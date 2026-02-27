El baile en Bogotá dejó de ser un asunto exclusivo de discotecas, nichos u ocasiones especiales. Se convirtió en una actividad cotidiana, despojada de prejuicios y ahora, la favorita de muchos.

Estudios de baile están apareciendo por toda la ciudad, no como espacios exclusivos para profesionales, sino como lugares donde cualquiera puede aprender a moverse sin que le importe si tiene o no ritmo natural. Ya sean academias, estudios o gimnasios, todos ofrecen la teoría aplicada al baile, pero también la posibilidad de crear comunidad y moverse sin miedo al ridículo.

Si está pensando en empezar a bailar o simplemente quiere probar algo nuevo, aquí le presentamos tres estudios de baile en Bogotá que vale la pena conocer, con información práctica sobre qué ofrecen, cuánto cuestan y qué puede esperar de cada uno.

Brenda Studio

Brenda Suárez, fundadora de Brenda Studio, empezó bailando en redes sociales sin mayor pretensión durante la pandemia. Como muchos creadores de contenido, despegó poco a poco hasta convertirse en una marca. Comenzó a estudiar Gestión de Industrias Creativas, pero al poco tiempo se dio cuenta de que lo suyo era el baile y decidió lanzarse de lleno.

Hoy, Brenda Studio cuenta con dos sedes en Bogotá: una en Colina Campestre y otra en Cedritos. La oferta es amplia: desde la tradicional clase de rumba hasta clases enfocadas en géneros como reggaetón, bachata, champeta, salsa, sexy style, afro, pole dance y twerk. En entrevista con El Espectador, Brenda asegura que el baile es algo que todo el mundo debería experimentar: «Para mí es una herramienta muy poderosa, y Brenda Estudio nació cuando empecé a pensar en cómo compartirla, porque no quería que otros se quedaran sin conocerla».

Actualmente Brenda tiene unos 233.000 seguidores en Instagram, donde funciona como la principal influencer de su propia academia y promueve los beneficios para la salud mental y física del baile. Si quiere tomar una clase en su academia, una clase individual tiene un valor de $33.000 pesos. Y si quiere algo más intensivo, puede comprar paquetes desde 2 hasta 30 clases.

Kchaka Fitness Dance

«¡Baila cachaca! ¡Baila cachaco!» son algunos de los dichos más populares en la Costa Caribe colombiana cuando de fiesta se trata. La burla al «tronco» que puede ser una persona del interior versus la soltura que viene casi predeterminada de quienes nacen en la Costa. El nombre de Kchaka Fitness Dance hace referencia clara a este dicho, pero aquí no hay burla. Todas las personas, sin distinguir origen, son bienvenidas a su gran salón.

Kchaka opera bajo el modelo de coreografía. Todas sus clases, sin distinguir la complejidad, requieren ejercitar el cuerpo y la memoria. La clase se convierte precisamente en eso: una clase. De hecho, en algunas de ellas los asistentes entrenan la coreografía de una misma canción por varias sesiones y al final dan el gran show, que por lo general es grabado y publicado en sus redes sociales. Este formato puede sonar intimidante para alguien que nunca ha bailado, pero funciona porque convierte el baile en un proyecto con inicio y final.

Kchaka está abierto de domingo a domingo con clases desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m. en su única sede sobre la calle 109 en Bogotá. Los géneros van desde salsa, champeta, sexy dance y urbano, hasta workshops especiales de afro y hip hop con coreógrafos profesionales.

Si quiere bailar aquí, una clase individual tiene un valor de $40.000 pesos colombianos. También puede comprar paquetes mensuales de 8 o 12 clases, o planes ilimitados mensuales o hasta por un año.

Matumbé

Martica Maturana fue Reina del Merengue, bailarina de la orquesta del Checo Acosta y formadora de las reinas del Carnaval de Barranquilla. Pero desde que Matumbé abrió sus puertas en Bogotá, su nombre ahora se reconoce desde cualquier rincón del país.

Matumbé viene de bembé, una expresión para hacer referencia a la fiesta, y Maturana viene de allí. Su escuela fueron los picós de los barrios populares de Barranquilla, y ahora lleva su experticia a quienes toman clases presenciales en su sede de la Calle 94a con carrera 13 o desde casa con Matumbé Fitness Home, su plataforma de clases de baile virtuales.

En un comienzo, Matumbé únicamente se enfocaba en los sonidos asociados al Carnaval de Barranquilla. Ahora tiene una propuesta variada que va desde folclor hasta reggaetón y, por supuesto, música de la costa Caribe.

Actualmente, un cupo en una clase grupal tiene un valor de $55.000 pesos. También puede adquirir paquetes de 4 hasta 10 clases, o mensualidades, trimestres o semestres. Otro formato al que puede acceder es el Salón Bembé, clases especiales que también cuestan $55.000 pesos y se enfocan en géneros musicales como afro, champeta y urbano con un nivel de complejidad más retador. Y si quiere ir más allá, tiene la opción de tomar clases personalizadas individuales o en pareja.

