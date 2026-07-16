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Bajo la convicción de vivir con libertad, un grupo de jóvenes artistas intenta abrirse camino entre las dificultades económicas, la pasión por el arte y un amor marcado por la tragedia. Esa es la premisa de La bohème, la ópera de Giacomo Puccini que, desde su estreno en 1896, se ha consolidado como una de las más representadas del mundo. Ahora, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y La Compañía Estable la llevarán nuevamente al escenario con funciones el 16, 18 y 20 de julio.

Con libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, la obra transcurre en el París del siglo XIX y sigue la vida de un grupo de jóvenes artistas bohemios que intenta sostener sus ideales en medio de la precariedad económica. En ese contexto surge la historia de amor entre el poeta Rodolfo y la costurera Mimi, una relación que se enfrenta a la enfermedad, las dificultades cotidianas y la incertidumbre, mientras explora temas como la juventud, la creación artística y la libertad.

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Aunque fue escrita hace más de un siglo, La bohème mantiene su vigencia por la manera en que convierte emociones universales en una historia profundamente humana. El amor, la amistad, la pérdida y el deseo de crear atraviesan una obra que continúa conquistando nuevas generaciones y que hoy ocupa un lugar privilegiado entre los grandes clásicos del repertorio operístico.

La bohème: una nueva producción en el Teatro Mayor

Las calles del París bohemio del siglo XIX volverán a instalarse en el escenario del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con una nueva producción de La bohème. Bajo la dirección musical de Andrés Orozco-Estrada y la dirección escénica de Pedro Salazar, responsable de montajes como Tosca y La traviata en ese mismo teatro, la propuesta reconstruirá el universo creado por Puccini con escenas corales de gran formato inspiradas en el bullicio navideño del Barrio Latino.

«Es una ópera llena de emociones, es un espejo al alma lleno de sueños, amor, desamor, tristeza y otras sorpresas», afirma el tenor colombiano Andrés Agudelo, quien interpretará a Rodolfo. El reparto también cuenta con la participación de los colombianos Julieth Lozano como Musetta, Jacobo Ochoa como Marcello, Juan David González como Schaunard, Hyalmar Mitrotti como Colline y Alexis Trejos en los papeles de Benoît y Alcindoro, junto a la soprano guatemalteca Adriana González, quien dará vida a Mimi.

La producción también reunirá a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, que este año celebra 90 años de trayectoria, junto con la Banda Sinfónica, el Coro Nacional y la Coral ¡Canta, Bogotá Canta!, para acompañar la historia de un pintor, una cantante, un músico, un filósofo, una costurera y un poeta unidos por el anhelo de vivir con libertad.

Todo la esencia bohemia de la producción nacional instaurará el ambiente parisino del siglo XIX durante los cuatro actos que componen la historia por medios de las conocidas arias y piezas como Che gelida manina, Sì, mi chiamano Mimi y Quando m’en vo, el placentero y coqueto vals de Musetta.

Más de un siglo después de su estreno, La bohème sigue siendo una de las óperas más representadas del mundo. Cortesía: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Más allá del romance entre Rodolfo y Mimi, la ópera retrata el entusiasmo, las dudas y las aspiraciones de una generación de jóvenes que encuentra en el arte una forma de afrontar la incertidumbre. Esa mirada sobre la amistad, la vocación y la búsqueda de libertad ha permitido que la obra conserve su actualidad y siga dialogando con públicos de distintas épocas, incluso más de un siglo después de su estreno.

En ese sentido, buena parte de la permanencia de La bohème también se explica por la música compuesta por Puccini. Sus melodías, convertidas con el tiempo en algunas de las más reconocibles del repertorio operístico, acompañan el recorrido emocional de los personajes y transforman situaciones cotidianas en momentos de gran intensidad dramática, una de las características que han convertido esta obra en un referente del género.

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