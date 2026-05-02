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El Alternativa Film Festival acaba de cerrar su tercera edición en Medellín. Nueve días de programación, más de 10.000 asistentes, 36 películas proyectadas de América Latina y Asia, y 120.000 dólares entregados en premios. Pero el festival decidió no quedarse ahí. Del 1 al 10 de mayo, la Cinemateca de Bogotá acogerá una parte de la selección oficial que pasó por Medellín, llevando lo mejor del cine de impacto a la capital.

(Para leer más: El Alternativa Film Festival ya tiene ganadores: ¿Quiénes son y cuáles son las películas?)

¿Qué es el Alternativa Film Festival?

Foto: Alternativa Film Festival

Es un festival nómada auspiciado por InDrive que promueve a cineastas del sur global cuyas películas tienen el potencial de generar impacto, pero raramente encuentran pantallas internacionales. Después de pasar por Yogyakarta, Indonesia, y Almaty, Kazajistán, eligió a Colombia como sede de su tercera edición, pero no es un festival más. Es un espacio específico para cine que no cabe en circuitos comerciales ni en festivales tradicionales.

Este año el comité de selección revisó 1.831 postulaciones, de las cuales seleccionó 30 películas para competencia (15 largometrajes y 15 cortometrajes) más seis títulos fuera de competencia. La selección final reunió producciones de 12 países de América Latina y 12 de Asia, habladas en 21 idiomas diferentes.

Y como sin competencia no hay festival, el AFF entregó siete premios distribuidos así: cinco para largometrajes con estímulos de 20.000 dólares cada uno, y dos para cortometrajes latinoamericanos con 10.000 dólares cada uno. Entre los ganadores están Runa Simi de Perú (un documental sobre doblar El Rey León al quechua), Cutting Through Rocks de Irán, Lost Land de Japón y A Useful Ghost de Tailandia.

Las nueve películas que llegarán a Bogotá

Foto: Alternativa Film Festival

La selección que llega a Bogotá no es una réplica del festival completo, sino una curaduría de nueve películas que incluye tres de las cinco ganadoras: Cutting Through Rocks (Alter Award), Lost Land (Nativa Award) y Un fantasma para servirte (Future Voice Award).

El resto de la selección incluye títulos destacados como la recién ganadora del Goya a Mejor Película Iberoamericana, Belén y una parte de los largometrajes que compitieron en Medellín. Todas historias sobre identidad, territorio, género y resistencia cultural contadas desde miradas que no tienen espacio en circuitos tradicionales.

Contrario al ciclo semanal de las películas que llegan a cartelera en cines comerciales, esta programación incluye solo dos funciones por película. Si quiere verlas, debe asegurar su boleta con premura porque las oportunidades son limitadas. Cada título tendrá dos proyecciones entre el 1 y el 10 de mayo en diferentes salas de la Cinemateca.

Esta es la programación completa:

Belén, Dolores Fonzi (Argentina)

1 de mayo, 8 p.m., Sala Capital

10 de mayo, 7:30 p.m., Sala Capital

Amar bajo las espinas, Rohan Parashuram Kanawade (India)

1 de mayo, 5:30 p.m., Sala Capital

10 de mayo, 4 p.m., Sala 2

La reserva, Pablo Pérez Lombardini (México)

2 de mayo, 4 p.m., Sala 2

7 de mayo, 7:30 p.m., Sala 2

Cutting Through Rocks, Mohammadreza Eyni, Sara Khaki (Irán) Ganadora Alter Award

2 de mayo, 6 p.m., Sala Capital

9 de mayo, 4 p.m., Sala 2

Queer y punk, Yihwen Chen (Malasia)

2 de mayo, 8 p.m., Sala 3

5 de mayo, 7:30 p.m., Sala 2

La hija cóndor, Álvaro Olmos Torrico (Bolivia)

3 de mayo, 2:30 p.m., Sala Capital

9 de mayo, 7 p.m., Sala 2

Cadet, Adilkhan Yerzhanov (Kazajistán)

3 de mayo, 4 p.m., Sala 2

8 de mayo, 5 p.m., Sala 3

Un fantasma para servirte, Ratchapoom Boonbunchachoke (Tailandia) Ganadora Future Voice Award

3 de mayo, 5 p.m., Sala Capital

8 de mayo, 7:30 p.m., Sala 3

Tierra perdida (Lost Land), Akio Fujimoto (Japón) Ganadora Nativa Award

3 de mayo, 7 p.m., Sala 2

6 de mayo, 7:30 p.m., Sala 2

Tenga en cuenta que este no es cine fácil ni de entretenimiento ligero. Es cine que cuenta historias desde lugares y perspectivas que Hollywood no toca, con presupuestos que ningún estudio consideraría viable, pero con ideas que muchos estudios quisieran tener.

Si le interesa ver algo distinto a lo que está en cartelera comercial, esta es su oportunidad. Solo recuerde: dos funciones por película, del 1 al 10 de mayo, Cinemateca de Bogotá.

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