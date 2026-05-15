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Entre universos oscuros, thrillers psicológicos y misterios sobrenaturales, estas son algunas de las series más esperadas que llegarán próximamente a Prime Video, Apple TV y Netflix.

Series

Estreno favorito

Spider-Noir – Prime

(27 de mayo)

Aunque las historias de superhéroes ya se convirtieron casi en una obviedad en la industria del cine y la televisión, hay una saga que ha logrado ser tanto novedosa como conmovedora: la versión animada de Spider-Man creada por los directores Phil Lord y Christopher Miller.

Tras dos exitosas películas (Spider-Man: Un nuevo universo y Spider-Man: Cruzando el multiverso), esta versión del superhéroe arácnido ahora estrenará una serie de televisión inspirada en uno de sus personajes más curiosos. Se trata de Spider-Noir, que lleva al límite esa idea de los universos paralelos, pues en este caso el protagonista pertenece a ese mundo melancólico, violento y, por supuesto, monocromático en el que se desarrollan las películas de cine negro.

El reconocido actor Nicolas Cage encarnará a Ben Reilly, un Spider-Man que, siguiendo los cánones del género, es un detective solitario que vive en Nueva York en la década de los treinta. Reilly es el único superhéroe de esta ciudad y debe enfrentarse a los dolores de su pasado como consecuencia de una tragedia personal. La serie, que a diferencia de las películas no será animada, sino en acción real, tendrá la opción de verse ya sea en color o en blanco y negro.

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PARA VER ANTES DE DORMIR

Cape Fear – Apple TV

(5 de junio)

En 1991, el legendario Martin Scorsese estrenó su propia versión de El cabo del miedo (Cape Fear), una película que originalmente se estrenó en 1962 con las actuaciones de dos leyendas: Gregory Peck y Robert Mitchum. En la cinta de Scorsese, Robert De Niro encarnó magistralmente al delincuente Max Cady, que después de salir de prisión busca venganza contra la familia del abogado que, por negligencia, lo hizo pasar catorce años tras las rejas.

Ahora, otro celebrado actor, el español Javier Bardem, tiene la responsabilidad de ofrecer una interpretación más de este personaje en la nueva miniserie de Apple TV, producida por el propio Scorsese y por Steven Spielberg y creada por el cineasta estadounidense Nick Antosca.

El objeto de la venganza de Cady es la feliz pareja integrada por los abogados Anna y Tom Bowden, encarnados por Amy Adams y Patrick Wilson. Bardem es un experto en crear villanos memorables, como lo demostró en sus papeles en No es país para viejos y en Skyfall, por lo que de entrada le calza a la perfección esa figura de psicópata desalmado.

Altamente esperada

The Boroughs – Netflix

(21 de mayo)

Tras el decepcionante final de su popular serie Stranger Things, los hermanos Matt y Ross Duffer decidieron ampliar sus horizontes creativos como productores ejecutivos de la nueva miniserie de Netflix, llamada The Boroughs.

Esta producción, creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, guarda ciertas similitudes con los parámetros que hicieron tan popular a Stranger Things, pues sus protagonistas son unos personajes tan curiosos como inadaptados, que viven en una comunidad de retirados que, en apariencia, funciona armónicamente.

La perfección se rompe cuando los personajes se deben enfrentar a un peligro desconocido, por lo que ese ocaso de su vida, que se presentaba como una etapa llena de tranquilidad y ocio, ahora se llenará de emoción y aventuras. El elenco de la serie está conformado por actores de gran trayectoria, como Alfred Molina, Geena Davis, Bill Pullman y Clarke Peters.