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La Zona T de Bogotá se ha consolidado en uno de los lugares más populares de la ciudad, donde la moda, el estilo y las tendencias convergen, el maquillaje se convierte en un elemento clave para expresar identidad y personalidad. Este sector de la ciudad no solo es reconocido por su oferta gastronómica y comercial, sino también por reunir algunas de las tiendas de belleza más completas y especializadas. Desde propuestas accesibles hasta marcas profesionales, la Zona T se posiciona como un punto estratégico para quienes buscan renovar su cosmetiquera o descubrir nuevas tendencias en el mundo del maquillaje.

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Aruma

Aruma, nueva sede en la Zona T. Foto: créditos al equipo de Aruma

En los últimos años, la belleza se ha convertido en una experiencia de la que nadie quiere quedarse por fuera. En ese contexto, esta empresa apuesta por fortalecer su presencia en Colombia con la inauguración de su tienda número 30 en la Zona T de Bogotá, y proyecta abrir nuevos puntos en distintas ciudades del país. La elección no es casual: se trata de una decisión estratégica, ya que esta zona se ha consolidado como un epicentro donde convergen la moda y sus tendencias.

La compañía, originaria de Perú, es una destacada cadena especializada en productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel y el cabello. Su portafolio incluye un amplio catálogo de fragancias —dulces, cítricas y amaderadas, entre otras— y uno de sus principales diferenciales es el servicio de asesorías especializadas. Además, cuenta con una variada oferta de marcas internacionales y nacionales, como Atenea, MAC y Ruby Rose. También dispone de una sección dedicada a productos y marcas en tendencia, pensada para responder a las necesidades cotidianas de los usuarios.

“Hoy vemos un consumidor mucho más informado, que llega a tienda después de haber visto tendencias en redes sociales y que quiere encontrar esos productos de forma inmediata. Nuestro objetivo es precisamente conectar ese mundo digital con una experiencia física donde pueda explorar, probar y decidir con libertad”, afirma Adelaida Arango, gerente general de Aruma.

Blush Bar

Es una tienda reconocida por su fachada y ambientación. Los espacios de Blush Bar han mantenido una estética rosada pastel, elegante y femenina. Esta marca colombiana se ha consolidado como una de las más fuertes en el sector del maquillaje, gracias a un amplio portafolio de productos de marcas internacionales y nacionales. Además, no solo comercializa productos de terceros, sino que también cuenta con una línea propia que conserva la estética sofisticada que la caracteriza.

La empresa se rige por cinco premisas que definen su identidad visual y empresarial. Primero, la belleza consiste en ser uno mismo, sin necesidad de cambiar. Segundo, la calidad de los productos garantiza mejores resultados. Tercero, un buen servicio se traduce en una mejor experiencia. Cuarto, comprar debe ser un placer, por lo que la tienda busca transmitir calma y alegría. Y quinto, una sonrisa puede contribuir a un mundo mejor.

Krika

Los colombianos, especialmente las generaciones más jóvenes, muestran un interés creciente por el cuidado personal, ya sea facial, corporal o capilar. En este contexto, esta tienda comercializadora de maquillaje busca reunir y asesorar a pequeñas marcas del sector, impulsando su desarrollo.

Cuenta con un portafolio de más de 40.000 productos enfocados en el cuidado personal, el cabello, las uñas y el maquillaje. Gracias a su trayectoria, esta marca colombiana ha logrado consolidarse, especialmente en ciudades como Cali y Bogotá.