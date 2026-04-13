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La tecnología y las pantallas se están volviendo en el «mejor amigo» del hombre, utilizamos el celular para comunicarnos o distraernos en redes sociales, trabajamos con un computador y, poco a poco, hemos desplazado la importancia del contacto humano. Hoy en día es mucho más fácil pasar días tras una pantalla y no interactuar realmente con ninguna persona, ocasionando que las habilidades blandas o emocionales se vean cada vez más escazas.

Además, el uso intensivo de la tecnología no solo desgasta las relaciones sociales sino que también provoca problemas en la salud tanto físicas y mentales, como la alteración del sueño, fatiga visual, problemas musculares, sedentarismo, reduce la capacidad de concentración, estrés, ansiedad, frustración, incapacidad de controlar el tiempo de uso, entre otros. Estos son algunos de los motivos que han preocupado a varios miembros de la sociedad y, es por esto, comenzaron una iniciativa para impulsar los espacios sin pantallas.

Los profesionales de negocios conversan y se relacionan en eventos corporativos con bebidas cerca de las ventanas; colaboración, comunicación e interacción profesional. Foto: MENG KONGSAK / Shutterstock

Tendencia «Offline»

Esta es la nueva tendencia de Europa que busca desconectar a los jóvenes y adultos del constante uso de la tecnología. Esta iniciativa busca que los miembros funcionen sin conexión al internet a través de unos eventos organizados por el The Offline Club. Estos eventos son exclusivamente presenciales y están diseñados para desconectar a los acudientes y, así fomentar las relaciones sociales, las habilidades blandas y busca que las personas se sientan bien consigo mismas. Con esta nueva forma de congregación se busca el bienestar de sus miembros, combatir las adicciones a las pantallas, la ansiedad y fortalecer las conexiones sociales.

Los organizadores no buscan prohibir el uso del celular, sino que buscan impulsar a los miembros a tomar la decisión personal de dejar sus celulares aparte o en modo avión de forma voluntaria. Esta es una de las razones por las que se hace de manera grupal, ya que las personas sienten más facilidad o compromiso para dejar el celular en grupo que por si solas. Al inicio de las reuniones los asistentes se quedan 45 minutos en silencio y luego comienzan a hablar entre ellos. Las reuniones son semanalmente y en las página web se citan para los próximos encuentros.

Esta tendencia nació en febrero de 2024 en Ámsterdam, consecutivamente comenzó en Barcelona, Londres, Madrid, Milán y París. Consiste en reunión simples, en donde se puede leer, escribir o hacer una actividad grupal, como juegos de mesa, dibujar, conversar, visitas nocturnas al museo, picnic o manualidades. Estas actividad requieren de la concentración personal de los integrantes por lo que los obliga a dejar el celular aparte.

Barcelona es una de las ciudades que también se contagió por buscar estos espacios sin tecnología. Es por esto, que se ha comenzado a ver cafeterías en donde personas que no se conocen entre ellas participan en actividades sin notificaciones, llamadas ni redes sociales. Los participantes deben dejar en una taquilla al ingresar al local sus celulares para evitar la tentación o molestias.

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Grupo de jóvenes se sientan con libros y té en la sala de estar del loft disfrutando de la literatura y el ambiente cálido. Foto: Master1305 /Shutterstock

En Ámsterdam, hubo un evento de más de 250 personas que se encontraron en una iglesia para pasar un rato leyendo o pintando. Otro evento que se realizo hace unos meses fue en París, en donde un grupo de personas fueron a un reading party (reunión de lectura) con vistas a la Torre Eiffel.

Recientemente, se ha visto que hay más ciudades que se unen a esta tendencia y buscan crear más espacios personales. Algunas de estas ciudades son Dublín, Valencia, Estocolmo, Viena y Hamburgo. ¿Cuándo llegará a Colombia?