En la cocina de un restaurante que hoy ocupa un lugar central en la conversación gastronómica del continente, la música como una compañía constante que se filtra en la concentración del equipo, en el ánimo del servicio y en la memoria íntima de quien dirige esa orquesta de fogones. Álvaro Clavijo, chef bogotano y cabeza de El Chato, restaurante elegido como el mejor de Latinoamérica por los Latin America’s 50 Best Restaurants, compartió con Diners un puñado de canciones que atraviesan su vida profesional y personal con una presencia persistente que se renueva cada vez que suenan.

Hablar de lo que escucha Clavijo conduce a un territorio que desborda la curiosidad anecdótica y se convierte en una puerta para entender cómo se construye la atmósfera de un lugar que ha logrado proyectar la cocina colombiana hacia un reconocimiento internacional sostenido, gracias a un trabajo con productores locales, a una investigación constante sobre ingredientes del territorio y a una disciplina que se respira en cada servicio. En ese entorno, la música se mezcla con el ritmo de los cuchillos, el calor de las planchas y el murmullo del comedor.

Canciones que marcan victorias

More than this de Roxy Music ocupa un lugar privilegiado en esa lista personal. Clavijo recuerda que este gran éxito de la banda británica marcó grandes victorias de su vida y evoca con precisión las mañanas en las que se dirigía a trabajar al restaurante Per Se en Nueva York mientras la canción sonaba como una especie de ritual silencioso que ordenaba sus pensamientos antes de entrar a una de las cocinas más exigentes del mundo. Aquella melodía quedó asociada a un momento de formación rigurosa, a jornadas largas y a la sensación de estar aprendiendo en un escenario de alto nivel que transformaría su manera de entender la gastronomía.

La presencia de esa canción en su memoria habla de una relación íntima entre el sonido y la experiencia, de un vínculo que no se diluye con el paso del tiempo y que regresa cada vez que la escucha, trayendo consigo la imagen de calles neoyorquinas aún vacías en la mañana y la expectativa de un nuevo servicio.

Descubrimientos inesperados

Ultimate Painting del grupo británico Ultimate Painting llegó a su vida por casualidad, en un momento en que no buscaba nuevas referencias musicales. La carátula del disco, una casa con una puertica y un arcoíris, llamó tanto su atención que cuando abrió el restaurante Selma mandó a hacer un cuadro con esa imagen para tenerla presente en el espacio. Con el tiempo la canción empezó a ocupar un lugar más profundo en su rutina, al punto que recuerda quedarse dormido tras viajes largos y despertarse con ese tema sonando, como si la música hubiera encontrado una forma de colarse en su descanso.

Ese detalle visual convertido en objeto dentro de un restaurante y luego transformado en recuerdo sonoro da cuenta de la manera en que Clavijo conecta estímulos distintos y los integra en su universo creativo.

Ritmo en la cocina y en el comedor

Inner City Blues en la versión del artista jamaicano Sly Dunbar, un cover del clásico de Marvin Gaye, cumple una función distinta dentro de El Chato. Según el chef, cuando suena en el restaurante le imprime un ritmo particular tanto a la cocina como al comedor, generando una energía compartida que atraviesa al equipo y llega hasta quienes están sentados a la mesa. La música aquí deja de ser un recuerdo personal y se convierte en una herramienta colectiva que acompasa movimientos, conversaciones y tiempos de servicio.

En ese punto la experiencia gastronómica se amplía hacia un terreno sensorial más amplio en el que el oído participa de la misma forma que el gusto y el olfato, construyendo una atmósfera que se siente aunque no se nombre.

Ecos de juventud y viajes constantes

Hollywood Babylon de Misfits representa otra etapa de su vida. La banda estadounidense de hardcore punk ha estado presente desde que era joven y forma parte de esos sonidos que se quedan para siempre. Clavijo cuenta que siempre quiso asistir a un concierto del grupo y que logró ver a Doyle Wolfgang von Frankenstein y a Jerry Only en Nueva York antes de que se separaran, un recuerdo que permanece asociado a esa música y a un momento personal que guarda con especial afecto.

Grifting de Timber Timbre, banda canadiense liderada por Taylor Kirk, aparece ligada a los aeropuertos y a los trayectos largos que acompañan la vida de un chef que viaja con frecuencia. La voz de Kirk le recordó en un principio a Iggy Pop, lo que despertó su curiosidad y lo llevó a investigar más sobre la canción y sobre la estructura de sus letras, encontrando en ese proceso un interés renovado por la expresividad y por la forma en que la música puede sorprender en medio del cansancio.

Un paisaje sonoro que acompaña la creación

Lo que se dibuja a partir de estas elecciones musicales es el retrato de un chef que entiende el sonido como parte del entorno creativo en el que trabaja a diario. En la cocina de El Chato, donde cada plato responde a una investigación profunda sobre productos del territorio colombiano y donde la precisión es una regla inquebrantable, la música acompaña estados de concentración, memoria y energía que atraviesan tanto al equipo como al propio Clavijo.

Escuchar lo que escucha el mejor chef de Colombia permite asomarse a ese universo íntimo que no aparece en los menús ni en los premios, aunque influye de manera silenciosa en la atmósfera de un restaurante que hoy se ha convertido en referente continental. En esas canciones se esconde una parte de la historia personal de Álvaro Clavijo y también el pulso invisible que acompaña el ritmo de una cocina que no deja de moverse.

Playlist Álvaro Clavijo

More than this / Roxy Music

Este gran éxito de esta banda de rock británica —aunque tiene muchas más canciones que no todo el mundo conoce— ha marcado las grandes victorias de mi vida. Recuerdo, por ejemplo, que cuando iba a trabajar en las mañanas al restaurante Per Se, en Nueva York, siempre sonaba.

Ultimate Painting / Ultimate Painting

Este es un grupo británico de rock alternativo que descubrí por casualidad, porque no es un tipo de música que normalmente escuche; cuando abrimos el restaurante Selma, mandé hacer un cuadro con la carátula de este disco, porque me parece superlinda: es una casa con una puertica y un arcoíris. Y, luego, la canción me empezó a gustar mucho; como que me quedaba dormido y, curiosamente, cuando sonaba, me despertaba.

Inner City Blues / Sly Dunbar

Este cover que hace el artista jamaicano Sly Dunbar de la canción de Marvin Gaye me gusta mucho. Cuando suena en El Chato, les mete mucho ritmo tanto a la cocina como al comedor.

Hollywood Babylon / Misfits

Misfits es una banda estadounidense de hardcore punk que siempre ha estado presente en varias etapas de mi vida. Es un grupo que he escuchado desde pequeño; siempre quise ir a un concierto de ellos, y afortunadamente logré ver a Doyle Wolfgang von Frankenstein y a Jerry Only en Nueva York, antes que se separaran.

Grifting / Timber Timbre

Esta banda canadiense tiene a Taylor Kirk como protagonista, un músico con una voz muy hacia el estilo del artista estadounidense Iggy Pop. Un día estaba casi dormido, en medio de aeropuertos y viajes, sonó esta canción y dije “Wow”. Luego, cuando me di cuenta de que no era Iggy Pop, me puse a investigar y noté que esta canción tiene como un trabalenguas en inglés muy interesante. Kirk es un personaje genial detrás de todas sus letras.