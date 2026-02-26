Estos son los nuevos títulos que presenta Netflix en el mes de marzo

Netflix presenta su nuevo catálogo con los nuevos títulos más esperados de marzo. Desde adaptaciones live action hasta documentales de true crime, esta es la lista de los estrenos que llegan este mes.

Series

Vladimir (5 de marzo)

Nuevos Títulos. VLADIMIR. (L to R) Rachel Weisz como M y Leo Woodall como Vladimir en el episodio 108 de Vladimir. Foto: Cortesía de Netflix © 2026

Es una miniserie estadounidense de comedia dramática que sigue la historia de una mujer que se obsesiona con su atractivo compañero de trabajo y causa que su vida se descontrole. Esta obsesión causa que se vea envuelta en situaciones oscuras, divertidas y complicadas.

One Piece: Temporada 2 (10 de marzo)

Nuevos títulos One Piece. Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy en la 2 temporada de One Piece. Foto: cortesía de Netflix © 2026

Es una adaptación de imagen real basada en el manga homónimo de Eiichiro Oda. Esta serie sigue las aventuras de Luffy y los piratas de Sombrero de Paja en busca del “One Piece” un tesoro legendario que presuntamente convertirá a su capitán en el “Rey de los Piratas”.

Un lugar para soñar: Temporada 7 (12 de marzo)

Nuevos títulos: Un lugar para soñar. (L to R) Martin Henderson como Jack Sheridan y Alexandra Breckenridge como Melinda Monroe en el episodio 701 de Un lugar para soñar T7. Foto: Cortesía de Netflix © 2025

Un lugar para soñar es una serie basada en las novelas de Virgin River de Robyn Carr. La serie sigue a Melinda Monroe, quien acepta el trabajo de matrona y enfermera en la ciudad de California, Virgin River. En donde la vida no es tan fácil como parece. En esta temporada veremos a los recién casados perseguir su sueño de adoptar un bebé. Sin embargo, surgen problemas del pasado y la ciudad enfrenta nuevas amenazas.

La primera vez. Temporada 4 (18 de marzo)

Nuevos Títulos: La Primera Vez T4. (L to R) Mateo Garcia Mazo como Rodrigo Arbelaez, Sara Pinzón como Luisa Salcedo, Emmanuel Restrepo como Camilo Granados en La Primera Vez T4. Foto: Diana Rey Melo / Netflix ©️2026

La primera vez es una serie colombiana de drama, comedia y romance ambientada en el año 1976 en la ciudad de Bogotá. En esta temporada Camilo, Eva y sus amigos van creciendo y cambiando a la par de sus inseguridades, miedos y metas, en medio del conflicto político de 1980.

Algo terrible está a punto de suceder (26 de marzo)

Nuevos títulos: Algo terrible está a punto de suceder. Camila Morrone como Rachel Harkin en el capítulo 102 de Algo terrible está a punto de suceder. Foto: Cortesía de Netflix © 2026

Esta es una serie estadounidense que sigue a una mujer que, a punto de casarse, viaja a casa de los padres de su prometido, donde una serie de extraños sucesos comienzan a volverla paranoica.

Películas

Parque Lezama (6 de marzo)

Nuevos títulos: Parque Lezama. (I to D) Luis Brandoni como León, Eduardo Blanco como Antonio en Parque Lezama. Foto: Marcos Ludevid / Netflix © 2026.

La película Parque Lezama es una comedia dramática argentina de 2026. Sigue la historia de dos desconocidos que entablan una amistad en el banco de una plaza, donde intercambian perspectivas con humor y corazón.

Máquina de Guerra (6 de marzo)

Nuevos títulos: Máquina de guerra. Foto: cortesía de Netflix.

Máquina de Guerra es una película estadounidense que sigue a un ingeniero de combate, quien debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable.

Peaky Blinders: El hombre inmortal (20 de marzo)

Nuevos títulos: Peaky Blinders: El hombre inmortal. Foto: Cortesía de Netflix/Robert Viglasky © 2025

Es una película británica de drama épico criminal que continua con la historia de la serie de televisión británica Peaky Blinders (2013-2022). Cuando su hijo queda atrapado en una trama vinculada al nazismo, Tommy Shelby se ve obligado a abandonar su retiro y volver a Birmingham para proteger a los suyos y defender a su país.

Aún es noche en caracas (27 de marzo)

Nuevos títulos: Aún es de noche en Caracas. Foto: Cortesía de Netflix.

Aún es de noche en Caracas es una película venezolana que sigue la historia de Adelaida, quien, luego de la muerte de su madre, tiene que sobrevivir durante el colapso de Venezuela. Debe arriesgarlo todo, incluso debe asumir una nueva identidad para poder sobrevivir.

Documentales y especiales

Una amistad, un asesinato (5 de marzo)

Nuevos títulos: Una amistad, un asesinato. Foto: Cortesía de Netflix.

El próximo true crime de Netflix gira en torno a Amanda, Nichlas y Kiri, tres amigos que jamás imaginaron que dentro de su propio círculo se ocultaba un asesino, responsable de sembrar el miedo y quebrar la tranquilidad de una comunidad en Dinamarca.

Los dinosaurios (6 de marzo)

Nuevos títulos: Los Dinosaurios. Foto: Cortesía de Netflix © 2026

El docu-serie cuenta la historia desde el primero hasta el último dinosaurio. Es un recorrido por los 165 millones de años en donde los dinosaurios dominaron la Tierra.

El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel (20 de marzo)

Nuevos títulos: El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel. En la imagen: Hillel Slovak, Anthony Kiedis, Flea. Foto: Cortesía de Netflix ©2026

Este documental sigue la historia íntima del famoso grupo Red Hot Chili Peppers durante su origen y la influencia que tuvo uno de los miembros originales de la agrupación, Hillel Slovak. Con los testimonios de los miembros Flea y Anthony Kiedis, el documental muestra la evolución de la banda y su amistad.

BTS: El regreso (27 de marzo)

Nuevos títulos: BTS: El regreso. Foto: Cortesía de Netflix.

El tan esperado regreso de la banda surcoreana BTS va a contar con un documental que seguirá a los integrantes en la grabación de su quinto álbum en estudio “ARIRANG”.

Niñez y familia

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 13 (2 de marzo)

Nuevos títulos: La casa de muñecas de Gabby T13. (I to D) Eduardo Franco como Daniel James «DJ» Catnip, Juliet Donenfeld como Cakey Cat, Laila Lockhart Kraner como Gabby Girl, Logan Bailey como Pandy Paws y Tara Strong como Kitty Fairy en La casa de muñecas de Gabby T13. Foto: Cortesía de Netflix © 2026

Es una serie estadounidense del género infantil. En esta nueva entrega invita a sus espectadores a acompañar a Gabby y a sus amigos en su primer paso por Hadilandia, donde organizan una fiesta de té.

Sesame Street: Plaza Sésamo: Volúmen 2 (9 de marzo)

Nuevos títulos: Sesame Street: Plaza Sésamo. Foto: Cortesía de Netflix.

El programa de la infancia está de regreso e invita a todos los usuarios a volver a reír junto con los personajes. “Te damos la bienvenida a Sesame Street, un lugar donde todos son importantes. ¡Cada día está lleno de risas, aprendizaje y diversión con tus amigos!”, comparte Netflix en la sinopsis de la nueva entrega de la serie.