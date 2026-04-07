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En medio de una cartelera dominada por secuelas, grandes franquicias o readaptaciones, los cines también le están apostando a una estrategia de memoria, fandom y nostalgia. El reestreno de clásicos modernos y películas de culto a salas para reconectar con quienes las vieron por primera vez… y conquistar a las nuevas generaciones.

Esta estrategia puede responder a una tendencia en donde se convierten estos reestrenos en eventos comerciales que rodean a la industria cinematográfica. Por lo que no solo se colocan las películas en cartelera sino que se hace un estrategia de pre estreno y estreno. Usualmente esto se suele hacer en aniversarios o fechas importantes de las películas.

En la cartelera actual de Cinemark, algunos títulos que marcaron a una generación han vuelto a ocupar un espacio privilegiado. Uno de los casos más comentados es Crepúsculo, que regresó a las salas en marzo de este año como parte de celebraciones vinculadas al fenómeno literario que la originó, demostrando que el romance entre Bella y Edward sigue convocando al público años después. Esto regresa a conversaciones que incentivan a las/ los fanáticos a regresar a las salas para volver a vivir este fenómeno que tanto cautivó en ese momento o para verlo por primera vez en pantalla grande.

La saga de Crepúsculo está conformada por cinco películas, en donde se hace un recorrido por el triángulo amoroso de Bella Swan, Jacob Black y Edward Cullen. Cinemark anunció que no solo van a hacer el reestreno de la primera película, sino que se tiene programado reestrenar toda la saga a lo largo del año.

A este revival se suma El increíble castillo vagabundo, una de las obras más queridas del estudio japonés que actualmente figura en la cartelera nacional, confirmando el interés por el anime en pantalla grande.

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Reestrenos anteriores

Estos reestrenos no son hechos aislados: forman parte de una tendencia global en la que los cines buscan atraer audiencias apelando a la nostalgia y a la experiencia colectiva que el streaming no puede replicar.

Antes de estos multiples regresos recientes, varias franquicias ya habían probado el poder de la nostalgia en taquilla. La saga de Harry Potter y el cáliz de fuego, por ejemplo, tuvo reestrenos en salas colombianas como parte de ciclos especiales que reunieron a fanáticos del mundo mágico. En donde se pudo revivir otra vez la magia del universo de Harry Potter y el sorprendente torneo de los tres magos desde la pantalla grande.

¿Por qué se están dando tantos reestrenos en las salas de cine?

Asimismo, maratones y eventos especiales de Star Wars han sido recurrentes en los últimos años, especialmente en fechas conmemorativas o previas a nuevos lanzamientos, consolidando una cultura de revisitar sagas en la pantalla grande.

En el terreno de la animación, el llamado “Mundo Ghibli” trajo de vuelta títulos icónicos como El viaje de Chihiro y La princesa Mononoke en ciclos especiales en Colombia, con versiones restauradas que reforzaron su valor como obras de culto.

Por otro lado, el cine también reunió a los fanáticos de las icónica novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, en donde se pudo vivir y entender la evolución del romance entre Elizabeth Bennet y Mr. Darcy, uno de los romances más memorables y favoritos por los fanáticos del género romance.

¿Por qué se están dando tantos reestrenos en las salas de cine?

Una tendencia que aún tiene futuro

Lejos de ser una moda pasajera, los reestrenos se están consolidando como una línea estable dentro de la exhibición cinematográfica. En un panorama donde Hollywood sigue apostando por franquicias, con futuros estrenos ligados a universos como Star Wars: The Mandalorian y Grogu, mirar hacia atrás se ha vuelto tan rentable como mirar hacia adelante.

Así, entre vampiros, magos, romance y mundos animados, el cine demuestra que las buenas historias no envejecen: simplemente esperan el momento perfecto para volver a ser presentadas en las grandes pantallas y despertar nuevamente la nostalgia, la pasión y la emoción como si fuera la primera vez.