Festival de Cannes 2026: ‘Fjord’, ‘La bola negra’ y todos los ganadores

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Luego de 12 días de proyecciones, entrevistas y caminatas por la Croisette, la edición 79ª del Festival de Cannes llegó a su fin. El jurado de nueve miembros, liderado por el cineasta surcoreano Park Chan-wook e integrado por Chloe Zhao, Laura Wandel, Diego Cespedes, Paul Laverty, Demi Moore, Isaach de Bankole, Stellan Skarsgård y Ruth Negga, seleccionó a los ganadores cuyas obras marcarán los próximos meses de conversación cinematográfica mundial.

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La Palma de Oro es para ‘Fjord’

Ganar la Palma de Oro en Cannes es el reconocimiento más importante del cine mundial fuera de los premios de la Academia. Este año, el trofeo fue para Fjord, un drama del director rumano Cristian Mungiu, quien en 2007 ya había conquistado este mismo premio con 4 Months, 3 Weeks and 2 Days.

Con esta segunda victoria, Mungiu se suma al exclusivo club de directores que han ganado la Palma de Oro en dos ocasiones, un grupo que incluye a los hermanos Dardenne, Ken Loach, Michael Haneke y Francis Ford Coppola.

Fjord, protagonizada por Renate Reinsve y Sebastian Stan, cuenta la historia de una pareja rumano-noruega que se muda al pueblo de fiordos donde nació la esposa, con la esperanza de empezar de nuevo. Pero los planes cambian cuando conocen a otra pareja con una visión de la vida radicalmente distinta. Un drama con todo lo característico de Mungiu: tenso, incómodo, profundamente humano y sin respuestas fáciles.

Detrás de Fjord está NEON, la productora que ha logrado algo inédito: seis victorias consecutivas en la categoría de Palma de Oro con títulos como Parásitos, Titane, El triángulo de la tristeza, Anatomía de una caída, Anora y Fue solo un accidente. Ahora, con Fjord, extienden la racha.

¡Es un empate!

Si hay algo que definió a Cannes 2026 fue la decisión del jurado de repartir premios en lugar de elegir ganadores únicos. En tres categorías principales (Mejor director, Mejor actor y Mejor actriz) se entregó más de un trofeo. Y en varias de ellas, el reconocimiento llegó a productoras y cineastas latinoamericanas.

El premio a Mejor dirección fue para Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) por La bola negra, en empate con Pawel Pawlikowski por Fatherland. La victoria de Los Javis es histórica por varias razones. Es su primera película en competencia oficial en Cannes, y llegó con una de las ovaciones más prolongadas del festival: veinte minutos de aplausos. Además, se suman a una lista de directores españoles como Luis Buñuel y Pedro Almodóvar que han ganado esta misma categoría.

Ambas categorías interpretativas también tuvieron empates. Emmanuel Macchia y Valentin Campagne fueron los ganadores a Mejor actor por Coward, y así mismo, Virginie Efira y Tao Okamoto fueron reconocidas a Mejor Actriz por All of a Sudden.

El momento latinoamericano

Pero el triunfo latinoamericano más significativo llegó en la sección Un Certain Regard. La actriz mexicana Marina de Tavira, nominada al Oscar por Roma en 2018, se llevó el premio a Mejor actuación por su participación en Siempre soy tu animal materno. Reconocimiento compartido con sus compañeras de reparto, Daniela Marín Navarro y Mariangel Villegas.

La película, dirigida por Valentina Maurel, marcó un hito: es la primera producción costarricense en competir en Un Certain Regard. Misma sección en la que Un poeta de Simón Mesa Soto ganó el Premio especial del Jurado hace un año.

Otra victoria latina fue la del director argentino Federico Luis, quien recibió la Palma de Oro al Mejor cortometraje por For The Opponents. Un reconocimiento que históricamente ha sido una puerta de entrada al circuito internacional para los directores que lo consiguen.

Cannes 2026: lista completa de ganadores

Competencia oficial:

Palma de Oro: Fjord, dirigida por Cristian Mungiu

Fjord, dirigida por Cristian Mungiu Grand Prix: Minotaur, dirigida por Andreï Zviaguintsev

Minotaur, dirigida por Andreï Zviaguintsev Mejor director (empate): Pawel Pawlikowski por Fatherland y Javier Calvo y Javier Ambrossi por La bola negra

Pawel Pawlikowski por Fatherland y Javier Calvo y Javier Ambrossi por La bola negra Premio del Jurado: The Dreamed Adventure, dirigida por Valeska Grisebach

The Dreamed Adventure, dirigida por Valeska Grisebach Mejor actriz (empate): Virginie Efira y Tao Okamoto, ambas por All of a Sudden

Virginie Efira y Tao Okamoto, ambas por All of a Sudden Mejor guion: Emmanuel Marre por A Man of His Time

Emmanuel Marre por A Man of His Time Mejor actor (empate): Emmanuel Macchia y Valentin Campagne, ambos por Coward

Emmanuel Macchia y Valentin Campagne, ambos por Coward Cámara de Oro (Mejor primera película): Ben’Imana, dirigida por Clémentine Dusabejamb

Ben’Imana, dirigida por Clémentine Dusabejamb Palma de Oro al Mejor cortometraje:For The Opponents, dirigida por Federico Luis

Un Certain Regard (Una cierta mirada)

Premio a Mejor película: Everytime, dirigida por Sandra Wollner

Everytime, dirigida por Sandra Wollner Premio del Jurado: Elephants in the Fog, dirigida por Abinash Bikram Shah (primera película)

Elephants in the Fog, dirigida por Abinash Bikram Shah (primera película) Premio Especial del Jurado: Iron Boy, dirigida por Louis Clichy

Iron Boy, dirigida por Louis Clichy Mejor actor: Bradley Fiomona Dembeasset por Congo Boy, dirigida por Rafiki Fariala

Bradley Fiomona Dembeasset por Congo Boy, dirigida por Rafiki Fariala Mejor actriz (compartido): Marina de Tavira, Daniela Marín Navarro y Mariangel Villegas por Siempre soy tu animal materno, dirigida por Valentina Maurel

Los ganadores de Cannes no son solo un listado. Es una lectura de hacia donde mira el cine mundial. Un director rumano gana la Palma de Oro. Los Javis ganan Mejor director. Una producción costarricense compite por primera vez en Un Certain Regard y sale victoriosa. Un cortometraje argentino se lleva el máximo premio de su categoría. Todo esto nos deja un mensaje claro: el cine está más diverso que nunca y menos centrado en Europa Occidental y Estados Unidos.

Ahora toca esperar a ver cuáles de estas películas realmente llegarán a salas fuera del circuito de festivales, y cuáles otras quedarán como títulos que «ganaron en Cannes» pero que nadie llegará a ver. A usted, ¿Cuál le gustaría ver a usted primero?

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