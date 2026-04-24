Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

En una ceremonia que reunió a algunos de los principales nombres de la gastronomía nacional, Café San Alberto fue reconocido como el Mejor Café de Colombia en la primera edición de los Premios Nacionales Receta Dorada 2026, organizados por la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (ACODRÉS). El anuncio se hizo el pasado 9 de abril en el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena de Indias, en un evento que busca consolidarse como referente para el sector.

El galardón, otorgado en la categoría “Mejor Café Colombiano”, distingue a marcas que destacan por su excelencia e impacto dentro de la industria culinaria. En esta edición, Café San Alberto fue seleccionado entre varias propuestas representativas del país por un jurado compuesto por expertos y líderes del ámbito gastronómico.

Un premio más para el café más premiado de Colombia

Café San Alberto: más que un producto

Más allá del reconocimiento puntual, el premio pone sobre la mesa la creciente relevancia del café de especialidad en Colombia, un segmento que ha ganado terreno tanto en el mercado local como en el internacional. En ese contexto, San Alberto ha construido su identidad a partir de un control riguroso en todas las etapas del proceso, desde el cultivo hasta la experiencia final en taza.

La marca también ha apostado por llevar esa experiencia más allá del producto, a través de sus llamados “Templos Cafeteros”, espacios diseñados para acercar al público a una narrativa más amplia del café, donde convergen origen, técnica y ritual. Esta propuesta responde a una tendencia global que entiende el consumo no solo como hábito, sino como experiencia cultural.

Un premio más para el café más premiado de Colombia

Los Premios Receta Dorada nacen con la intención de visibilizar proyectos que fortalecen la identidad gastronómica del país y posicionar a Colombia como destino culinario de alcance internacional. En ese escenario, el reconocimiento a Café San Alberto refuerza el papel del café no solo como producto insignia, sino como uno de los ejes que articulan la proyección gastronómica del país.

Con este nuevo galardón, la marca suma otro capítulo a una trayectoria marcada por premios y reconocimientos, en un momento en el que el café colombiano continúa redefiniendo su lugar en el mapa global, cada vez más asociado a la especialidad, el origen y el detalle.

(Le puede interesar: San Alberto: la historia del café más premiado de Colombia)