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El cine contemporáneo sigue apostando por películas que mezclan espectáculo, emoción y autores con una visión clara. Desde ambiciosas misiones espaciales hasta juegos mortales y crisis personales atravesadas por el arte, estas nuevas producciones reúnen a directores que ya han demostrado su capacidad para conectar con el público y reinventar géneros. En esta selección, nombres consolidados de la industria se enfrentan a relatos que exploran los límites de la supervivencia, el humor y las relaciones humanas, prometiendo llevar a la pantalla experiencias tan intensas como diversas.

Proyecto fin del mundo / DIRECTORES Phil Lord y Christopher Miller

Estreno: ya en cines

Tras sus hilarantes versiones cinematográficas de 21 Jump Street y sus exitosas visiones en animación del multiverso de Spider-Man, los directores Phil Lord y Christopher Miller decidieron trabajar con una materia prima que ya ha demostrado resultados positivos. Se trata de la literatura del escritor estadounidense Andy Weir, cuya novela, The Martian (Misión rescate) la llevó al cine el cineasta británico Ridley Scott en 2015.

Ahora el turno es para la adaptación de Proyecto Fin del Mundo, en la que un científico tiene la misión de encontrar la sustancia que está ocasionando la extinción del Sol. Es posible que el argumento tenga algo similar al de The Martian —las dos historias son una especie de Náufrago en el espacio exterior—, pero esta nueva cinta cuenta con dos elementos bastantes atractivos.

Primero está ese ADN visual con el que Lord y Miller han insuflado sus proyectos y que, al tratarse de una historia que sucede en el espacio exterior, seguramente no hará más que multiplicarse. Lo otro es el elenco, empezando por el carismático y versátil Ryan Gosling, que encarnará al protagonista, Ryland Grace, y siguiendo con la alemana Sandra Hüller, que interpretará a Eva Stratt, la responsable de esta misión que busca salvar a la humanidad.

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Boda Sangrienta 2 / DIRECTORES Matt Bettinelli y Olpin Tyler Gillett

Estreno: ya en cines

Samara Weaving y Kathryn Newton en READY OR NOT 2: HERE I COME. Foto de Searchlight Pictures/Pief Weyman, cortesía de Searchlight Pictures. © 2026 Searchlight Pictures. Todos los derechos reservados.

En 2019, la dupla de directores Matt Bettinelli y Olpin Tyler Gillett —reconocidos por sus aportes al cine de terror contemporáneo— estrenó la película Boda sangrienta, en la que Grace, una flamante novia, se prepara para disfrutar de su noche de bodas. Sin embargo, los planes románticos cambian drásticamente porque la familia de su esposo desata un despiadado juego que debe concluir con el asesinato de la protagonista.

Como su adjetivo lo indica, la cinta estaba llena de brutales escenas que culminan con la salvación de la novia. En la segunda parte de esta cinta, Grace, encarnada por Samara Weaving, descubre que no se ha salvado totalmente, sino que ha entrado a un nuevo nivel de este brutal juego.

Ahora, Grace no solo se enfrentará a los miembros de cuatro poderosas familias que quieren ganar el juego —es decir, matarla—, sino que tiene que salvar a su hermana menor, Faith, interpretada por Kathryn Newton.

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¿Está funcionando esto? / DIRECTOR Bradley Cooper

Estreno: Ya en cines

En su etapa como director, el actor Bradley Cooper se ha especializado en retratar el lado más personal y complejo de figuras artísticas como el célebre director de orquesta Leonard Bernstein, personaje central de su película Maestro, y la intérprete de música country Ally, a quien Lady Gaga dio vida en la película Nace una estrella.

Para su nuevo proyecto, Cooper se alejó de los escenarios musicales para llegar a un lenguaje un poco menos convencional: el stand-up comedy. La película ¿Está funcionando esto? tiene como protagonista a Will Arnett, quien encarna a Alex Novak, un comediante que, mientras intenta encontrar éxito en su carrera en Nueva York, ve cómo su matrimonio se empieza a desmoronar.

Esa idea del desgaste que impone el arte en las relaciones sentimentales es otra de las características del cine de Cooper. El director, que había protagonizado sus dos películas anteriores, decidió interpretar un rol secundario en este filme y dejar brillar así en primer plano todo ese talento cómico excepcional de Arnett.