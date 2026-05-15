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Sobre las 7:00 p. m. del miércoles 13 de mayo, durante la novena edición de Bogotá Fashion Week, la cuarta pasarela del segundo día de la Semana de la Moda de Bogotá no comenzó con modelos ni diseños. En las pantallas del quinto piso de Ágora Bogotá se proyectó un infomercial: antes de que apareciera la primera prenda, ya había un producto en venta. Se trataba de un modulástico. También era el debut del diseñador antioqueño Camilo Álvarez en las pasarelas bogotanas con su colección Miércoles 10 A.M.

Su llegada a la capital ocurrió a través de la comedia de las tradicionales televentas de consumo masivo, en un contraste directo con la sobriedad conceptual de su propuesta. Mediante un juego de palabras que simulaba una televenta de expectativa masiva, el jingle “si te queda largo, si te queda ancho: modulástico, fantástico” resonó a lo largo de la pasarela. Aunque el tono era humorístico, el ecosistema creativo de Álvarez ya dejaba clara la esencia de su marca: la versatilidad.

La geometría versátil de Camilo Álvarez debuta en Bogotá Fashion Week

El modulástico es, en esencia, un elástico diseñado para adaptar las prendas a la comodidad de cada persona. Ceñir mangas, modificar volúmenes o ajustar la caída de una silueta terminó convirtiéndose en una demostración práctica del ADN del diseñador.

Inspirada en el miércoles como espacio de transición dentro de la semana y en la luz de media mañana que revela lo extraordinario en lo cotidiano, la colección fusiona el rigor del patronaje arquitectónico de Álvarez con la libertad del lenguaje gráfico y la exploración textil.

“Concebimos la moda como una partitura técnica: donde el patrón es el ritmo y la gráfica experimental es la melodía”, puntualizó el diseñador.

Al ritmo de una electrónica new age, los conjuntos comenzaron a desfilar. Cortes y pliegues en faldas midi de gran volumen, jeans de tiro largo y ponchos replantearon el denim en tonos oscuros, mientras piezas en lavanda y amarillo aportaron destellos de optimismo sobre lienzos habitables atravesados por las marcas del rodillo.

Desde el falso infomercial hasta la intervención del frottage y la presencia cambiante de los elásticos sobre ciertas prendas, ‘Miércoles 10 A.M.’ terminó consolidándose como una oda a la transformación y a la versatilidad.

El revés

La geometría versátil de Camilo Álvarez debuta en Bogotá Fashion Week

Al girar una de sus prendas, las costuras de Camilo Álvarez revelan un mismo eje: la geometría del rectángulo. El diseñador antioqueño ha construido un universo textil en el que esta figura rígida y precisa se convierte en el punto de partida de un guardarropa práctico, adaptable y versátil.

La marca, homónima del diseñador, lleva 18 años madurando una visión de la moda atravesada por la funcionalidad. Siluetas transformables, prendas de múltiples usos y estructuras geométricas conforman una propuesta en la que el vestir cotidiano adquiere nuevas posibilidades.

El ecosistema creativo de Álvarez entiende la funcionalidad como una respuesta a la sostenibilidad. Algunas piezas han sido desarrolladas bajo sistemas graduables capaces de adaptarse hasta a cinco tallas distintas, permitiendo que las prendas evolucionen junto al cuerpo.

“Una de mis prendas puede usarse hasta de cuatro maneras diferentes. Ahí está el efecto sorpresa”, señala Álvarez, quien encuentra en el patronaje una forma de transformar la percepción de una misma pieza según la mirada del consumidor. “Esa es la invitación: descubrir cosas dentro de lo cotidiano, dentro de lo convencional”.

La geometría versátil de Camilo Álvarez debuta en Bogotá Fashion Week

La construcción rectangular también responde a una búsqueda consciente dentro de la marca. Varias prendas son cortadas de la manera más rectangular posible para reducir desperdicios textiles y optimizar el aprovechamiento de los materiales. Sin embargo, la exploración no se limita a una decisión funcional: también se ha convertido en un ejercicio de aproximación al cuerpo humano desde la geometría.

“Por más que yo corte rectangular, el cuerpo humano es orgánico”, explica el diseñador sobre una metodología que encuentra en los pliegues una manera de acercarse a las caídas y movimientos naturales del cuerpo. “No es ausencia total de curvas, sino aproximarse a las curvas pensando desde un rectángulo”.

