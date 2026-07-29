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Hay historias sobre la muerte y hay historias sobre quienes se quedan viviendo con el vacío que ha causado esa muerte. The Madison, la nueva serie creada por Taylor Sheridan, un prolífico guionista especializado en el viejo Oeste, pertenece a la segunda categoría. Aunque la tragedia es el punto de partida, lo que realmente impulsa esta producción protagonizada por los actores Michelle Pfeiffer y Kurt Russell es una pregunta mucho más compleja: ¿qué ocurre cuando el amor de una vida desaparece de repente y deja tras de sí secretos, recuerdos y caminos que nunca se recorrieron?

La respuesta toma forma en los impresionantes paisajes del estado de Montana, lejos del ruido de Nueva York, donde Stacy Clyburn (Michelle Pfeiffer) intenta reconstruir su existencia tras la inesperada muerte de su esposo, Preston Clyburn (Kurt Russell). Lo que encuentra no es únicamente dolor, sino también una versión desconocida del hombre con quien compartió toda una vida.

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Para Pfeiffer, esa contradicción misma es el corazón de la serie. “Estamos viendo a Stacy durante los primeros seis días de una tragedia impensable. Al mismo tiempo, ella descubre que el amor de su vida tenía una faceta que nunca conoció. Hay muchísimo arrepentimiento, pero también una curiosidad insaciable por descubrir quién era él realmente”, explica la actriz, reconocida por sus papeles en películas como Relaciones peligrosas (1988) y Batman regresa (1992).

Esa búsqueda convierte a The Madison en algo más que un drama familiar. Sheridan utiliza el duelo como una puerta de entrada para explorar las relaciones, las decisiones que nunca se tomaron y las conversaciones que quedaron pendientes.

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Ante eso, Pfeiffer reconoce que el viaje emocional de Stacy fue uno de los mayores desafíos de su carrera reciente. “Cuando leí lo que tenía que atravesar emocionalmente, pensé: ‘¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo se sostiene algo así durante tanto tiempo?’. Era agotador”, recuerda.

La actriz californiana, de 68 años, cuenta que el rodaje la obligó a establecer límites emocionales poco habituales. Mientras el resto del elenco compartía reuniones y encuentros durante los fines de semana, ella prefería mantenerse al margen para conservar energía. “Tuve que tomar una decisión consciente de dejar ir el dolor al final de cada día de rodaje, pues no podía vivir permanentemente dentro de ese estado. Esa no es mi manera de trabajar”, explica.

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Michelle Pfeiffer encarna a Stacy Clyburn, una mujer que intenta reconstruir su existencia tras la inesperada muerte de su esposo.

Sin embargo, fue precisamente esa vulnerabilidad la que la atrajo de Stacy, un personaje que Pfeiffer describe como uno de los más sensibles de toda su carrera. “Este papel exigía algo diferente. Más vulnerabilidad, sentirme más expuesta y más abierta emocionalmente que en muchos otros trabajos”, puntualiza.

La actriz encontró un gran apoyo en la directora, Christina Alexandra Voros, y en un elenco que, según ella, creó un entorno de absoluta confianza. “Sentía que todos entendían el lugar al que tenía que llegar emocionalmente. Era como si me estuvieran protegiendo en forma constante”.

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Pero The Madison no es únicamente una historia sobre la pérdida. También es una historia sobre el amor que sobrevive a ella. “La relación entre Stacy y Preston es la que todos esperamos encontrar. Parece un cuento de hadas, pero por fortuna esas relaciones existen. Él es el único hombre que ella ha amado. Por eso, cuando todo desaparece, la pregunta es cómo volver a construir una vida”, afirma Pfeiffer.

Curiosamente, esa misma dimensión emocional fue la que atrapó a Kurt Russell desde el primer momento. El veterano actor, reconocido por sus papeles en películas como Escape de Nueva York y La cosa, admite que pocas veces un guion lo había golpeado de un modo tan personal. “Tuve dificultades para terminar de leerlo. Había momentos en los que debía dejar el libreto a un lado porque me afectaba mucho. Me tocó muy de cerca”, confiesa.

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Taylor Sheridan, creador de The Madisson, usa el duelo como una puerta de entrada para explorar las relaciones.

Russell asegura que durante gran parte de su carrera hizo papeles muy alejados de su propia personalidad, pero con Preston ocurrió exactamente lo contrario. “He interpretado personajes muy distintos a mí durante décadas, pero Preston es probablemente el más cercano a mi propia vida”, confiesa el actor de 75 años nacido en Springfield (Massachusetts).

Ese vínculo personal se terminó convirtiendo en una herramienta interpretativa. “Lo único que quería era aportar esa autenticidad al personaje y también a Michelle. Quería que la relación se sintiera real”, explica el actor. De hecho, Russell considera que la relación entre Preston y Stacy es uno de los aspectos más refrescantes de la serie.

