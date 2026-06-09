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A la hora de realizar un viaje a lugares desconocidos, uno de los destinos casi obligatorios de visitar son los museos de esos países. Estos son una puerta para conocer el arte, la cultura y la historia, no solo de ese país sino del mundo. Algunos de los museos que no te debes perder a la hora de organizar un cronograma, según la página de Viajes Palacio, son:

National Gallery – Reino Unido

Gran Sala de Galería con antiguos maestros. Londres, Reino Unido, 28 de junio de 2023. Foto: Tartezy / Shutterstock

Por la historia, Inglaterra se ha convertido en un epicentro en el arte y la cultura y, hasta el día de hoy, ha mantenido varios museos importantes en la historia del país y del arte. Uno de estos es el National Gallery, museo que se convirtió en el principal galería de arte de Londres. Anteriormente, la exposición fue creada como una colección privada. Sin embargo, actualmente, la galería presenta una colección de más de dos mil pinturas. Algunos de las obras que se pueden encontrar aquí son: Girasoles de Van Gogh, La virgen de las rocas de Leonardo Da Vinci, El matrimonio Arnolfini de Van EycK, Venus y Marte de Sandro Boticelli, entre otros famosos cuadros.

Tate Modern – Reino Unido

Exposiciones Dentro Del Museo Tate Modern. Foto: Woodan / Shutterstock

Otro de los grandes museos de Inglaterra es el Tate Modern, un imponente museo de arte moderno y contemporáneo. A diferencia del National Gallery, en donde solo se exhiben pinturas, en este museo se presentan fotografías y video. Además, expone algunos de los artistas más importantes del siglo XX, como: Andy Warhol, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Mark Rothko, Edvard Munch, entre otros.

Museo de Shanghai Este – China

Esculturas tradicionales chinas expuestas en el Museo de Shanghai. Foto: ZI CHENG / Shutterstock

Este es un museo de gran renombre a nivel mundial y emblemático del país. El Museo de Shanghai Este presenta una colección de reliquias antiguas del país, en bronce, porcelana y madera. Además, esta colección no es solo de pinturas, sino que también presentan sellos, monedas, muebles, esculturas, entre otros. Esta es una de las razones por la que este museo es tan reconocido y recordado, por su valor histórico.

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Museo Nacional de Antropología – México

Esculturas de Coatlicue de Coxcatlan y el Joven Dios de Coxcatlan frente a la Piedra del Sol Azteca en el Museo Nacional de Antropología. Foto: Simon Mayer / Shutterstock

Es un recinto museográfico más grande e importante del país. El museo, ubicado en Ciudad de México, México, tiene la colección más grande de arte prehispánico, contando con obras como: La piedra del sol, El monolito de Tláloc, entre otros. Una de sus misiones es investigar, conservar, exhibir, difundir las colecciones arqueológicas, antropológico y etnográficas más importantes del país, para dar a conocer la rica herencia indígena.

Museo Estatal Ruso – Rusia

Interior de la sala de Galería de arte del Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin, ciudad de Moscú. Foto: KrimKate / Shutterstock

El museo Estatal Ruso o también conocido como Museo Imperial de Su Majestad Alejandro III, está ubicado en San Petersburgo y solo tiene obras de artista rusos. Por su tamaño y valor de colección se convirtió en el museo más grande e importante del país. Tras la revolución rusa, el museo Estatal se vio beneficiado de las confiscaciones que se le hizo al arte privado. Algunos artistas importantes del portafolio son: Andréi Rubliov, Dionisy, Simon Ushakov, entre otros grandes artistas rusos.

Museo Nacional de Corea (Seúl) – Corea del Sur

Dos Bodhisattvas pensativos dentro de una sala de contemplación tranquila en el Museo Nacional de Corea. Foto: yllyso / Shutterstock

El museo Nacional de Arte de Corea del Sur, ubicado en Seúl, es la galería de historia y de arte coreano. Por su dedicación y perseveración cultural, se ha convertido en un referente asiático. No solo el interior es de admirar, su arquitectura simula una silueta de una fortaleza tradicional del país, lo cual llama la atención de los amantes de la cultura coreana.