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La Odisea es una historia universal y Christopher Nolan, reconocido director y coproductor la lleva al cine de la mano de Universal Pictures. La cinta, que se estrena hoy en Colombia, destaca la conciencia de Nolan sobre la fuerza de esta historia, tanto, que, para atreverse a hacerla, labró con constancia y genialidad un nombre en grandes producciones cinematográficas de los últimos 20 años, el mismo tiempo que dura perdido Odiseo antes de regresar a su hogar, en Ítaca.



La garantía final que le abrió a Nolan las puertas de un presupuesto de 250 millones de dólares y a este recorrido épico en el que el héroe enfrenta la furia de los dioses, fue ganar el Oscar® a mejor director con Oppenheimer (2023), filme que obtuvo 6 galardones más en esa ocasión. Cabe destacar que La Odisea es una historia que durante más de dos milenios ha inspirado a directores de teatro, cine y músicos y dado origen a infinidad de creaciones.

(Conozca más del director: Entrevista: Christopher Nolan convierte La Odisea en una historia sobre el trauma, la memoria y el regreso)

Pero, volvamos a la historia: sin importar la edad o el momento de la vida que esté atravesando, cualquier persona puede identificarse con Odiseo – también conocido como Ulises, su nombre en latín-, con Penélope, la reina, sumida en una larga y dolorosa espera, con Telémaco, quien encarna el ímpetu propio de la juventud en la búsqueda de la verdad sobre su padre, o con Eumeo, quien enarbola la bandera de la lealtad y, así sucesivamente con los personajes de este poema, escrito en Grecia entre los siglos VIII y VI antes de cristo y atribuido a Homero.

Para narrar este camino, Nolan, quien de niño experimentaba con la cámara súper 8 en el sótano de su casa familiar, defiende a capa y espada la experiencia del espectador en las salas de cine. En una era en la que la gran pantalla compite con la comodidad de las plataformas y con los celulares, el director británico le apostó a una Odisea hecha con cámaras IMAX para 70 milímetros, con un elenco de lujo, con extras verdaderos y con escasas imágenes generadas por computador, en un largometraje de tres horas en el que no hay tiempo para aburrirse. Sólo 40 salas en el mundo podrán proyectarla exactamente como el director la pensó.

Anne Hathaway interpreta a Penélope y representa un ancla para la historia.

Mujeres y diosas

En La Odisea el cineasta utiliza su talento en reinterpretar a los personajes, mantener el suspenso y combinar alta tecnología con una música original determinante para marcar el compás de los acontecimientos. La música, producida en el estudio de Ludwig Göranson, incluye los instrumentos de la época: el aulós -una especie de flauta doble- una lira griega como la utilizada en el siglo VI antes de cristo, gongs y una percusión protagónica, para lograr un sonido realista que estremece al espectador a medida que avanza la historia.

Y a pesar de que la historia alude a lo masculino por el héroe, la guerra, la navegación y la travesía misma, llama la atención cómo las mujeres tejen la trama y guían la historia. Penélope, interpretada por Anne Hathaway, logra conservar la tensión y da la puntada inicial y el simbolismo para que el amor se mantenga de principio a fin.

Elena, encarnada por Lupita Nyong’o, es la destinataria del caballo que motivó la caída de Troya. El caballo era una ofrenda para Atenea, personificada por Zendaya, quien acompaña a Odiseo a modo de conciencia y Calipso, a quien da vida Charlize Theron, quien mantiene al héroe cautivo y sin memoria en una isla. De igual manera, Circe, interpretada de forma brillante por Samantha Morton, le indica a Odiseo la ruta que debe seguir y los sacrificios que debe hacer para regresar a casa y reconciliarse con los dioses.

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Guerreros y criaturas fantásticas

Odiseo, interpretado por Matt Damon, genera credibilidad, evidencia el paso del tiempo y muestra la fortaleza del guerrero y la vulnerabilidad ante los errores cometidos a lo largo de su recorrido. Por su parte, Tom Holland, quien da vida a Telémaco, crece y evoluciona durante la trama y Robert Pattinson, el ambicioso antagonista Antinoo, genera rabia e impotencia ante el espectador, pues casi hasta el fin parece que está logrando su cometido. Y un personaje leal, fuerte y que da la certeza de que no todo está perdido es Eumeo, encarnado por John Leguízamo.

El caballo de Troya y otros personajes del poema original son representados con maestría durante el filme.

Intriga cómo el director se las ingeniará para representar a las criaturas míticas descritas en la historia: al caballo de Troya, que ya ha sido dibujado, caricaturizado e interpretado y lo convierte en un emblema de la película; al cíclope Polifemo, personaje que genera gran parte de la tensión por las afrentas que le hace el ejército de Odiseo y que despiertan la ira de Poseidón; a las sirenas y su canto, que seduce y empalaga y a los gigantes lestrigones, con quienes se desata una batalla feroz. En todas las estaciones, Odiseo fue perdiendo a sus mejores soldados y lugartenientes.

Quien conoce de antemano la historia no parará de sorprenderse y experimentar de manera vívida lo que sucede en la pantalla y, quien no la conoce, tiene una oportunidad para navegarla de la mano de Nolan, quien busca la autenticidad, mantiene la tensión y transforma la visión del espectador, trayéndolo de nuevo a las salas.