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En la serie también actúan Patrick J. Adams y Elle Champman.

“No recuerdo haber visto una relación como esta en bastante tiempo. Son dos personas que en verdad se aman. No hay juegos, no hay cinismo. Se aman con gran intensidad. Y precisamente por eso la tragedia resulta tan devastadora”, manifiesta.

La química tiene, además, una historia detrás. The Madison marca el reencuentro de Russell y Pfeiffer 38 años después de haber trabajado juntos en la famosa película Traición al amanecer.

“Sabía que Michelle iba a estar fantástica. Y trabajar con ella tantos años después fue exactamente tan agradable como imaginaba”, asegura Russell. Y tal parece que la admiración es mutua. “Él no ha cambiado en absoluto. Sigue siendo positivo, divertido y protector. Es el tipo de compañero que siempre está ahí cuando lo necesitas”, asegura Pfeiffer.

Los escenarios

Más allá del drama familiar, Sheridan convierte el escenario en uno de los protagonistas centrales de la historia. Nueva York y Montana funcionan como dos fuerzas opuestas que terminan moldeando el viaje de los personajes. Russell, además, insiste en que ambos sitios son tan importantes como cualquier miembro del reparto.

“Tenemos dos grandes protagonistas invisibles: Nueva York y Montana. La familia, que viene de una realidad urbana y sofisticada, se ve obligada de repente a enfrentarse a un lugar completamente distinto, por lo que se sienten como peces fuera del agua”, sostiene el veterano actor.

Kurt Russell, que en la foto está acompañado por el actor Matthew Fox, es aficionado a la pesca con mosca como su personaje.

La idea conecta profundamente con la propia experiencia de vida de Russell, quien pasó de crecer entre California y Maine a construir una vida en Colorado. “He vivido ambas realidades. Entiendo lo que ofrecen las ciudades y también lo que ofrecen las montañas. Ambas te enseñan cosas distintas sobre quién eres”, dice.

Para él, Montana representa algo más que un paisaje. “Cuando estás rodeado de ríos, montañas y naturaleza, inevitablemente empiezas a reflexionar sobre tu propia vida”, comenta con el ánimo de un hombre al que sí le gusta vivir en mundos contrastantes, entre la urbe y lo bucólico.

Esa reflexión aparece también en la afición de Preston por la pesca con mosca, una actividad que Russell conoce desde niño gracias a la tradición familiar. “Cuando estás concentrado pescando, terminas pensando en ti mismo. Revisas tu vida. Es algo casi espiritual”, confiesa.

Pfeiffer, por el contrario, se define como una “navegadora de ambientes”. “Soy un poco de las dos cosas, pero probablemente vivo entre un 70 % en la ciudad y un 30 % en el campo”, admite entre risas.

Sin embargo, incluso ella reconoce que el aislamiento de Montana desempeña un papel fundamental en la transformación emocional de Stacy, no porque la cambie por completo, sino porque la obliga a detenerse y escuchar el silencio del recuerdo de su esposo y a escuchar las preguntas que durante años permanecieron enterradas bajo la rutina de una vida aparentemente perfecta.

Quizá por eso la serie ha generado reacciones tan intensas entre los espectadores. Pfeiffer cuenta que incluso amigos que jamás imaginó ver emocionados terminaron llamándola después de verla. “Lo que más me ha sorprendido es cuánto ha conectado con los hombres. Creo que habla del duelo de una forma que muchas personas han sentido pero que nunca han sabido expresar, especialmente los caballeros, algo más cautos a la hora de demostrar vulnerabilidad”, señala.

El actor Ben Schnetzer encarna a Van Davis, ayudante del sheriff de Montana.

La actriz cree que el éxito de la serie radica en que no intenta ofrecer respuestas fáciles, donde el duelo de haber perdido a alguien tan cercano aparece como algo desordenado, contradictorio y profundamente humano. “Cada quien vive la pérdida de manera distinta. Algunos son muy reservados y otros lo expresan todo. No existe un solo modo correcto de atravesarlo”, manifiesta.

Y quizá esa sea la gran virtud de The Madison, una serie en la que no se busca explicar el dolor, sino acompañarlo. Al final, se habla de la ausencia, pero también de la permanencia. De cómo las personas que amamos siguen formando parte de nosotros incluso cuando ya no están.

“Seguimos hablando con quienes hemos perdido porque necesitamos continuar conectados con ellos, porque queremos creer que siguen ahí, porque esperamos que estén bien y porque todavía buscamos su guía”, reflexiona Pfeiffer.

Con esta serie, Taylor Sheridan apuesta por algo difícil: una historia íntima, paciente y profundamente humana, que nos recuerda que el duelo y el amor no son opuestos, y que, por el contrario, forman parte de una misma conversación.

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