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Últimamente son más las personas que están cansadas de utilizar su tiempo en las pantallas del celular o del computador, les duele la cabeza o sienten cansados los ojos. Además, la mayoría de trabajos obligan a los jóvenes a tener una jornada exhaustiva detrás de una pantalla. Es por esto que muchas personas buscan tener hobbies que los desconecten de la tecnología. Algunos de los hobbies que están en tendencia actualmente son:

Lectura

Foto: Miljan Zivkovic / ShutterStock

Cada vez son más los jóvenes y adultos que buscan dedicar su tiempo a la lectura. En búsqueda de refugiarse entre las historias de los libros y los personajes, los jóvenes encuentran consuelo en las narraciones de universos paralelos, amores prohibidos, amores bonitos o mundos mágicos con aventuras que quitan el aliento.

Arte

Foto: PeopleImages /ShutterStock

El arte tradicional es una buena opción para aquellos que buscan desconectarse de la pantalla. Es cierto que muchos artistas optan por hacer arte digital, pero aún existen los artistas de lienzo o de papel. Muchos jóvenes y adultos utilizan el arte como método para drenar sus sentimientos y emociones. En un mundo donde muchos jóvenes no saben cómo sentirse, el arte ayuda a transmitir los pensamientos de las personas.

Journaling o escribir un «diario»

Foto: buritora / ShutterStock

El journaling o escribir un «diario» es un hábito que poco a poco ha evolucionado y existen muchos tipos de «diarios». Esto lo ha convertido en uno de los hobbies favorito de muchas personas. El journaling se traduce al español como «llevar un diario» y consiste en eso, llevar un cuaderno íntimo en donde las personas puedan escribir y drenar sus pensamientos, emociones y sentimientos.

El journaling o diario no tiene reglas, por lo que las personas que lo practican deciden decorarlo con imágenes, calcomanías e ilustraciones. Sin embargo, este es una clase de journaling, últimamente se han hecho populares los diarios de viajes, de películas, de libros, de ilustraciones o de «basura». Con estas nuevas tendencias el diario se convirtió en una forma estética de expresar lo que sientes y lo que viviste con imágenes, decorados y palabras.

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Crochet

Foto: pedro7merino /ShutterStock

Crochet es una técnica de tejido manual en la cual se usa diferentes utensilios de madera, plástico o metal. Estos elementos son utilizados para entrelazar consecutivamente en bucles de hilo o de lana. Existen distintos tipos de puntos (cadeneta, punto alto, punto bajo, medio punto alto, etc), dependiendo del estilo de tejido que uno busque. Esta actividad repetitiva ayuda a mejorar la concentración y estimula la motricidad fina.

Pasatiempo: sudoku, sopa de letras, crucigramas

Foto: Wirestock Creators /ShutterStock

El hobbie comúnmente conocido como «pasatiempos» es un grupo de actividades en la cual se busca relajarse y, como su nombre lo indica, llenar el tiempo. Estas actividades sirven también para divertirse, entrenar, aprender o pasar el rato. Estos ejercicios, por su simplicidad y concentración, ayudan a la buena salud mental, agilidad, memoria, entre otras. Algunos de estos pasatiempos son:

Sudoku: es un juego de lógica matemática y ayuda a la concentración. Funciona en llenar los espacios en blancos con los números que hagan falta en el cuadrado o en las líneas horizontales y verticales. Solo tiene una solución.

Sopa de letras: consiste en conseguir palabras ocultas en un cuadrado lleno de letras que parecen estar aleatoriamente. Esta actividad estimula la concentración, la memoria, la ortografía y la agilidad mental.

Crucigrama: consiste en conseguir la respuesta a una serie de preguntas que se hacen con anticipación y nos ayuda a adquirir conocimiento, criterio, lógica y vocabulario.

Aprender recetas de cocina

Foto: Pixel-Shot /ShutterStock

Muchas personas encuentran en la cocina uno de los hobbies que ayuda a desestresarse y calmar la ansiedad. Es por esto que, para descansar la vista de las pantallas, deciden practicar algunas recetas de cocina, ya sean salados o dulces. La culinaria es una habilidad que no muchas personas tienen. Algunas personas encuentran en la cocina un talento nato que funciona como drenaje para el estrés que pueda producir el día a día. Esta habilidad ayuda a la concentración y ayuda a desarrollar los diferentes sentidos.