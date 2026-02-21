La música del Caribe colombiano siempre ha estado en rotación continua, pero estos cinco artistas y bandas demuestran que la región produce mucho más que los éxitos radiales de siempre.

Desde las gaitas ancestrales de Gaiteros de Pueblo Santo hasta el afrobeat cartagenero de Zaider, pasando por el neo-soul de Çantamarta, la atmósfera de Shonny y el Hijo del Búho, y el reggae de Doris Vespa, el Caribe colombiano suena diverso, contemporáneo y profundamente arraigado en su propia identidad. Si está buscando algo nuevo, aquí tiene por dónde empezar.

Gaiteros de Pueblo Santo

Gaiteros de Pueblo Santo es una agrupación fundada en 2007 y liderada por Marlon Peroza, que creó un universo musical llamado Pueblo Santo donde la protagonista es la música de gaitas. La banda está conformada por un ensamble de músicos y la voz de Carmen Milena Antolínez Anaya, conocida como Cumbia Queen.

El proyecto cuenta con un repertorio original de más de 80 canciones compuestas por Marlon Peroza, entre las que destaca el trabajo discográfico Historias Cantadas, nominado al Premio Grammy Latino 2020 en la categoría Mejor Álbum Folclórico. Un disco que reúne 15 canciones inéditas de los últimos 10 años de trayectoria de la banda.

Gaiteros de Pueblo Santo es más que una banda. Actúa como embajadora de los sonidos ancestrales del Caribe colombiano por el mundo. Los puede encontrar de gira por Nueva York, México o Washington, o siendo protagonistas de festivales y eventos locales y nacionales. Su música suena fresca y se atreven a proponer desde el respeto, sin caer en el purismo académico ni en la rigidez de la tradición folclórica.

Canción recomendada: «Pueblo Santo»

Zaider

De Cartagena para el mundo, Zaider «el que nunca falla» es un artista de afrobeat cuyos inicios y gran reconocimiento provienen de la champeta. Canciones como «Tu locura», «Te va a doler» y más recientemente «Alma» o «Flaca» (en colaboración con Kapo, Maluma, Hamilton y Maisak,) hacen parte de sus éxitos.

La música de Zaider es directa y diseñada para la pista de baile, pero sus letras abordan temas como el amor, la conquista y las ganas de salir adelante siendo uno mismo. Su capacidad para trascender fronteras geográficas y sociales es uno de sus fuertes: Zaider se escucha en los barrios populares un domingo con el picó encendido o en la discoteca más cool del momento.

En el próximo Festival Estéreo Picnic, Zaider será uno de los artistas del cartel, un hecho que marca un hito para los artistas del Caribe colombiano. Por primera vez el Parque Simón Bolívar vivirá la experiencia de un artista de champeta y afrobeat proveniente de la cuna del género.

Canción recomendada: «Vive la vida»

Çantamarta

Çantamarta es un proyecto musical conformado por dos andaluces y un colombovenezolano. Luis nació en Caracas hace 27 años y se crió entre Venezuela y Colombia. Benito, de 26 años, nació en Granada. Y Omar, de 25 años, en Sant Adrià de Besós (Barcelona), aunque se crió toda su vida en Cabra, Córdoba. El trío combina R&B, neo-soul, hip hop y house con elementos culturales y musicales del Caribe latinoamericano.

La formación surgió, según contaron al medio español NEO2, por «puras casualidades de la vida». Benito y Omar se conocieron en la universidad en Málaga, donde estudiaban ingeniería de sonido. El segundo año de carrera, Beni invitó a Omar a pasar un fin de semana en Granada en el verano de 2017 y fue allí, durante un paseo nocturno se encontraron con un chico tocando en la calle. Ese chico era Luis, y después de la actuación entablaron conversación. Así nació Çantamarta.

El sonido de la banda encapsula lo que podríamos llamar un Caribe alterno, una propuesta donde las raíces culturales del Caribe se procesan a través de referencias contemporáneas del R&B y la electrónica.

Canción recomendada: «Liit»

Shonny y el Hijo del Búho

Este dúo ya se separó y ahora cada uno tiene proyectos en solitario, pero mientras estuvieron juntos dieron a luz el álbum Mudar la piel en 2022. Un disco que, siendo hecho por dos caribeños, funciona como música del mundo. La producción es impecable, el sonido limpio y envolvente, y las letras un bálsamo de esperanza y una celebración al amor.

Si reconoce bandas como Khruangbin, la guitarra de Vicente García y la voz de The Marías, este álbum es una aproximación a todos esos elementos desde el Río Magdalena. La separación de este dúo fue un infortunio musical, sin embargo, cada uno de sus integrantes es poderoso por su cuenta. Tanto, que escuchando el álbum por momentos competían por la atención del oyente. La voz de Shonny hipnotiza, el sonido creado por Julián también.

Ya sea juntos o en solitario, la experiencia musical creada por este par de artistas es imperdible si quiere explorar nueva música hecha desde esta orilla del mundo.

Canción recomendada: «Mudar la piel»

Doris Vespa

La banda conformada por Yardione (voz), Dr. Nedi (bajo) y Mau Barranco (batería) ha sido una de las bandas costeñas que han mantenido vivo el sonido del reggae y los ritmos afrocaribeños en Colombia durante más de una década.

En su trayectoria acumulan más de 200 presentaciones en vivo, entre las cuales se destacan Miche Rock Festival, Cultura Profética Tour 20 años, Timeless Festival (Barranquilla) y Rock al Parque 2023. Además, han compartido escenario con Damian Marley, Matisyahu, Cultura Profética, Rawayana, Los Amigos Invisibles y muchos más. Conclusión: no son ningunos novatos.

Canción recomendada: «Ocreman Song»

