La Feria del Libro de Madrid, España, celebra su edición número 85 entre el 29 de mayo y el 14 de junio del 2026, consolidándose como uno de los encuentros literarios más importantes en el ámbito hispanohablante. En esta ocasión, una delegación de autores vinculados a una editorial colombiana hará parte de la programación del evento, llevando al público español diversas propuestas narrativas y de pensamiento contemporáneo latinoamericano.

La participación latinoamericana estará integrada por ocho escritores: seis colombianos, una mexicana y una cubana, quienes desarrollarán actividades como conversatorios, firmas de libros y encuentros con lectores a lo largo de los 17 días que dura la feria, que tiene lugar en el Parque El Retiro de Madrid.

Según la información entregada por la editorial Periscopio Casa Editorial, con la presencia de estos autores se busca dialogar sobre algunos temas como la memoria histórica y la identidad regional.

Además de las actividades programadas durante la feria, las obras de los escritores participantes contarán con la distribución en España gracias a un acuerdo con las plataformas Libelista e InfoBibliotecas. Esta alianza permitirá que los títulos estén disponibles tanto en librerías como en la red de bibliotecas públicas del país europeo.

La participación de autores latinoamericanos en espacios internacionales como la Feria del Libro de Madrid continúa fortaleciendo los intercambios culturales y la circulación de nuevas voces literarias entre ambos continentes.

Libros de colombianos

Patricia Díaz Daza – Mary English. La Belle de Bogotá

Mary English. La Belle de Bogotá. Foto: Cortesía de la editorial

Mary English, conocida como “la amiga de Bolívar”, fue una mujer británica que apoyó la independencia de la Gran Colombia y se convirtió en una figura destacada de la sociedad bogotana. Esta novela reconstruye su historia a partir de una correspondencia redescubierta dos siglos después, revelando el papel que desempeñó en una época clave para la independencia y las relaciones entre Inglaterra y América del Sur.

Juliana Maz – Código azul

Código azul. Foto: Cortesía de la editorial

Código azul es una obra íntima que explora el dolor, la pérdida y la enfermedad a través de la memoria y la escritura. Con una voz honesta y valiente, la autora transforma sus experiencias en un relato de resistencia y autoconocimiento, mostrando cómo es posible encontrar un camino de regreso a la vida incluso en los momentos más oscuros.

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Orlando Oliveros – Gabriel García Márquez, un genio de muchos rostros

Gabriel García Márquez, un genio de muchos rostros. Foto: cortesía de la editorial

Gabriel García Márquez, un genio de muchos rostros reúne ensayos, crónicas y entrevistas sobre la vida, obra y legado del emblemático escritor colombiano Gabriel García Márquez. El libro se divide en dos secciones: Contando a Gabo, que explora sus múltiples facetas como escritor, periodista, cineasta e intelectual; y Conversando sobre Gabo, que recoge entrevistas a destacados narradores iberoamericanos sobre su influencia y vigencia en el siglo XXI.

Daniel Ángel – Montes de María

Montes de María. Foto: Cortesía de la editorial

Esta novela utiliza la «Masacre de El Salado» como base argumental para narrar los principales flagelos, darle voz a diferentes actores y contar la historia que marcó un pueblo de rojo. «Montes de María» narra la historia de un pueblo colombiano llamado El Salado, Carmen de Bolivar, en donde un grupo de 450 uniformados de las Autodefensas Unidas de Colombia irrumpieron y, en medio de humillaciones, violaciones y torturas, asesinaron a más de cien personas indefensas.

Yeiro Muñoz – El mensaje perdido

El mensaje perdido. Foto: cortesía de la editorial

En medio de la violencia de la ciudad, Cali es escenario de un asesinato que presenció Santiago Lobo, un joven brillante. Actualmente, este personaje cursa un pregrado becado en Nueva York. Sin embargo, siempre estuvo vinculado con aquel asesinato que presenció. Santiago, por la curiosidad, en aquel momento, le quitó al muerto un papel ensangrentado con un mensaje oculto. Luego, por una especie de obsesión, Santiago hace lo imposible por investigar que dice aquella nota.