Logo de la revista Diners
Newsletter
Suscríbase
ruta
Foto: Andrei Armiagov / Shutterstock
mayo 26, 2026
Viajes Mundo

Las rutas más hermosas del mundo para un viaje inolvidable por carretera

Estas rutas alrededor del mundo ofrecen paisajes imponentes, costas inolvidables, montañas, volcanes y carreteras panorámicas que convierten cualquier viaje por tierra en una experiencia única.
POR:
Revista Diners
Revista Diners
Getting your Trinity Audio player ready...

A la hora de hacer un viaje es esencial planificar el medio de transporte, y que forma de conocer distintas culturas y paisajes imponentes que viajando por tierra. En distintas partes del mundo existen varias rutas que se salen de lo cotidiano y ofrecen vistas exóticas que no necesariamente son las más turísticas, sino que se convierten en experiencias inolvidables. Es por esto que Intriper recolecta algunas de las rutas más bonitas del planeta.

Ruta de Amalfi (Italia)

Rutas
Famoso y pintoresco viaducto sobre el mar de la costa de Amalfi, Italia, retro tonificado. Foto: Neirfy / Shutterstock

La ruta de Amalfi es considerada una de las rutas más hermosas y románticas del mundo, debido a su increíble vista a la costa Amalfitana que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y, al otro lado, vista al mar Tirreno. Esta es una ruta angosta y zigzagueante que recorre 60 kilómetros desde Sorrento hasta Salerno, ubicadas al sur de Italia. Además, por su misma forma de zigzag y curvas cerradas, se convierte en una ruta peligrosa.

Gran Ruta del Océano (Australia)

Ruta
Costa de la Gran Ruta Oceánica, dron, Victoria, Australia. Foto: Daniel Karfik / Shutterstock

La gran ruta del océano rodea la costa sur de Australia. Esta ruta es considerada una de las más famosas, ya que en ella se puede visualizar a los 12 apóstoles (formación de piedra caliza que emergen del océano). Consta de 243 kilómetros y va al lado del Océano Antártico. Además, se puede divisar acantilados escarpados (formaciones rocosas con pendientes abruptas y verticales que caen abruptamente hacia el mar, un valle o al río), playas con olas épicas ideales para los amantes del surf, bosques de eucalipto, faunas autóctonas y algunos de los paisajes más pintorescos del mundo.

Ruta 66 (Estados Unidos)

Ruta
Carretera 66 Carretera Americana franjas amarillas nevada. Foto: RosieMarie’s Lens / Shutterstock

La ruta 66 une a Chicago (Illinois) con Santa Mónica (California) y consta de una distancia de 4.000 kilómetros, siendo la más famosa e importante de Estados Unidos, ya que conecta ocho estados. Es una icónica ruta que cautiva a los turistas por sus imponentes paisajes. La ruta 66 se puede transitar en cualquier época del año, sin embargo, se recomienda visitarla durante primavera y otoño, por su agradable temperatura.

Ruta 40 (Argentina)

Ruta
Paisaje andino visto desde la Ruta 40 en el camino de San Carlos de Bariloche a El Bolsón en una soleada mañana de otoño. Foto: Jacinto Escaray / Shutterstock

Con la cordillera de los Andes como testigo, la ruta 40 de Argentina es la rutas más larga del país, ya que recorre del Cabo Vírgenes Santa Cruz hasta el extremo norte de la frontera con Bolivia (La Quiaca Jujuy), atravesando once provincias. Durante su recorrido se pueden pasar por distintos climas, observar diferentes culturas, geografía y paisajes imponentes como glaciares, quebradas, desiertos, montañas, entre otros. Este viaje se recomienda especialmente durante el verano. En esta ruta existen puntos en donde se puede encontrar a una altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar y, en otras, se desciende a nivel del mar.

(Le puede interesar: Seis ciudades monocromáticas que no puedes perderte)

Ruta de Circunvalación (Islandia)

Ruta
Panorama con una carretera pavimentada, carretera de circunvalación, a través del paisaje islandés áspero y colorido, Islandia, verano, cielo azul soleado. Foto: neurobit / Shutterstock

La ruta de circunvalación que está ubicada en Islandia es una vía principal que rodea la isla y, en ella, se puede divisar grandes cascadas, glaciares, volcanes activos, playas de arena negra, entre otras maravillas naturales. Esta ruta consta de 1.332 kilómetros, conectando las principales regiones y pueblos del país.

Ruta del Atlántico (Noruega)

Ruta
La Carretera del Océano Atlántico o la Carretera Atlántica (Atlanterhavsveien) ha sido galardonada con el título de Construcción Noruega del Siglo. Foto: Andrei Armiagov / Shutterstock

La ruta del Atlántico está ubicada al noroeste de Noruega y consta de ocho puentes que pareciera que saltaran de isla en isla. Es una ruta oceánica de 36 kilómetros y tiene una estructura serpenteante sobre el océano. En algunas épocas del año las olas rompen con fuerza contra los puentes, ofreciendo un paisaje imponente y espectacular.

LO MÁS LEÍDO DE LA SEMANA

Cultura

Películas de zombies que todo fanático del género debe ver apropósito de la tan comentada Colony

El cine de zombies ha conquistado al público con historias de terror, acción y supervivencia. Estas son algunas películas imperdibles del género, desde clásicos históricos hasta nuevas propuestas surcoreanas, como Colony, aplaudida en Cannes.
  • Revista Diners
  • /
  • mayo 26, 2026
ruta
Viajes

Las rutas más hermosas del mundo para un viaje inolvidable por carretera

Estas rutas alrededor del mundo ofrecen paisajes imponentes, costas inolvidables, montañas, volcanes y carreteras panorámicas que convierten cualquier viaje por tierra en una experiencia única.
  • Revista Diners
  • /
  • mayo 26, 2026
Cultura

“Por una nariz”: la comedia política que convierte el poder en un espectáculo absurdo

“Por una nariz” se presenta en el Teatro Nacional Calle 71 con una sátira política protagonizada por Carlos Manuel Vesga y Rafael Zea.
  • Revista Diners
  • /
  • mayo 26, 2026
Newsletter
Suscríbase
Viajes
Gastronomía
Cultura
Otras Categorías
Marketplace
Lo Último
Términos y Condiciones
Políticas de Privacidad
Gobierno Corporativo
Derechos y Obligaciones Accionistas