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La marca francesa Lacoste vuelve a apostar por Colombia con la apertura de su primera tienda concepto en América Latina, ubicada en el sector de Provenza, en Medellín. Más que un nuevo punto de venta, el espacio marca el inicio de una estrategia de reposicionamiento en la región, centrada en la experiencia y en la transformación del retail de moda.

El nuevo local introduce una propuesta que combina arquitectura contemporánea con un recorrido pensado para el usuario, en línea con los cambios recientes en los hábitos de consumo. En este formato, la marca articula sus tres pilares —moda, deporte y lifestyle— en un entorno que busca ir más allá de la compra y convertirse en una experiencia integral.

Lacoste abre tienda concepto en Medellín y anuncia expansión en Colombia

La elección de Medellín no es casual. En los últimos años, la ciudad se ha consolidado como uno de los polos creativos y comerciales del país, con zonas como Provenza que concentran una oferta creciente de marcas internacionales y propuestas de diseño. En ese contexto, la llegada de esta tienda concepto se inserta en una dinámica urbana donde el retail se mezcla con la cultura y la vida cotidiana.

La apertura también forma parte de un plan de expansión más amplio. Durante el resto del año, Lacoste proyecta inaugurar siete nuevas tiendas en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, además de fortalecer su canal de comercio electrónico. A mediano plazo, la meta es superar los 20 puntos de venta en el país, consolidando una red de alcance nacional.

Esta expansión responde a una apuesta sostenida por el mercado colombiano, respaldada por inversiones en infraestructura logística y operación comercial. Al mismo tiempo, la marca busca afianzar una relación de largo plazo con el consumidor local, en un momento en el que la industria de la moda se enfrenta a nuevos desafíos en términos de experiencia, diferenciación y conexión cultural.

Con este movimiento, Lacoste no solo amplía su presencia en el país, sino que se suma a una tendencia global en la que las tiendas físicas se redefinen como espacios de interacción y construcción de marca, más allá de su función tradicional como vitrinas comerciales.

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