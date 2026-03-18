El Festival Estéreo Picnic está a la vuelta de la esquina y ha preparado una alineación sorprendente de artistas de todo género, pop, rock alternativo, electrónica y sonidos urbanos. En su cartelera destacan artistas como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, The Killers, Lorde, Deftones, Skrillex, Katseye, Doechi, entre otros grandes artistas provenientes de todas partes del mundo. Con más de diez años de trayectoria, el Festival Estéreo Picnic se ha consolidado como uno de los mejores festivales de latinoamerica.

Sin embargo, este espacio se ha convertido más que solo un evento musical. El festival es una oportunidad para convertir la moda en la protagonista. En donde los asistentes preparan sus atuendos con anterioridad, inspirándose en varios estilos o según los artistas a los que aspiran presenciar.

Muchos de los asistentes al festival buscan un «outfit» o una pinta de ropa que destaque, pero que a la vez sean cómodos para las largas caminatas y sean versátiles para los cambios climáticos de Bogotá. Es por esto que muchos asistentes optan por estilos como el streetwear, el indie, el vintage y las tendencias Y2K.

El outfit perfecto: cómodo, versátil y con toda la actitud en el Festival Estéreo Picnic. Foto: Cortesía de GoTrendier

“Los festivales son uno de los momentos en los que las personas se sienten más libres para experimentar con su estilo. Muchas veces los looks que vemos en estos eventos mezclan tendencias actuales con prendas vintage o de segunda mano que aportan mucha personalidad”, explica Ximena Pardo, PR Manager de GoTrendier.

GoTrendier es la principal plataforma de compra y venta de ropa de segunda mano en Latinoamérica. Surgió en el año 2016 en México y llegó a Colombia en 2017. En el país, cerca de 4 millones de personas ya forman parte de lo que llaman el “clóset infinito”. El equipo de esta plataforma preparó una lista de tendencias claves para estas épocas de festivales.

Indie Festivalero

Chaquetas de mezclilla, camisetas gráficas, gafas oscuras y botines cómodos son elementos clave para armar una pinta relajada pero con personalidad. Este estilo ha sido uno de los más utilizados por los asistentes en el Festival Estéreo Picnic. Los jeans de corte recto o amplio, combinados con camisetas oversize, hoodies o camisas abiertas, permiten armar outfits cómodos, ideales para disfrutar de las largas jornadas de los conciertos.

Este estilo de outfit es ideal para llevar ropa cómoda, perfecta para caminar y disfrutar de varios presentaciones, pero, al mismo tiempo, permite a los asistentes incorporar prendas con personalidad para destacar y convertir el festival en su propia pasarela.

“Las chaquetas denim vintage o las camisetas con estampados retro suelen ser piezas muy buscadas para este tipo de eventos, porque logran ese aire festivalero auténtico que muchas personas buscan”, señala Pardo.

Streetwear cómodo

Los cargo pants, jeans baggy, hoodies, chaquetas bomber y sneakers resistentes, se han convertidos en elementos favoritos para armar un outfit que combine la comodidad y la estética urbana tan característica en el festival.

Este estilo de ropa se ha convertido en una muy buena opción para aquellos que buscan carácter, comodidad y una opción que se acople a los cambios climáticos de la ciudad. En Bogotá es muy difícil predecir el clima. Es por esto que los asistentes buscan opciones que funcionen en cualquiera de los posibles escenarios climáticos.

El streetwear se toma el Estéreo Picnic: comodidad y capas. Foto: Cortesía de GoTrendier

Capas boho

El estilo boho moderno es uno de los estilos favoritos por los asistentes del Festival Estéreo Picnic. Sin embargo, deciden adaptar este estilo de ropa a los cambios climáticos de la ciudad, con vestidos midi o largos combinados con cárdigans tejidos, chaquetas ligeras o gabardinas. Estas combinaciones le dan una fluidez a los usuarios sin perder el abrigo.

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Vintage con personalidad

Este festival es el espacio ideal para sacar la ropa que está escondida en el armario. Estos eventos ofrecen la oportunidad de utilizar prendas con historias. Chaquetas oversize, camisas retro estampadas, suéteres tejidos o accesorios llamativos que ayudan a crear looks únicos que resaltan entre la multitud.

“Una de las ventajas de comprar moda de segunda mano es encontrar piezas que no todo el mundo tiene. En festivales como el Estéreo Picnic eso se vuelve parte del estilo personal”, concluye la vocera.

Entre música, escenarios y miles de asistentes, el Festival Estéreo Picnic demuestra cada año que la moda también es parte esencial de la experiencia. Más allá de las tendencias, lo que realmente predomina es la libertad de experimentar y construir estilos que reflejen la personalidad de cada quien.