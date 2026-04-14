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Cada vez son más las mujeres que viajan solas por el mundo. Sin embargo, las preocupaciones por la seguridad son uno de los factores que más inquietan a las mujeres a la hora de organizar sus viajes.

Según una encuesta realizada por Talker Research para Road Scholar en febrero de 2026, el 59% de los encuestados les preocupa caminar de noche, convirtiéndose en uno «de los principales aspectos de viajar en solitario que hicieron que la gente se detuviera».

«No existe un índice global único que refleje la seguridad de los países para las mujeres que viajan solas. Por ello, analizamos el último índice de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS por sus siglas en inglés) de la Universidad de Georgetown, que clasifica a los países según la inclusión, la justicia y la seguridad de las mujeres», según la BBC. Esta es una recopilación que realizó el medio BBC para clasificar los 5 países más seguros del mundo para las mujeres que viajan solas.

Costa Rica

Impresionante perspectiva Aéreas de una vibrante cascada turquesa que se extiende en cascada a través de la densa y exuberante selva tropical de Costa Rica. Foto: Pic2025 /Shutterstock

Según BBC, Costa Rica se posiciona como uno de los países más seguros para las mujeres que viajan solas gracias a una combinación poco común en la región: estabilidad política, bajos niveles relativos de violencia y avances sostenidos en bienestar femenino, reflejados en el Women, Peace and Security Index. A esto se suma una cultura donde la independencia de las mujeres es socialmente aceptada y una infraestructura turística confiable, factores que no solo reducen los riesgos, sino que también facilitan una experiencia de viaje más autónoma y tranquila.

Estonia

Una vista panorámica del horizonte de Tallin desde el mar, mostrando el casco antiguo histórico con sus numerosas torres y cúpulas en una colina, con vistas al moderno edificio frente al mar. Foto: Xseon /Shutterstock

En el índice de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS) Estonio ocupó el puesto 11, por sus grandes avances en salud de las mujeres, inclusión financiera y percepción de seguridad comunitaria. Además, es uno de los mejores países para viajar por sus bajos índices de criminalidad y estabilidad política.

No obstante, su belleza también es una gran motivación para las turistas, contando con el casco antiguo de Tallin, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

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Vietnam

Paisaje escénico de Ninh Binh con barco en el río y antigua pagoda al atardecer en el Parque Nacional Tam Coc. Foto: Parilov /Shutterstock

Vietnam ocupó el puesto 38 en el Global Peace Index, tres posiciones por encima del año anterior, consolidándose como uno de los destinos mejor clasificados del sudeste asiático. Más allá de las cifras, su combinación de paisajes naturales, riqueza cultural y una creciente percepción de seguridad ha hecho que cada vez más viajeros en solitario, especialmente mujeres, lo elijan como destino y destaquen la tranquilidad con la que pueden recorrerlo.

Uruguay

Magníficas vistas panorámicas de la avenida principal de Punta del Este y de la costa. Punta del Este, Uruguay. Foto: Marcia Cobar / Shutterstock

Uruguay se ha consolidado como uno de los destinos más seguros de América Latina para mujeres que viajan solas, gracias a su estabilidad política, bajos niveles relativos de criminalidad y una fuerte cultura de respeto hacia la autonomía femenina. A partir de indicadores como el índice de Mujeres, Paz y Seguridad, el país sobresale por sus avances en inclusión y bienestar de las mujeres, así como por una infraestructura urbana ordenada y fácil de recorrer. A esto se suma un ambiente tranquilo y acogedor que permite a las viajeras moverse con confianza y disfrutar del destino sin mayores preocupaciones.

Noruega

Hamnøy, un Pequeño pueblo pesquero en el municipio de Moskenes, condado de Nordland, Noruega. Foto: ALESSANDRO GIAMELLO / Shutterstock

No es sorpresa para ninguno que Noruega se encuentre en uno de los países más seguros del mundo, ocupando el tercer lugar (junto con Suiza) en el índice de Mujeres, Paz y Seguridad. Consolidándose como uno de los países más seguros para las mujeres por su alta puntuación en cuanto a protección social, igualdad salarial y seguridad ciudadana.

Estos factores hacen que muchas viajeras se sientan tranquilas al recorrer el país por su cuenta, incluso durante la noche, ya sea caminando por sus ciudades o aventurándose en paisajes más remotos para fotografiar las emblemáticas auroras boreales.