La Cámara Colombiana del Libro presentó el ranking definitivo de los libros más vendidos Colombia 2025, elaborado por Nielsen BookScan con datos de librerías y grandes superficies que representan la mayoría de las ventas impresas del país. Este sistema confiable, utilizado en cinco continentes, clasifica los diez títulos top en tres categorías —ficción para adultos, no ficción para adultos e infantil/juvenil— siguiendo estándares internacionales que reflejan las preferencias lectora de los colombianos en un año marcado por el auge del desarrollo personal y la ficción global.

Ficción para adultos: Dan Brown arrasa con misterio eterno

El thriller «El último secreto» de Dan Brown conquistó el primer lugar, confirmando el dominio de sagas internacionales en el paladar colombiano. «La vegetariana» de Han Kang, Nobel de Literatura, ocupó el segundo puesto, mientras el local Mario Mendoza brilló tercero con «Vírgenes y toxicómanos», un testimonio crudo que resuena en la realidad nacional. Isabel Allende («Mi nombre es Emilia del Valle») y Juan Gabriel Vásquez («Los nombres de Feliza») completaron el podio patrio en cuarto y quinto, seguidos por Javier Cercas, Agustina Bazterrica y Alex Michaelides. La edición aniversario de «Cien años de soledad» de Gabriel García Márquez se coló en noveno, demostrando la vigencia eterna del Nobel colombiano, incluso ante el inesperado décimo de «Gravity Falls. Diario 3» de Disney.

No ficción: el imperio del desarrollo personal y hábitos

La psiquiatra española, nieta de psiquiatras y embajadora de Manos Unidas, lidera la autoayuda colombiana con libros que fusionan neurociencia y bienestar emocional, vendidos en millones desde su salto a la fama en 2018. Foto cortesía Editorial Planeta

La autoayuda educada de Alba Cardalda («Cómo mandar a la mierda de forma educada») lideró la categoría, superando clásicos globales como «Hábitos atómicos» de James Clear en segundo lugar. Marian Rojas Estapé duplicó presencia con «Cómo hacer que te pasen cosas buenas» (tercero) y «Recupera tu mente, reconquista tu vida» (octavo), reflejando la sed colombiana por bienestar mental. Eckhart Tolle («El poder del ahora»), Morgan Housel («La psicología del dinero»), Viktor Frankl («El hombre en busca de sentido») y Mark Wolynn («Este dolor no es mío») completaron un top siete dominado por sanación emocional y finanzas conscientes. Diana Uribe cerró con «Mujeres a través de la historia» en noveno, mientras Dale Carnegie mantuvo vigencia en décimo con «Cómo ganar amigos e influir sobre las personas».

Infantil y juvenil: empoderamiento y fantasía romántica

La categoría juvenil apostó por crecimiento personal con «Terapia para llevar» de Ana Pérez en primer lugar, seguida de «Querida yo: tenemos que hablar» de Elizabeth Clapés. La saga «Empíreo» de Rebecca Yarros monopolizó posiciones con «Alas de Ónix» (tercero), «Alas de sangre» (quinto) y «Alas de hierro» (décimo), confirmando el furor por fantasía romántica. «Los juegos del hambre 5. Amanecer en la cosecha» de Suzanne Collins revivió la distopía en cuarto, mientras títulos locales como «Abraza a la niña que fuiste» de Marta Segrelles, «Boss» de Eva Pérez Muñoz y «El corazón del rey» de Karine Bernal Lobo atendieron la sanación emocional adolescente. «Nadie tiene que saberlo excepto tú» de Madame G. Rouge cerró la lista.

Tendencias que definen la lectura según los libros más vendidos Colombia 2025

Estos rankings evidencian un Colombia lectora diversa: el 40% de ficción adulta liderada por thrillers y autores nacionales, un 60% de no ficción enfocado en hábitos y traumas heredados, y un juvenil híbrido entre autoayuda y épica fantástica. Nielsen BookScan valida la solidez del mercado impreso, con ventas concentradas en cadenas representativas que capturan la preferencia nacional por historias que sanan, inspiran y entretienen en tiempos de introspección colectiva. La presencia de Vásquez, Mendoza y García Márquez subraya orgullo local, mientras Yarros y Collins importan voracidad global. Para editores y libreros, 2025 confirma que el lector colombiano invierte en transformación personal más que en evasión pura, con listas que prometen guiar lanzamientos 2026.