La versatilidad de la marca también atraviesa las nociones de género. Álvarez trabaja constantemente sobre prendas unisex y siluetas ambiguas que mezclan elementos tradicionalmente asociados a lo masculino y lo femenino. Para el diseñador, el ejercicio no consiste en romper por completo con prendas reconocibles, sino en alterar sutilmente sus códigos desde la construcción.

Camilo Álvarez

“Me interesa mucho jugar con la sorpresa, pero también con la familiaridad”, afirma Álvarez sobre piezas que conservan referencias cotidianas —como un buzo o una camisa—, aunque modifican su lectura mediante cierres, costuras, botonaduras o siluetas. La intención, según el creativo, es permitir que la prenda revele nuevas capas cuando el consumidor se aproxima a ella.

En paralelo, la construcción rectangular de ciertas siluetas busca reducir el desperdicio textil mediante cortes más precisos y un mayor aprovechamiento del material. La colección prioriza además insumos provenientes de proveedores regionales de algodón regenerativo, cáñamo y denim natural, una decisión orientada a disminuir la huella de carbono y fortalecer la industria local.

Arquitectura textil

En el universo creativo de Álvarez, el denim nunca permanece intacto. Las superficies se intervienen con brochazos, rodillos y capas de color que alteran el aspecto original de cada prenda hasta convertirla en una pieza distinta. El diseñador encontró en el tratamiento textil una de las etapas más libres de su proceso creativo: una práctica donde el azar también construye.

Cada intervención ocurre sobre prendas ya terminadas. La tela pasa nuevamente a la mesa de trabajo para enfrentarse a un resultado incierto. “Aquí vamos a ver qué pasa”, resumió Álvarez sobre un ejercicio que compara con un salto al vacío. Entre pigmentos, presión y movimiento, las superficies adquieren nuevas texturas imposibles de replicar exactamente igual.

La geometría versátil de Camilo Álvarez debuta en Bogotá Fashion Week

Parte de esa exploración nació durante la pandemia, cuando el diseñador improvisó un taller doméstico de estampación dentro de su casa. Mientras utilizaba un tapete de yoga para evitar que las telas se deslizaran, descubrió accidentalmente que la textura cuadriculada del material comenzaba a dejar marcas sobre el denim. El efecto, similar al carboncillo, terminó convirtiéndose en una nueva posibilidad gráfica dentro de la marca.

La técnica del frottage, más allá de un descubrimiento, regresó a la mente de Álvarez a partir del recuerdo de un familiar que la empleaba para capturar el relieve de monedas sobre hojas de papel.

Desde entonces, pisos, relieves y superficies urbanas de Medellín comenzaron a funcionar como matrices de estampación. Álvarez trasladó texturas del entorno cotidiano hacia las prendas mediante ejercicios de frottage. “Al uno observar se encuentra”, señaló el diseñador sobre una metodología donde el hallazgo tiene más valor que el control absoluto de la idea inicial.

En ese proceso, el error también ocupa un lugar central. Las condiciones del suelo, la presión de la mano o la irregularidad de una superficie pueden modificar completamente el resultado final. Para el diseñador, esa imprevisibilidad termina convirtiéndose en una defensa de lo humano dentro de una industria cada vez más atravesada por la automatización.

La trayectoria de Camilo Alvarez

Si bien la marca ha pasado 18 años en el mercado y cuenta con numerosas exposiciones en Medellín, incluyendo espacios en Colombiamoda, fue hasta la novena edición de Bogotá Fashion Week que Álvarez presentó una pasarela en la capital.

“En Bogotá el público comprende a la primera cuál es el interés que se le puso al diseño, a la prenda, a la terminación. Los consumidores son sensibles al estar rodeados de muchas manifestaciones creativas, por eso entienden cuando eso está reflejado en la prenda”, concluyó el creativo.

Generar un universo propio continúa siendo la expectativa de Álvarez. Sea en Bogotá o en cualquier otro escenario de moda, el diseñador busca preservar una arquitectura textil donde la versatilidad y la transformación permanecen como principios centrales.

(Siga leyendo: Kika Vargas y la ciudad que sigue vistiendo sus ideas)