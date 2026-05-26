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Los zombies se han convertido en una de las figuras más populares dentro del cine y la televisión. A lo largo de los años, distintas producciones han reinventado este género a través de historias llenas de acción, terror, suspenso y supervivencia. Desde clásicos que marcaron la historia del cine hasta nuevas propuestas surcoreanas que han revolucionado las películas de infectados, estas producciones han logrado conquistar a millones de espectadores alrededor del mundo. Estas son algunas películas de zombies que los apasionados del genero no se deben perder.

Tren a Busan – Netflix

Tren a Busan o también conocida como Estación Zombie ha sido una de las películas que ha marcado el genero de zombies en Corea del Sur.

La película Train to Busan, también conocida como Estación Zombie (calificada con 7.6 sobre 10 en IMDb), está protagonizada por los reconocidos actores Gong Yoo, Ma Dong-seok, Jung Yu-mi, Kim Su-an y Choi Woo-shik, entre otros. Este largometraje surcoreano de acción y terror, estrenado en 2016, fue dirigido por Yeon Sang-ho y actualmente se puede ver en Netflix.

La historia sigue a un grupo de pasajeros que viajan en un tren con destino a Busan mientras intentan sobrevivir a un apocalipsis zombie que amenaza la seguridad de todo el país. La película fue un éxito tanto en Corea del Sur como a nivel internacional, recibiendo una gran acogida por parte de la crítica y del público.

Guerra Mundial Z – Prime Video

La película Guerra Mundial Z retrata un apocalipsis causado por zombies

World War Z o también conocida en español como Guerra Mundial Z (calificada con 7.0 sobre 10 en IMDb) fue dirigida por Marc Forster y es considerada una de las películas más populares del género zombie. El largometraje, protagonizado por Brad Pitt, Mireille Enos, Matthew Fox y Daniella Kertesz, entre otros, logró una buena recepción entre los fanáticos del género. Sin embargo, muchos espectadores criticaron la poca fidelidad de la película frente al libro homónimo en el que está basada.

La historia sigue a Gerry Lane, un ex trabajador de las Naciones Unidas que se embarca en una peligrosa misión alrededor del mundo para encontrar una cura que detenga una pandemia zombie que, poco a poco, ha consumido varios países.

Noche de los muertos vivientes

La icónica portada de Night of the Living Dead refleja el ambiente de tensión y terror que convirtió a esta película en uno de los clásicos más influyentes del cine de zombies.

Night of the Living Dead, conocida en español como La noche de los muertos vivientes (calificada con 7.8 sobre 10 estrellas en IMDb), es una película de terror estadounidense dirigida por George A. Romero y protagonizada por Duane Jones, Judith O’Dea y Karl Hardman. Estrenada en 1968, esta producción es considerada una de las películas más influyentes en la historia del cine de zombies y un clásico del género de terror.

La historia sigue a un grupo de personas que busca refugio en una granja aislada después de que los muertos comiencen a volver a la vida y a atacar a los vivos. Mientras intentan sobrevivir al caos exterior, los personajes también enfrentan tensiones, miedo y conflictos entre ellos mismos, en medio de una situación cada vez más desesperante. Con una atmósfera inquietante y una narrativa innovadora para su época, la película marcó un antes y un después en el cine de horror.

Colony – Por estrenar

Películas de zombies que todo fanático del género debe ver apropósito de la tan comentada Colony

La película surcoreana Colony retrata una historia de supervivencia y tensión a través de los generos de acción, terror y zombies. La película de 2026, presentada la semana pasada en Cannes, fue dirigida por Yeon Sang-ho, director de las reconocidas películas de zombies: Tren a Busan y Península, ambas películas importantes para el desarrollo del género de los muertos vivientes en Corea del Sur. Esta nueva propuesta fue protagonizada por Jun Ji – hyun, Koo Kyo – hwan, Ji Chang Wook, Kim Shin – rok, Shin Hyun – bin y Go Soo.

La historia sigue a un grupo de personas atrapadas dentro de un edificio después de que un peligroso virus comienza a propagarse rápidamente, transformando a los infectados en criaturas violentas y cada vez más difíciles de controlar, ya que evoluciona con rapidez. Con una atmósfera intensa y escenas de supervivencia, la película explora el caos y el miedo en medio de una nueva amenaza biológica.