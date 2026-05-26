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A la hora de hacer un viaje es esencial planificar el medio de transporte, y que forma de conocer distintas culturas y paisajes imponentes que viajando por tierra. En distintas partes del mundo existen varias rutas que se salen de lo cotidiano y ofrecen vistas exóticas que no necesariamente son las más turísticas, sino que se convierten en experiencias inolvidables. Es por esto que Intriper recolecta algunas de las rutas más bonitas del planeta.

Ruta de Amalfi (Italia)

Famoso y pintoresco viaducto sobre el mar de la costa de Amalfi, Italia, retro tonificado. Foto: Neirfy / Shutterstock

La ruta de Amalfi es considerada una de las rutas más hermosas y románticas del mundo, debido a su increíble vista a la costa Amalfitana que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y, al otro lado, vista al mar Tirreno. Esta es una ruta angosta y zigzagueante que recorre 60 kilómetros desde Sorrento hasta Salerno, ubicadas al sur de Italia. Además, por su misma forma de zigzag y curvas cerradas, se convierte en una ruta peligrosa.

Gran Ruta del Océano (Australia)

Costa de la Gran Ruta Oceánica, dron, Victoria, Australia. Foto: Daniel Karfik / Shutterstock

La gran ruta del océano rodea la costa sur de Australia. Esta ruta es considerada una de las más famosas, ya que en ella se puede visualizar a los 12 apóstoles (formación de piedra caliza que emergen del océano). Consta de 243 kilómetros y va al lado del Océano Antártico. Además, se puede divisar acantilados escarpados (formaciones rocosas con pendientes abruptas y verticales que caen abruptamente hacia el mar, un valle o al río), playas con olas épicas ideales para los amantes del surf, bosques de eucalipto, faunas autóctonas y algunos de los paisajes más pintorescos del mundo.

Ruta 66 (Estados Unidos)

Carretera 66 Carretera Americana franjas amarillas nevada. Foto: RosieMarie’s Lens / Shutterstock

La ruta 66 une a Chicago (Illinois) con Santa Mónica (California) y consta de una distancia de 4.000 kilómetros, siendo la más famosa e importante de Estados Unidos, ya que conecta ocho estados. Es una icónica ruta que cautiva a los turistas por sus imponentes paisajes. La ruta 66 se puede transitar en cualquier época del año, sin embargo, se recomienda visitarla durante primavera y otoño, por su agradable temperatura.

Ruta 40 (Argentina)

Paisaje andino visto desde la Ruta 40 en el camino de San Carlos de Bariloche a El Bolsón en una soleada mañana de otoño. Foto: Jacinto Escaray / Shutterstock

Con la cordillera de los Andes como testigo, la ruta 40 de Argentina es la rutas más larga del país, ya que recorre del Cabo Vírgenes Santa Cruz hasta el extremo norte de la frontera con Bolivia (La Quiaca Jujuy), atravesando once provincias. Durante su recorrido se pueden pasar por distintos climas, observar diferentes culturas, geografía y paisajes imponentes como glaciares, quebradas, desiertos, montañas, entre otros. Este viaje se recomienda especialmente durante el verano. En esta ruta existen puntos en donde se puede encontrar a una altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar y, en otras, se desciende a nivel del mar.

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Ruta de Circunvalación (Islandia)

Panorama con una carretera pavimentada, carretera de circunvalación, a través del paisaje islandés áspero y colorido, Islandia, verano, cielo azul soleado. Foto: neurobit / Shutterstock

La ruta de circunvalación que está ubicada en Islandia es una vía principal que rodea la isla y, en ella, se puede divisar grandes cascadas, glaciares, volcanes activos, playas de arena negra, entre otras maravillas naturales. Esta ruta consta de 1.332 kilómetros, conectando las principales regiones y pueblos del país.

Ruta del Atlántico (Noruega)

La Carretera del Océano Atlántico o la Carretera Atlántica (Atlanterhavsveien) ha sido galardonada con el título de Construcción Noruega del Siglo. Foto: Andrei Armiagov / Shutterstock

La ruta del Atlántico está ubicada al noroeste de Noruega y consta de ocho puentes que pareciera que saltaran de isla en isla. Es una ruta oceánica de 36 kilómetros y tiene una estructura serpenteante sobre el océano. En algunas épocas del año las olas rompen con fuerza contra los puentes, ofreciendo un paisaje imponente y espectacular.