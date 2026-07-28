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Durante 32 años, Arkitect construyó su historia dentro de los almacenes Éxito. Allí se convirtió en una de las marcas más reconocibles del comercio colombiano y en la puerta de entrada al diseño para millones de consumidores. Ahora, ese vínculo deja de ser exclusivo. La firma inicia una nueva etapa en la que buscará consolidarse como una marca con identidad propia, una transformación que comenzará públicamente en Colombiamoda 2026 con una colección creada junto al diseñador Jorge Duque.

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No se trata únicamente de una nueva colaboración ni de una estrategia comercial. El cambio redefine el lugar que Arkitect quiere ocupar dentro del sistema de moda colombiano. La marca seguirá presente en los almacenes Éxito, pero ampliará su alcance con una plataforma digital propia, nuevas tiendas y experiencias independientes, mientras busca proyectarse como un referente de la moda latinoamericana.

Dos pasarela, una transformación

Ese nuevo capítulo tendrá uno de sus primeros escenarios en Colombiamoda, que este año celebra su edición número 37 y reunirá a más de 70.000 asistentes de 50 países en la ciudad de la eterna primavera. Allí, Grupo Éxito se convertirá en la única compañía con dos pasarelas dentro de la programación oficial: Arkitect presentará su colección junto a Jorge Duque el 28 de julio a las 7:00 p. m. en la Plaza de la Libertad.

Por otro lado, Bronzini hará lo propio con Isabel Henao el 29 de julio, un día después, en el Parque de los Pies Descalzos. Entre ambas propuestas creativas suman 160 referencias desarrolladas por 16 proveedores y 27 talleres de confección, todo bajo un trabajo que impactó más de 2.400 puestos de trabajo, ocupados en su mayoría por mujeres cabeza de familia.

La colección de Arkitect con Jorge Duque presenta desde prints y transparencias, hasta cortes básicos cuidados al detalle. Cortesía: Arkitect x Jorge Duque / Grupo Éxito.

La colección de Jorge Duque funciona como una declaración de esa nueva identidad. El diseñador trasladó a las prendas una reflexión sobre el día a día en la colombianidad. Además, no es casual que la campaña haya sido fotografiada en las instalaciones de Fabricato, un escenario que conversa con los orígenes de la confección nacional y que sirve como telón de fondo para una marca que también busca redefinir su propio recorrido.

“Cuando se piensa en este tipo de colecciones, hay que tener presente que quien vaya a comprar una de estas prendas no necesariamente debe saber quién es Jorge Duque. Pero tiene que entender que la prenda es atractiva por sí misma”, explicó el diseñador y primer ganador de Project Runway Latinoamérica a Diners.

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Aunque la unión entre diseño autoral y marcas comerciales no sea nueva en el mercado —ni para Arkitect, quien cuenta con colecciones junto a, por ejemplo, Silvia Tcherassi en 2008—, la materialización del proceso creativo busca, precisamente, abarcar el mercado masivo de Arkitect sumando la experiencia en detalles y textiles de Duque, bajo precios asequibles.

Asimismo, Jorge Duque no es ajeno a tal universo. En 2015, tuvo su primer acercamiento a la marca que hoy plantea su identidad propia. «La evolución es de ambos. Ahora somos más grandes, hay más proveedores, una mayor capacidad al momento de ejecutar. Tal vez, comprendo un poco mejor la silueta femenina, a mis propios conceptos», reflexiona el creativo, quien es reconocido por sus vestidos special ocassion.

Arkitect, más allá de Éxito

La decisión de independizar Arkitect llega respaldada por un negocio que se ha convertido en uno de los pilares del Grupo Éxito. Solo en 2025, el segmento textil-hogar registró ventas que superaron 1,6 billones de pesos. Además de los ingresos, las colaboraciones de la marca han crecido con el pasar de los años, lo cual se suma a los altos números frente a las prendas que se comercializan bajo su nombre: cerca de 21,6 millones de prendas el año pasado.

“Arkitect da un nuevo paso: deja de ser de venta exclusiva en los almacenes Éxito y comienza a vivir con identidad propia para estar más cerca de nuestros clientes. Uno de los primeros hitos de esta nueva etapa será la apertura de nuevas tiendas en los próximos meses”, afirmó Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito.

La transformación también tendrá una dimensión digital. La compañía presentó su propio portal web, una plataforma concebida para ofrecer una experiencia independiente de la marca, así como nuevas redes sociales para Arkitect y Bronzini. A ello se suma la apertura de un pop up en el Carulla de Rosales, en Bogotá, donde ya puede verse un adelanto de la colección desarrollada junto a Jorge Duque antes de su paso por Medellín.

La iniciativa también comprende la colección entre Bronzini e Isabel Henao con una pasarela el 29 de julio en Colombiamoda. Cortesía: Bronzini x Isabel Henao / Grupo Éxito.

Para Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, este movimiento refleja una evolución que también vive el Sistema Moda colombiano: la de marcas que, después de consolidar una relación con sus consumidores, buscan crecer desde el diseño y construir un lenguaje propio. Arkitect parece haber decidido que ese momento llegó. Después de más de tres décadas ligada a un formato comercial específico, la marca comienza a escribir una historia distinta, una en la que el desafío ya no será únicamente vender ropa, sino convertirse en un nombre capaz de competir dentro y fuera de Colombia desde una identidad construida alrededor del diseño.

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