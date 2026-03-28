Las series foodie no solo te enseñan a cocinar. Te cuentan historias sobre las personas que cocinan, los lugares de donde viene la comida, las tradiciones que la rodean y las obsesiones que las impulsan. Son documentales que funcionan como cine, programas de cocina que funcionan como terapia, y retratos humanos donde la comida es el pretexto a través del cual se comunica todo lo demás.

Si es un amante de la gastronomía (no solo comer bien, sino entender de dónde viene lo que come y quién lo prepar) aquí le presentamos tres series imprescindibles que puede ver en streaming. Todas disponibles en Netflix.

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‘Chef’s Table’

Chef’s Table es probablemente la serie foodie más influyente de la última década. Creada por el cineasta David Gelb, director del documental Jiro Dreams of Sushi, la serie perfiló a algunos de los chefs más reconocidos del mundo: Massimo Bottura, Francis Mallmann, Magnus Nilsson, Dominique Crenn, Enrique Olvera, entre muchos otros.

Cada episodio se adentra en la vida y la cocina de un chef. No es un programa de recetas ni de competencias. Es un retrato en primer plano donde los chefs comparten historias profundamente personales, sus inspiraciones y su camino. De esta manera, el hilo conductor que une a estos restaurantes es que todos sirven comida que refleja los viajes personales de los chefs en sus cocinas.

Aunque la serie se enfocó inicialmente en restaurantes de cocina durante sus primeras temporadas, Gelb y su equipo han expandido su alcance en años recientes incluyendo destinos que los comensales puedan disfrutar a precios razonables. Actualmente, cuenta con siete temporadas y se ha expandido a nuevos formatos como Chef’s Table: Pastry (enfocada en pastelería) y Chef’s Table: Legends (dedicada a figuras históricas de la gastronomía).

‘Midnight Diner’

Foto: X @levmauc

Midnight Diner (en español La cantina de medianoche) es una serie antológica sobre el dueño de un pequeño restaurante que abre desde la media noche hasta las 7:00 de la mañana. Al lugar llega todo tipo de clientes y se convierte en refugio de sus historias.

La serie es la adaptación del manga La cantina de medianoche de Yaro Abe, que en Japón lleva un total de 26 tomos y sigue publicándose. La historia ya había sido adaptada previamente con tres temporadas que se emitieron en Japón entre 2009 y 2014, y la versión de Netflix tiene 20 episodios de 25 minutos cada uno.

A diferencia de Chef’s Table, que se enfoca en chefs de renombre mundial, Midnight Diner trata sobre gente común que llega a un lugar común a comer comida común. Pero la serie entiende que no hay nada corriente en la forma en que la comida conecta a las personas con sus recuerdos, sus pérdidas y sus esperanzas.

La serie presenta un plato principal en cada episodio, que remite de forma simbólica al protagonista de esa historia. Un plato de arroz frito puede desatar una conversación sobre soledad, o una sopa de miso puede ser el puente entre un padre y un hijo que no se hablan hace años.

‘Cooked’

El 19 de febrero de 2016, Netflix estrenó Cooked, una serie documental de cuatro episodios basada en el libro de 2013 del periodista Michael Pollan, Cooked: A Natural History of Transformation. Dirigida por el productor y director documental Alex Gibney, la serie explora los diversos métodos de cocción y su impacto en los seres humanos y la cultura a lo largo de la historia.

Cada episodio se enfoca en uno de los cuatro elementos (fuego, agua, aire o tierra). El fuego explora la cocción a las brasas y el asado. El agua examina la cocción lenta y los guisos. El aire investiga la fermentación y el pan. Mientras que la tierra profundiza en la fermentación de vegetales y bebidas.

El propósito principal de la serie es invitar a los espectadores a preparar comidas caseras, destacando los beneficios para nuestra salud y nuestras almas. Pollan ha sido un defensor de que cocinar es un acto político, y una forma de resistencia contra la industrialización de la comida.

Si no tiene idea de quién es Michael Pollan, es un reconocido escritor, periodista, profesor y activista estadounidense que ha dedicado gran parte de su vida a investigar y escribir sobre la comida. Su trabajo combina rigor periodístico con una narrativa más cercana, y Cooked es probablemente su proyecto más ambicioso en formato audiovisual.

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