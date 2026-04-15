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Con más de medio siglo dedicado a narrar visual y editorialmente el país, Benjamín Villegas presenta Antología de Colombia, una colección que no solo reúne algunos de los títulos más emblemáticos de su trayectoria profecional, sino que también propone una nueva forma de acercarse a la memoria cultural del país. Esta iniciativa, lanzada por Villegas Editores, inicia con tres libros: «Luis Caballero: Homenaje / Homage», «Colombia, Sueños y aventuras de Andrés Hurtado García» y el último «El sabor de Colombia», estos tres ejemplares están disponibles en preventa a través de su página web.

La colección surge en un momento importante de Villegas, quien nos dice que a sus 77 años decidió reorganizar y darle un nuevo sentido a una obra que durante décadas permaneció dispersa. A lo largo de su carrera, Villegas ha publicado más de 300 libros sobre arte, historia, naturaleza, fotografía y cultura colombiana. Sin embargo, este nuevo proyecto marca un punto de reflección: por primera vez, su trabajo dependerá directamente del público lector. “Estoy enfrentándome al público por primera vez; antes no vivía de vender libros, ahora dependo de que la gente los compre”, explica Benjamín Villegas a la revista Diners.

El señor Benjamín Villegas posa al frente de su biblioteca. Foto: cortesía del equipo de Benjamín Villegas

Más que una reedición, Antología de Colombia es una apuesta por reconfigurar el acceso al conocimiento cultural. Los libros, tradicionalmente publicados en formatos de gran tamaño y circulación limitada, ahora se presentan en versiones más manejables, económicas y accesibles, sin perder la calidad visual que ha caracterizado el sello editorial. Además, la colección será bilingüe teniendo información tanto en español como en inglés, lo que amplía su alcance a lectores internacionales y refuerza su vocación de mostrar el país más allá de sus fronteras.

La motivación detrás de este proyecto es, en palabras del propio Villegas, profundamente personal. “Resolví poner en orden el trabajo de toda mi vida, que está disperso, y reunirlo en una biblioteca para que las nuevas generaciones tengan acceso a ese conocimiento”, señala. En ese sentido, la colección no solo funciona como archivo, sino como puente entre generaciones que, en muchos casos, no conocen ni saben donde se pueden encontrar estas publicaciones.

La selección de los primeros títulos responde tanto a criterios afectivos como estratégicos. Villegas reconoce que, al depender ahora del mercado, debe iniciar con libros que tengan potencial de circulación. “Tengo que salir con los libros más queridos, los más exitosos y los más variados”, afirma. Así, el primer volumen dedicado a Luis Caballero, con texto de su hermano Antonio Caballero, ofrece una mirada completa sobre uno de los artistas más importantes del país, mientras que Colombia, sueños y aventuras introduce una narrativa más contemporánea a través de relatos y fotografías de exploración, y El sabor de Colombia recupera una investigación profunda sobre la cocina tradicional del país.

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Benjamín Villegas posando al frente de un estante con libros. Foto: Cortesía del equipo de Benjamín Villegas.

El ritmo de publicación es otro de los elementos que define esta colección. La propuesta es lanzar un nuevo título cada diez días, una frecuencia poco común que responde tanto a las dinámicas actuales del mercado editorial como a la decisión personal de Villegas. “Este es mi último gran proyecto de vida. Así que quiero hacerlo ya”, comenta. En total, el plan contempla la reedición de alrededor de 170 libros, lo que convertiría esta colección en un proyecto ambicioso e interesante. «Voy a hacerlo con una intensidad muy grande, que es publicar un libro cada 10 días. De tal forma que al año publique 36 libros», manifestó Villegas.

Más allá de su dimensión editorial, Antología de Colombia también refleja una postura clara frente a la imagen del país. Desde sus inicios, Villegas ha defendido la idea de construir y difundir una narrativa positiva de Colombia, en contraposición a los relatos dominados por la violencia y el conflicto. “Yo decidí que iba a publicar la buena imagen de Colombia. Esa otra cara que también es verdad y que merece ser contada y recordada”, sostiene. Para Villegas, sus libros no buscan negar la complejidad del país, sino ofrece mostrar el otro lado de la moneda que permita valorar su riqueza cultural, natural y artística.

Con Antología de Colombia, Villegas no solo revisita su legado, sino que lo reactiva y lo pone en circulación para una nueva generación. En ese gesto hay tanto una mirada hacia el pasado como una apuesta por el futuro: la convicción de que, en medio de la velocidad del presente, aún hay espacio para detenerse, mirar y reconocer las múltiples formas en que un país puede contarse a sí mismo.