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Hay momentos en los que la arquitectura deja de ser sobre entes inanimados y se convierten en testigos de la historia de países y del mundo. Algunos de estos edificios fueron abandonados y congelados en el tiempo, mostrando una estructura de otra época llena de vida y de historia. Es por esto que Food and Travel México reúne una serie de lugares abandonados que actualmente se puede visitar.

Estación Internacional de Canfranc (Huesca, España)

Estación Internacional de Canfranc. Foto: Stefano Politi Markovina / Shutterstock

La Estación Internacional de Canfranc ubicada cerca de la frontera de España y Francia, fue fundada en 1928 y es considerada la estación más grande de Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial fue un punto fundamental para el transporte de oro y refugiados. Sin embargo, luego de esto la abandonaron y, décadas después, se abrieron a visitas con guías. El punto consiste en un edificio bonito e imponente, rodeado de montañas. Esta estación internacional ha sido testigo de grandes momentos de la historia como uno de los grandes éxodos. Es considerado un punto importante para los grandes aficionados de trenes.

Eastern State Penitentiary (Filadelfia, Estados Unidos)

Entrada de la avenida Fairmount y marcador histórico en el sitio histórico de la Penitenciaría Estatal del Este. Foto: Lost_in_the_Midwest / Shutterstock

Esta penitenciaría estatal de Estados Unidos fue uno de los monumentos que revolucionó los sistemas carcelarios, ya que su filosofía era reformar a los delincuentes a través del aislamiento absoluto. Esta penitenciaría fue abierta en 1829 y, por su aspecto imponente y arquitectura semejante a un castillo gótico, generó una atmosfera inquietante. Uno de los presos que visitaron sus celdas fue Al Capone, un «gangster» estadounidense. Esta cárcel cerró sus puertas definitivamente en 1971 y, actualmente, se puede visitar a través de visitas guiadas.

Crystal Palace Subway (Londres, Reino Unido)

Un túnel peatonal victoriano en desuso en el sur de Londres, Inglaterra. Foto: I Wei Huang / Shutterstock

Esta es una estación ferroviaria que se encuentra al sur de Londres y fue inaugurada en 1865 y se cerró en 1954. Es reconocida por su icónica arquitectura victoriana que lo convierte en una joya en la arquitectura. Esta estación servía para entrar al Palacio de Cristal (Crystal Palace). Es un lugar abandonado que ninguno se debe perder, sin embargo, solo abre en ciertos días del año y se puede alquilar para eventos especiales.

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Bannerman Castle (Nueva York, Estados Unidos)

Majestuoso castillo medieval en un acantilado rocoso bajo el cielo nublado. Foto: Gagarin Iurii / Shutterstock

Este majestuoso castillo es una estructura que nunca funcionó como vivienda, sino como almacenamiento de municiones y artículos militares. El Bannerman Castle es una arquitectura que evoca a un castillo escoces, esto debido a que su creador provenía de Escocia, y fue creado en una isla en medio del rio Hudson. Por esto, el único medio para llegar es por barco.

Buzludzha Monument (Kazanlak, Bulgaria)

Monumento único abandonado de Buzludzha con un diseño soviético contra un exuberante verdor y un cielo brillante – Bulgaria, Europa. Foto: Madeleine Deaton / Shutterstock

El monumento de Buzludzha está ubicado en el parque del mismo nombre, que se encuentra en la cima de los montes vulcanes de Bulgaria. Es un edificio abandonado que se construyó en honor al congreso comunista de Buzludzha y ofrece una vista panorámica a la cordillera de los vulcanes. Tiene una forma de nave espacial y fue la sede del partido socialista hasta el fin del comunismo en dicho país. Actualmente, no se puede ingresar pero se puede visitar con guías al exterior.

Hotel Del Salto (Tequendama, Colombia)

Hotel del Salto Tequendama en Bogotá. Foto: maphke / Shutterstock

El Hotel del Salto está ubicado en Soacha, Cundinamarca, Colombia, y se inauguró en 1928. Su construcción proponía un lujoso hotel de cinco pisos y 10 habitaciones con vistas exuberante a la cascada del Tequendama. Sin embargo, debido a la contaminación de la cascada se vio en la necesidad de cerrar en la década de los 90. Actualmente, el hotel se convirtió en un museo que combina historia, naturaleza y cultura.