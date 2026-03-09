Logo de la revista Diners
postres
Foto: Instagram @cellato_japan
marzo 9, 2026
Gastronomía Dónde Comer

Postres con oro, diamantes y lujos exóticos: los más caros del mundo

Desde helados con trufa blanca hasta chocolates servidos en copas adornadas con diamantes, algunos postres han llevado el lujo gastronómico a otro nivel. Estas creaciones, elaboradas con ingredientes exclusivos como oro comestible, caviar dulce y cacao raro, pueden costar desde mil hasta 25 mil dólares y prometen experiencias únicas para los amantes de la alta repostería.
POR:
Revista Diners

En el mundo existen categorías de lujo, que buscan ofrecerle a los exclusivos clientes experiencias exquisitas. Existen hoteles, restaurantes o actividades excéntricas que han sido reconocidas por cumplir una detallada lista de requisitos para satisfacer a sus clientes. En este caso, el mundo de los postres no es la excepción.

Por eso, Food and Travel México recopiló una lista con algunos de los postres más caros del mundo. Estos postres tienen desde diamantes hasta láminas de oro y están pensadas para impresionar y brindar experiencias únicas, y también para sacudir las billeteras de quienes se animen a probarlas.

Golden Opulence Sundae

Golden Opulence Sundae es un postre que se ofrece en el restaurante Serendipity en Nueva York, el cual combina un helado de vainilla tahitiana, cubierto con vainilla ahumada de Madagascar, chocolate italiano Amedei derretido, caviar dulce y está envuelto en hojas de oro de 23 quilates. Este helado es tan exquisito que se sirve con una copa de cristal Baccarat, una cuchara de oro y, por su complejidad y extravagancia, debe pedirse con dos días de anticipación. Su precio es de un aproximado de $1,000 dólares.

Bear Extraordinaire

postres
Bear Extraordinaire. Foto: de la página Forbes México

Bear Extraordinaire es un helado que se sirve en el Baccarat Hotel en Nueva York, combina el helado de vainilla de Madagascar, chocolate negro Manjari 64%, trufa negra y trufa de chocolate con láminas de oro comestible. Uno de los aspectos especiales de este postre es que se sirve en un recipiente de cristal diseñado por el artista madrileño Jaime Hayon. Este postre tiene un valor aproximado de $1,500 dólares.

Según Forbes México, una de las inspiraciones para este postre es el bosque que rodea la fábrica de cristalería de luje Baccarat en Francia. La peculiar forma de entrega, el cuenco de porcelana, tiene forma que se asemeja a un panal de abejas y con la tapa de cristal Baccarat con una forma de oso.

Byakuya Gelato

Con trufa blanca italiana, queso premium y láminas de oro, el Byakuya Gelato creado exclusivamente por la empresa japonesa Cellato, es uno de los helados más caros del mundo, según el libro Guinnes de los Récords. Este postre está construido a partir de trufa blanca, uno de los hongos más caros que existe, procedentes de Alba, Italia. El postre está cubierto con hojas de oro comestibles, dos tipos de queso y «sakekasu», entre otros ingredientes. Byakuya Gelato, que significa «noche blanca» en japonés, cuesta 880 yen japonés, alrededor de $5,900 dólares aproximadamente, y busca ofrecer una experiencia extraordinaria, mesclando sabores europeos y japoneses.

(Le puede interesar: Dos cafés colombianos quedaron entre las 100 mejores cafeterías del mundo)

Frrrozen Haaute Chocolate

Con una copa de cristal adornada con diamantes blancos y una cuchara de oro y diamantes, el postre Frrrozen Haute Chocolate mezcla 28 variedades de cacao peculiares, trufa y 5 gramos de oro comestible. Este postre, también del icónico restaurante Serendipity 3, ha sido reconocido por Guinness como uno de los postres más caros del mundo. Esta exquisita experiencia cuesta aproximadamente $25,000 dólares.

Strawberries Arnaud

El icónico restaurante Arnaud´s Restaurant en Nueva Orleans ofrece uno de los postres más caros del mundo. En este caso, el postre consiste en fresas con helado de vainilla marinadas en una salsa de vino Oporto. Su elevado precio se debe a que el postre incluye un anillo de diamante azul real de 7 quilates, champagne y una experiencia exquisita. Este plato de lujo tiene un precio aproximado de hasta $9.85 millones de dólares.

