La nostalgia vuelve a tomar protagonismo en la animación. Estas son las películas de Pixar cuya continuación fue confirmada por el estudio, apostando por historias que marcaron la infancia de millones de espectadores.

Durante más de dos décadas, Pixar ha construido historias que trascienden generaciones gracias a su mezcla de humor, emoción y universos creativos. Ahora, el estudio parece mirar hacia su propio legado para traer de vuelta a personajes icónicos y expandir los mundos que cautivaron a distintas generaciones de espectadores. Estas son las tres películas de Pixar que van a volver a la pantalla grande.

Los increíbles 3

Películas de Pixar. Los increíbles.

La increíble historia de la familia Parr continua la parte 3 en la pantalla grande en el 2028. Luego de convertirse en la película favorita de muchos en el año 2004, la productora decidió publicar una secuela en 2018 y con éxito logró satisfacer la expectativa de todos los fanáticos, obteniendo 7.5 estrellas sobre 10 en la plataforma de IMDb.

A pesar de la gran espera, los fanáticos siguen presentes en la espera de volver a ver a la familia Parr en acción. En 2004, Bob Parr (Mr. Increíble), Helen Parr (Elastigirl), Violeta, Dash y el bebé Jack- Jack, se ven envueltos en una misión secreta mientras intentan ser una familia «normal». Sin embargo, fuera de ser «normales» son una familia de superhéroes que intentan salvar la vida de los inocentes (en un mundo donde los héroes ya no son tan respetados) y, a la vez, tratan de vivir una vida cotidiana como una familia común y corriente.

La segunda película sigue la misma corriente, en donde se muestra la vida cotidiana y un intento por volver a legalizar a los héroes. No obstante, con un nuevo villano que controla la mente de algunos superhéroes.

Estas películas han sido las favoritas de varias generaciones por su increíble estética de comic de superhéroes con una comedia característica. A pesar de que no se ha confirmado el argumento de está tercera película, se espera que mantenga esta comedia y estética que tanto han caracterizado a las películas anteriores.

Coco 2

Películas de Pixar. Coco.

Coco ha sido una película bastante popular por su musicalización, temática e historia que llegó a tocar los corazones de todos los espectadores, obteniendo 8.4 estrellas sobre 10 en la plataforma de IMDb . Pixar confirmó que en el 2029 se va a continuar la historia de Miguel, expandiendo el universo del Día de los Muertos.

La película Coco sigue al aspirante a músico Miguel Rivera, un niño mexicano. Sin embargo, por un pasado trágico, la familia prohíbe la música a sus integrantes. Durante el Día de los Muertos, Miguel Rivera termina viajando al Mundo de los Muertos, donde se encuentra con Héctor, quien está relacionado con su familia y la trágica prohibición de la música.

Monsters, Inc.3

Películas de Pixar. Monsters, Inc.

Con una comedia intergeneracional y una historia única, Monsters, Inc ha sido una película que poco a poco se ha ganado el cariño de los espectadores en varias generaciones. Según la plataforma IMDb, la primera película obtuvo un 8.1 estrellas sobre 10 y la segunda película obtuvo 7.2 estrellas sobre 10. Pixar confirma que va a volver a traer la historia de los monstruos a la pantalla grande en el 2030.

La primera película, Monsters, Inc, trata sobre el icónico dúo de Sullivan y Mike Wazowski intentando convertirse en los mejores empleados de una empresa de monstruos. Sin embargo, sus vidas se ven sacudidas cuando una niña humana llamada Boo traspasa al mundo de los monstruos para hacerles cuestionarse de todo lo que les habían hecho creer.

La secuela, Monsters University, cuenta como estos dos personajes tan queridos, Sully y Mike se conocieron mientras estudiaban en la Monsters University para convertirse en profesionales. En esta película vemos como su historia va evolucionando hasta convertirse en el dúo dinámico.