aunque ofrece un acercamiento a los momentos que marcaron su formación, no logra profundizar en los conflictos, transformaciones y riesgos que convirtieron a Jackson en un fenómeno cultural global.

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Portada de la película biográfica de Michael Jackson. Foto: cortesía de Sony Music Colombia

También resulta llamativa la elección de Jaafar Jackson para interpretar al mismísimo Michael Jackson, teniendo en cuenta que Jaafar Jackson es el sobrino del difunto artista. Esto solo representa la presencia de la familia de Michael Jackson en la filmografía, para bien y para mal. Sin embargo, el actor logró interpretar exitosamente al excéntrico artista. Incluyendo dominar los complicados pasos de baile que tanto caracterizaban al artista en sus presentaciones y videos musicales.

La crítica se ha divido en dos polos opuestos. Por un lado están los críticos que anuncian la falta de profundidad sobre la vida de Michael Jackson y , por otro lado, están los fanáticos a los que les gustó ver a su artista favorito en pantalla. Lo que si todos concuerdan es que la actuación de Jaafar Jackson trajo de regreso a Michael Jackson.

La película resulta entretenida y logra conectar con los fanáticos al recorrer una línea temporal acompañada de algunos de los mayores éxitos del Rey del Pop. Sin embargo, aún queda mucha historia por contar para retratar al verdadero genio: un artista cuya leyenda se construyó no solo a partir de su talento, sino también de decisiones creativas que marcaron un antes y un después en la industria. Aun así, la obra mantiene un buen ritmo y ofrece un acercamiento interesante a su evolución musical, construyendo una narrativa en torno a sus canciones y a la creación de sus icónicos videos musicales.