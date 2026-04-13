Bogotá se prepara para una nueva edición de Fin de semana ARTBO 2026, la línea de trabajo del programa ARTBO de la Cámara de Comercio de Bogotá que, desde hace una década, transforma la ciudad en un gran circuito de arte contemporáneo. Del 16 al 19 de abril, el evento celebra su décimo aniversario con una programación ampliada, nuevas rutas y un enfoque que refuerza su vocación: acercar el arte a públicos cada vez más diversos.

Este 2026 marca un punto de inflexión. Por primera vez, el evento suma un día adicional de programación y se extiende durante cuatro jornadas, consolidando su crecimiento y su capacidad de convocatoria. A esto se suma una de las principales novedades de esta edición: la incorporación de un nuevo circuito en la localidad de Kennedy, una apuesta por descentralizar la oferta cultural y expandir el mapa del arte en la ciudad.

Fin de semana ARTBO 2026

En esta edición, la experiencia estará distribuida en ocho circuitos que integran galerías, museos, librerías, espacios independientes y proyectos de diseño en zonas como Chapinero, San Felipe, el Centro histórico, Teusaquillo, Macarena, Chicó, El Nogal y, ahora, Kennedy. La ciudad, en su totalidad, se convierte en escenario.

En este recorrido, participan 86 espacios culturales que dan cuenta de la diversidad y vitalidad de la escena artística local. Lugares emblemáticos como la Cinemateca de Bogotá, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Fragmentos Espacio de Arte y Memoria o la Galería Santa Fe dialogan con iniciativas independientes, librerías especializadas y espacios autogestionados, configurando un tejido cultural que va más allá de los circuitos tradicionales.

Conversaciones en Fin de semana ARTBO 2026

Uno de los ejes clave de esta edición es Conversaciones, un espacio de reflexión que reúne a artistas, curadores y agentes culturales para pensar los desafíos del arte contemporáneo en Colombia y su relación con el contexto internacional. Este componente, que tiene lugar en la sede Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá, se consolida como un punto de encuentro para el intercambio de ideas y la construcción de pensamiento crítico en torno al sector.

Fin de semana ARTBO 2026

A esto se suma el Encuentro Editorial, dedicado a visibilizar las prácticas del libro, la edición independiente y las artes gráficas como formas de circulación del arte contemporáneo, ampliando así las maneras en que el público se aproxima a la creación artística.

Fiel a su espíritu abierto, el Fin de semana ARTBO mantiene su acceso gratuito y refuerza su apuesta por la movilidad con rutas de transporte (Bus ARTBO) sin costo entre circuitos, además de audioguías en los espacios participantes que facilitan una experiencia más cercana y comprensible para los visitantes.

En su décimo aniversario, el evento no solo celebra una trayectoria, sino que reafirma su papel como plataforma clave para la circulación del arte en la ciudad. Más que una agenda de exposiciones, propone una forma distinta de recorrer Bogotá: una en la que el arte conecta territorios, activa conversaciones y redefine la relación entre los ciudadanos y sus espacios culturales.

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