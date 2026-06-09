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El Papá de los asados 2026, el festival gastronómico más importante de Colombia dedicado al asador y la parrilla, regresa con su edición más ambiciosa. Este 13, 14 y 15 de junio, la Hacienda San Rafael en Colina Campestre se convertirá en el epicentro de la cultura parrillera del continente, ofreciendo una experiencia sin precedentes para toda la familia. Tras una exitosa edición anterior que contó con más de 27.000 asistentes, sirvió más de 80.000 platos y generó 1.500 empleos temporales, el evento vuelve para consolidarse como una cita culinaria de primera clase.

Una nómina internacional de primer nivel y experiencias alrededor del fuego

“El Papá de los Asados” no es simplemente un festival de comida al aire libre; es la apuesta por traer a Bogotá lo mejor que existe en el mundo alrededor de la cocina al fuego, con técnicas de cocción de alto nivel y cortes de excelencia. Fiel a ese estándar, esta edición trae a maestros parrilleros y chefs especializados de Estados Unidos, Argentina y Brasil, tres de las grandes capitales globales del asado.

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El Papá de los Asados, todo lo que necesita saber: precios, lugar, fechas, restaurantes y más

A través de platos diferentes, talleres en vivo y experiencias gastronómicas inmersivas, los asistentes podrán aprender técnicas, secretos de cocción y filosofías del fuego directamente de exponentes de alta clase que operan al más alto nivel internacional. Estas actividades se suman a la participación de los parrilleros más reconocidos de Colombia.

Además, el festival se vivirá al ritmo del fútbol. Mientras las parrillas encienden los aromas y sabores, las pantallas gigantes transmitirán en vivo los partidos más esperados para que la pasión por el deporte se disfrute jugada a jugada entre goles y carne al fuego.

Curaduría gastronómica: Más de 30 restaurantes seleccionados

Detrás de esta edición hay una curaduría gastronómica construida por algunas de las voces foodie más influyentes y respetadas de Colombia: María Camila de Bogotacomidas, María Paula de FoodinBogotá, Alejandro Escallón de B.eats y el reconocido chef Juan Diego Vanegas.

“Más que una simple selección, esta curaduría busca descubrir propuestas auténticas, recetas memorables y conceptos que hoy están marcando tendencia en la escena gastronómica local. Cada recomendación fue elegida bajo una premisa clara: ofrecer experiencias que sorprenden, emocionan y representen lo mejor del talento gastronómico del país”, comentó Alejandro Escallón, cofundador de The Gula Group.

El Papá de los Asados, todo lo que necesita saber: precios, lugar, fechas, restaurantes y más

A continuación se presentan los 30 restaurantes escogidos que representan lo mejor de las parrillas de Colombia, Brasil, Argentina y Estados Unidos, junto a las 6 propuestas especializadas en postres:

Categoría Restaurantes y Propuestas Seleccionadas Parrilla y Asados La Cabrera Bogotá parrilla argentina, La Fama, La Coa Barbecue, Los Valientes, Prudencia x Ideal, Smile, La Kasta, Bbq Está Gula Mia, Sirloin & The Meathouse, Manos Buenas Ahumados al Barril, Don Costilla bbq, Arpricarnes, Tres Cuatro Cinco Steakhouse, Yori, Los Torres horno y parrilla, Bárbaros, La Kasta 2, 69 Gauchos, Cerdotk, La Biferia, Sam and Dave’s, Carnívoros, El Pórtico, Horneros, Lechona Premium Gourmet, Oak Ahumados, Cabrera, La Bonga del Sinú, Andrés Carne de Res, Entre Carbones, y 5&quince Honesto y Español. Postres Berta la Tarta, López y Gracia, Mereketengue, Mercari, Jade Pimont y Helados Clemente.

Un evento familiar, pet friendly y con impacto económico

El festival es un evento familiar y pet friendly durante sus tres días. Los niños y niñas menores de 8 años no pagan entrada, y el espacio en la Hacienda San Rafael está pensado para que adultos, niños y sus mascotas vivan la experiencia en un entorno cómodo, seguro y campestre dentro de la ciudad.

El Papá de los Asados, todo lo que necesita saber: precios, lugar, fechas, restaurantes y más

Además de impulsar el turismo y el consumo local, el encuentro fortalece a pequeños y medianos restaurantes, productores y emprendedores del sector. Los festivales de The Gula Group ya han generado más de 20.000 empleos entre temporales y permanentes, consolidándose como una plataforma de impacto económico y visibilidad para la industria gastronómica colombiana.

«Creemos en el poder de la comida como vehículo de conexión. Este festival no solo celebra la parrilla, sino la posibilidad de reunirnos, compartir y crear memorias alrededor del fuego», comentó Laura Sánchez, cofundadora de The Gula Group.

Preventa, beneficios y boletería para asistir al Papá de los asados 2026

Para asistir a esta experiencia gastronómica de alta clase, la organización ha dispuesto dinámicas de preventa y descuentos especiales con tarjetas Visa/Davivienda:

Preventa exclusiva (48 horas, 50% OFF): Del 13 de mayo al mediodía hasta el 15 de mayo al mediodía, habrá un 50% de descuento para compras con tarjetas Visa/Davivienda (cupos limitados). Una vez vencido el plazo, se abrirá la venta al público general con todos los medios de pago.

Del 13 de mayo al mediodía hasta el 15 de mayo al mediodía, habrá un 50% de descuento para compras con tarjetas Visa/Davivienda (cupos limitados). Una vez vencido el plazo, se abrirá la venta al público general con todos los medios de pago. Beneficio durante el festival (10% OFF): Los asistentes que paguen con tarjetas Visa/Davivienda disfrutarán de un 10% de descuento en todos los restaurantes y barras participantes durante los días 13, 14 y 15 de junio.

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El Papá de los Asados, todo lo que necesita saber: precios, lugar, fechas, restaurantes y más

Costos de la boletería (disponibles en TuBoleta):

Día individual por franjas: $24.000 + $3.000 de servicio (IVA incluido).

$24.000 + $3.000 de servicio (IVA incluido). Paquete Comiéndose el Mundo (3 días del evento): $65.000 + $6.500 de servicio (IVA incluido).

Para mayor información y conocer el menú visite el sitio oficial de Somos The Gula y adquiera sus boletas a través de TuBoleta.