Existe un tipo de horror que no depende de monstruos ni de jump scares, sino de algo mucho más perturbador: la sensación de estar en un lugar que no debería existir. Esa es la premisa de los Backrooms. Una oficina vacía que se extiende infinitamente. Pasillos con luces blancas fluorescentes que no llevan a ninguna parte. Alfombras que huelen a humedad y paredes que nunca terminan.

Firmada por A24 (la productora detrás de Hereditary, Midsommar, The Witch y Everything Everywhere All at Once), la película está dirigida por Kane Parsons, conocido como «Kane Pixels» en YouTube, escrita por Will Soodik y protagonizada por Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) y Renate Reinsve (Valor Sentimental), y ya tiene fecha de estreno: 29 de mayo de 2026.

Ahora, esta película no es una producción cualquiera. Primero, es la adaptación al cine de un meme de internet. Segundo, Kane Parsons tiene apenas 20 años y se convierte en el cineasta más joven en la historia del estudio.

Si no sabe nada al respecto, aquí le contamos de qué trata Backrooms, su origen en la cultura de internet y por qué esta película podría marcar un cambio en la forma en que Hollywood busca y cuenta historias.

(Para leer más: Sirât: ¿la mejor película extranjera de 2026?)

¿De qué trata ‘Backrooms’?

Según la sinopsis oficial, Backrooms sigue a dos personas que encuentran una puerta misteriosa en el sótano de una tienda de muebles. Está inspirada en la serie viral de horror en YouTube de Parsons, que hasta la fecha ha acumulado más de 190 millones de visualizaciones.

Los Backrooms son un laberinto interminable de habitaciones vacías que se asemejan a una oficina o espacio de almacenamiento, iluminadas por luz fluorescente y decoradas de piso a techo de amarillo. Sin embargo, no tienen ubicación física. Son una especie de purgatorio que existe fuera del mundo real, al que se accede «atravesando» el suelo o la pared. Algo muy parecido a lo que pasaría dentro de un videojuego.

El concepto no es nada nuevo y tiene ecos en otras narrativas mucho más antiguas. El laberinto del mito griego que aprisionaba al Minotauro, o los espacios infinitos y sobrenaturales que aparecen en los cuentos de hadas. Pero lo que hace aterrorizante a los Backrooms no es la presencia de monstruos, sino la ausencia de sentido. Es el horror de estar perdido en un lugar sumergido en la nada.

Kane Parsons: de YouTube a A24

Kane Parsons no es un cineasta tradicional. Es un creador digital que aprendió a hacer animación 3D, diseño de sonido y narrativa visual desde su computadora. Su serie de YouTube sobre los Backrooms son videos en primera persona que exploran el concepto con una calidad de producción impecable para un creador independiente.

A diferencia de muchas adaptaciones de fenómenos de internet que fracasan, la película Backrooms tiene la ventaja de estar dirigida por alguien que entiende profundamente el material. Parsons no solo popularizó el concepto, sino que lo refinó visualmente y narrativamente. Ahora, con solo 20 años, se convierte en el cineasta más joven en la historia de A24.

Lo anterior no es sorpresa para nadie. La productora ya tiene un historial de apostar por talentos jóvenes y poco convencionales. Robert Eggers tenía 33 años cuando dirigió The Witch, su primer largometraje. Ari Aster tenía 31 cuando hizo Hereditary. Pero Parsons es un centennial, y su única experiencia previa es crear contenido en YouTube. Es una apuesta arriesgada cuyos resultados veremos en unos meses.

Si la película de Parsons es un éxito, es probable que veamos más ideas y talentos extraídos del mundo digital. YouTube, TikTok y plataformas similares están llenas de creadores que entienden la narrativa visual, el ritmo y el tono de una manera muy diferente a los graduados de escuelas de cine.

Ahora, la pregunta no es si Hollywood seguirá buscando talento en internet, sino cuánto tiempo tardará en hacerlo de manera sistemática. ¿Usted qué opina? ¿Vería una película dirigida por un creador de contenido? Sea su respuesta sí o no, ya está pasando.

Siga leyendo (Oscar 2026: todas las películas nominadas que puedes ver en streaming (y cuáles no)