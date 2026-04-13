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La Feria del Libro de Bogotá (Filbo) ha sido testigo de muchas historias basadas en hechos reales, de ficción, comedia, dramatismo, entre otros. Esta feria se ha convertido en un escenario para que los amantes de la literatura conozcan y accedan a más contenidos de algunos de sus libros favoritos. Este año, cuenta con invitados provenientes de todas partes del mundo, España, México, India, Argentina, Suecia, entre otros.

En medio de las múltiples voces que llegan este año a la Filbo, hay una que destaca por la carga personal y emocional que atraviesa su historia: la de la escritora panameña Jessica Canto. La autora es una abogada que ahora está incursionando en la literatura con su obra: Forjada por el Fuego.

Libro de Jessica Canto

Jessica Canto, la autora de Forjada por el fuego. Foto: créditos al equipo de Jessica Canto

Forjada por el fuego relata la historia de una abogada que, tras aceptar una entrevista hostil, decide tomar el control de su propia narrativa. En lugar de dejarse ridiculizar, revela todo lo que atravesó después de haber sido detenida injustamente durante años por una trampa que le tendieron. La novela se convierte así en un testimonio de superación y fortaleza, donde la protagonista pasa de enfrentar una sentencia demoledora en su juventud a convertirse en una litigante imbatible en casos de gran resonancia.

A pesar de que no sea un libro autobiográfico, la historia está basada en la vida de la autora con un poco de ficción. «Decidí contarlo desde la ficción porque algunos medios en mi país siempre hacen muchos juicios de las mujeres y creo que pasa mucho en Latinoamérica con las mujeres», explica Jessica Canto a la revista Diners, mientras señala que este recurso le permitió contar sus verdades y, a la vez, proteger identidades, transformando ciertos aspectos de la historia sin perder su esencia profunda e impactante. La autora cuenta que en su escrito dejó cuatro o cinco casos penales distintos, cada uno con historias que debían ser contadas.

El mundo de la literatura es un universo complejo y muy distinto al mundo del derecho. Sin embargo, Jessica Canto logra transformar la esencia del mundo legal en un formato literario de thriller jurídico. «Yo tenía muchas cosas escritas a lo largo del tiempo; podría decir que llevo más de diez años acumulando manuscritos guardados. A veces pasaba un año sin tocarlos, otras veces volvía a ellos durante un mes, y así, entre pausas y regresos, fueron creciendo», comparte la autora sobre su proceso al comenzar a escribir.

«Cuando escribes, desnudas el alma. Es un acto profundamente íntimo: te muestras tal como eres, con tus distintas caras, con tu pureza, porque al escribir te expones por completo. Y ese sentimiento lo percibe el lector; cuando se adentra en la historia, puede sentir lo que viviste, lo que atraviesa la protagonista, y termina envolviéndose en ese mundo», afirma Canto.

La autora plasma en cada capítulo un pedazo de su alma y de su historia queriendo narrar una historia en donde las personas pudiesen conectar con la protagonista. Para hacer esto, quería contar una historia en donde la fuerza de la protagonista no se centrara en aparentar que todo estaba bien, sino en contar que la fortaleza viene al reconstruirse y levantarse una y otra vez cuando todo parece estar mal.

«Hace unos años para acá, a mí me tocó ser la defensa de alguien relevante en el país. Por esta razón, yo empiezo a encontrar ataques personales contra mi vida. Personas utilizaban cosas que no había dicho en mi contra y había medios adversos a mi que me atacaban por mi profesión o por mi género.» afirma la autora. Explica que enfrentó más de cinco años de ataques continuos, lo que despertó el morbo público que distorsionó la forma en que la sociedad la veía. Ante eso, decidió escribir, convencida de que su historia no podía reducirse a una entrevista, sino que necesitaba un relato más profundo para que la gente entendiera realmente lo sucedido.

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Portada del libro Forjada por el fuego de Jessica Canto. Foto: créditos al equipo de Jessica Canto

Participación en la Feria del Libro de 2026

El próximo 21 de abril, quienes asistan a la Filbo podrán presenciar un encuentro especial alrededor de una de las obras más impactantes de este escenario de cultura y reflexión. La participación de la autora Jessica Canto se perfila como uno de los momentos destacados de la feria, conectando a la literatura con la resiliencia femenina y un liderazgo construido desde la sensibilidad.

La presencia de Jessica Canto en la FILBo se plantea como un momento de encuentro cercano con el público, en el que la literatura funciona como un canal para abordar la resiliencia femenina, el liderazgo desde la sensibilidad y el costo emocional que conllevan estas experiencias.