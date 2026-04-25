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Las plataformas de streaming siguen apostando por historias que exploran las tensiones contemporáneas desde ángulos cada vez más diversos. Ya sea a través de la ira cotidiana, las sagas familiares o el humor teñido de misterio, estas series confirman que el conflicto —íntimo o colectivo— sigue siendo el motor más poderoso de la ficción.

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Beef II

Netflix

Serie Beef

En su primera temporada, protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong, la miniserie Beef desató una catarsis a partir de un conflicto inicial que fue escalando y escalando, a la vez que mostraba las partes más complejas de las personalidades de sus protagonistas.

Ahora se estrena una segunda temporada de esta producción, creada por el director coreano Lee Sung Jin, con nuevos personajes, pero con ese mismo concepto de la rabia incontrolable como combustible. Mientras en la primera temporada las diferencias de clases sociales eran otro sustrato de la historia, en esta nueva tanda se plantean los contrastes de varias clases de parejas: una de la generación Z y otra de los llamados millennials.

Todo el conflicto se desencadena cuando la pareja más joven, integrada por Ashley (Cailee Spaeny) y Austin (Charles Melton), presencia una visceral pelea de sus jefes, Joshua Martin —a quien interpreta el actor guatemalteco Óscar Isaac— y Lindsay —encarnada por la versátil actriz británica Carey Mulligan—. Como si ese cuarteto de actores no fuera suficiente gancho, la serie también cuenta con la participación de dos leyendas coreanas: Youn Yuh-jung (Minari) y Song Kang-ho, actor fetiche de Bong Joon-ho.

La Casa de los Espíritus

Prime

La Casa de los Espíritus

Las plataformas de streaming han encontrado en la literatura latinoamericana una nueva mina de oro. Las novelas de las voces más contemporáneas, como la argentina Samanta Schweblin y los mexicanos Juan Pablo Villalobos y Fernanda Melchor, o las de grandes estrellas del boom, como el Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, se han convertido en series o películas producidas por estos estudios.

Ahora llegó el momento para una de las escritoras latinoamericanas más vendidas: Isabel Allende. La autora publicó hace más de cuarenta años La Casa de los Espíritus, su primera novela, que también es una de sus obras más populares. Ahora, el libro, llevado en 1993 a la gran pantalla en versión estadounidense, se convierte en una miniserie producida por Prime.

Esa saga familiar, que se centra en cuatro generaciones de mujeres, tiene el valor de ser protagonizada, dirigida y producida por talento chileno, empezando por la misma Allende, que es una de las productoras ejecutivas.

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La maldición de Widow’s Bay

Apple TV

Window´s Bay

El actor galés Matthew Rhys saltó a la fama con su papel de Philip Jennings, el espía ruso que vivía encubierto junto a su pareja en Estados Unidos y era uno de los protagonistas de esa joya escondida que sigue siendo la serie The Americans. Ese rol, que incluso le valió un Premio Emmy a mejor actor dramático, le marcó a Rhys un sendero de personajes principalmente dramáticos.

El actor ahora podrá mostrar una faceta diferente en La maldición de Widow’s Bay, la nueva serie de comedia de Apple TV, en la que encarna a Tom Loftis, el alcalde, algo escéptico, del pequeño poblado de Widow’s Bay.

Ese pintoresco pueblo, alejado de las tecnologías y del afán contemporáneo, está lleno de residentes supersticiosos que respetan poco o nada a su alcalde. Y pese a que allí parece no pasar nada, poco a poco se van volviendo realidad los temores de sus habitantes. La serie, creada por la comediante Katie Dippold, es dirigida por Hiro Murai, quien también ha sido batuta de producciones tan importantes como Atlanta y The Bear.