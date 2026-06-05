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Bogotá no solo se destaca por su oferta cultural y gastronómica, sino también por los impresionantes paisajes que rodean a la ciudad. Entre cerros, montañas y miradores naturales, la capital colombiana cuenta con restaurantes que convierten una comida especial en toda una experiencia visual. Ya sea para disfrutar un atardecer, una cena romántica o apreciar una vista panorámica de las luces bogotanas, estos lugares combinan gastronomía, arquitectura y escenarios únicos que permiten contemplar la ciudad desde las alturas junto a una buena comida.

Además, son destinos turísticos que ofrecen una perspectiva distinta de los lugares turísticos tradicionales. Estos son algunos restaurantes que no solo ofrecen experiencias gastronómicas inolvidables, sino que por su ubicación brindan una vista panorámica inolvidable. Muchos de estos restaurantes funcionan para eventos especiales y/o reuniones de trabajo, en donde el ambiente puede hacer mejor la experiencia. Es por esto que la página Hemma Bogotá ofrece una lista de los restaurantes con buena vista en la ciudad de Bogotá.

Casa San Isidro

La casa San Isidro está ubicada en el emblemático Cerro de Monserrate. Este restaurante es toda una experiencia gastronómica, ofreciendo un amplio menú francés y europeo. Es uno de los más bonitos por su increíble vista a la ciudad. Además, solo se puede acceder a él por teleférico o funicular.

Santa Clara

El restaurante Santa Clara también está ubicado en el Cerro de Monserrate y ofrece una de las vistas más hermosas a la ciudad. Se dice que su fundación se debe a que un colombiano se encontró con la casa en Francia y decidió traerla por partes hasta el cerro, ese hecho dio origen al restaurante que abrió en 1976. Inicialmente, el restaurante ofrecía comida italiana, pero desde 2019 se enfocó exclusivamente en la gastronomía tradicional colombiana.

La Fragata Giratorio

El restaurante la Fragata Giratorio está ubicada en la Calle 100 #8a-55 en el edificio World Trade Center (WTC) torre c piso 12. Es el único restaurante giratorio de Bogotá, ofreciendo una experiencia gastronómica de comida de mar, destacándose por sus mariscos, pescados y langostas. Tiene la característica de moverse lentamente, brindando una experiencia de una vista panorámica de 360 grados – se demora una hora y media aproximadamente en terminar de girar- se puede apreciar del lado norte de la ciudad y una parte de los cerros orientales.

Tramonti

El restaurante Tramonti está ubicado en la carrera 1 #93-50 específicamente en el cerro oriental de Bogotá. Con el tiempo se ha consolidado en un restaurante con mirador icónico con vistas a la ciudad. Se recomienda visitarlo en los atardeceres, para una mejor experiencia panorámica. Además, es un lugar recomendado por su comida mediterránea e italiana.

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El Tambor La Calera

Restaurante El Tambor – La Calera. Foto: tomada de la página web del restaurante

El Tambor de la Calera está ubicado en el kilómetro 12 vía Bogotá – la Calera y se destaca por su entorno campestre. Además, ofrece una vista panorámica al embalse San Rafael, montañas y a la Sabana de Bogotá. Este restaurante es ideal para los amantes de la comida al aire libre, picadas, asados, y carne a la parrilla.