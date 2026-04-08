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En el panorama de la literatura latinoamericana, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Isabel Allende. Su capacidad para entrelazar lo íntimo con lo histórico, lo mágico con lo político, ha dado lugar a historias que no solo cautivan, sino que también invitan a reflexionar sobre la memoria, la identidad y los procesos sociales de América Latina.

Ahora, con el lanzamiento de nuevas obras y adaptaciones audiovisuales que reavivan el interés por su universo narrativo, como la esperada versión de La casa de los espíritus que se planea publicar este año.

¿Quién es Isabel Allende y por qué es tan importante?

Isabel Allende presenta su nuevo libro «Mi nombre es Emilia del Valle» en la Casa de América el 21 de mayo de 2025 en Madrid Foto: OSCAR GONZALEZ FUENTES / Shutterstock

Isabel Allende es una escritora y periodista chilena, reconocida por su arduo trabajo en la literatura de este país. Por su forma de escribir y sus historias impactantes ha obtenido gran atención internacionalmente. Además, es un escritora que ha sido emblemática por su estilo de literatura que combina el realismo mágico, histórico, socio político, vivencias personales con un lenguaje sencillo y claro.

La escritora es hija de diplomáticos, por lo que ha tenido que vivir en distintos países. Se educó en una escuela estadounidense y en su juventud se radicó en Chile, en donde trabajó como periodista en revistas infantiles y para mujeres. Sin embargo, tras el golpe de estado en este país, donde su tío Salvador Allende fue asesinado, la escritora se vio obligada a exiliarse en Venezuela y, posteriormente, se volvió a establecer en Estados Unidos. En Venezuela, Isabel Allende publicó su primer libro «La casa de los espíritus» en 1982.

Esta novela la convirtió en un fenómeno internacional y se reconoció a la autora como un emblema para la literatura. El libro obtuvo tanto reconocimiento que fue adaptado en distintos idiomas, proyectos cinematográficos y en obras de teatro. A lo largo de su vida ha escrito libros icónicos como «La ciudad de las bestias», «Paula», Largo pétalo del mar», «Hija de la fortuna», entre otros. Estos libros la han consolidado como una de las escritoras vivas más leída de la lengua española.

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La casa de los espíritus

Santiago de los Caballeros, República Dominicana; 22 sep. 2022: Pequeña colección de libros de Isabel Allende. Foto: Paola Paulino / Shutterstock

Esta novela nos narra la historia de la familia Trueba a lo largo de varias generaciones que describe a un país latinoamericano, que sin mencionarlo nos hace suponer que es Chile. A pesar de que los lectores sitúen está novela en este país del hemisferio sur, se puede adaptar a cualquier lugar de Latinoamérica, ya que la historia de estos países está profundamente marcados por tensiones sociales y políticas.

A través de las voces de sus personajes, esta novela se centra en el matrimonio entre Clara y Esteban Trueba. Clara es una mujer con dones sobrenaturales, ya que manifiesta que ella se puede comunicar con los espíritus y puede ver el futuro. Otro protagonista de la novela es Esteban Trueba, un hombre autoritario y ambicioso, que con sus decisiones marca a la familia. La novela busca contar una historia en el que se entrelazan lo íntimo y lo histórico.

La obra combina elementos de lo mágico con lo real para retratar el amor entre sus personajes, la violencia, la memoria y el paso del tiempo. Mientras la familia evoluciona, de generación en generación, el país atraviesa transformaciones que reflejan conflictos como la desigualdad, la lucha de clases y la represión política.

Con un estilo que mezcla el realismo mágico, crítica social, los valores de la familia y las costumbres latinoamericanas, la novela construye una crónica familiar que también es una metáfora de la historia de América Latina, donde los espíritus del pasado siguen influyendo en el presente.

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Adaptación de Prime Video

La historia de la familia Trueba impactó tanto a los lectores y fanáticos, que la plataforma Prime Video apostó por realizar una serie que narre la historia que escribió Isabel Allende. Sin embargo, no es la primera vez que se realiza una producción audiovisual al libro de La Casa de los espíritus. La primera versión fue realizada en Portugal y Dinamarca. Esta nueva versión de Prime Video apostó al talento iberoamericano y, hasta ahora, ha destacado por ser una producción que ha sido producida en Chile.

La producción cuenta con la participación de Isabel Allende en colaboración con Eva Longoria como productora ejecutiva y un equipo creativo liderado por Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood. Este proyecto fue realizado con la productora chilena Fábula y Film Nation Entertainment en asociación con Amazon MGM Studios y Hyphenate Media Group.

Esta serie audiovisual cuenta con un elenco destacado. Alguno de los actores que veremos en la pantalla son: Alfonso Herrera (actor mexicano que interpreta a Esteban Trueba), Nicole Wallace (actriz española que interpreta a Clara en la etapa juvenil del personaje), Dolores Fonzi (actriz argentina que interpreta a Clara en la etapa madura), otros actores españoles como Maribel Verdu, Eduard Fernándes y el actor colombiano Juan Pablo Raba, entre otros actores reconocidos.

La Casa de los espíritus de Isabel Allende se tiene programado para el 29 de abril del 2026 en la plataforma Prime Video. El formato de publicación de la novela consta en publicar los tres primeros episodios el primer día y continuar con los demás semanalmente.